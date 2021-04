Podle Wolffa chtějí ostatní Mercedesu ublížit: Nedopustím to, říká

Mercedes vládne Formuli 1 počínaje nástupem hybridní turboéry - tedy od roku 2014. Královská třída motorsportu ještě tak dlouhou dominanci jednoho týmu nezažila, takže se není čemu divit, že řada fanoušků i odborníků už je poněkud unavená. Dotyční argumentují tím, že pro sport není dlouholetá nadvláda jedné barvy dobrá.

Podle šéfa Mercedesu Toto Wolffa je zřejmé, že je tu určitá snaha Mercedes zpomalit a znevýhodnit. To rodák z Vídně podle svých slov nechce připustit bez boje. „Je jasné, že jsou tu oblasti, ve kterých nás chtějí zpomalit. My společně diskutujeme o tom, jestli je to pro sport nezbytně nutné nebo jestli jde o snahu některých týmů a čirou zaujatost proti nám," nadhazuje Wolff.

Boss stříbrných šípů zároveň dodává, že na některé ústupky jeho stáj kývla, jiné jsou pro ni však nepřijatelné.

Přední křídlo vozu Mercedes - páteční trénink v Bahrajnu | foto: Mercedes AMG F1 Team

„O některých krocích jsme věděli a dobrovolně na ně přistoupili. Pak jsou tu ale jiné kroky, které mají za cíl výhradně nás poškodit. S takovými nesouhlasím a vždy proti nim budu bojovat. Pravdou je, že za ty roky ve Formuli 1 ztratila řada lidí, kteří se na vás usmívají, ale za tím úsměvem je zášť a závist, můj respekt."

„Říká se, že Formule 1 je nádrž plná žraloků, ale podle mě je tu žraloků jen pár. Zbytek jsou spíš rybičky," uzavírá Toto Wolff. Na závěr dodejme, že své znepokojení vyjádřil v minulých dnech i Lewis Hamilton. Také podle něj jsou úpravy pravidel namířené přímo proti Mercedesu.