Marko zareagoval na spekulace o zázračném zavěšení zadních kol Red Bullu

Dr. Helmut Marko (77) stále trochu trpí „ztracenému“ vítězství v úvodním závodě Formule 1 v Bahrajnu. „Stále si lížu rány,“ řekl hlavní poradce Red Bull a dodává: „Ale ve srovnání s loňskou sezónou jsou to spíš malé škrábance, protože si s Mercedesem, hlavním soupeřem, hledíme z očí do očí. To byl náš cíl. Jsme rozhodně na správné cestě.“

První vítězství by mohlo přijít už v příštím závodě. „Nevím co Mercedes připravuje. Spoléháme na náš balík, který jsme měli v Bahrajnu, a který jsme tam jednoduše maximálně nevyužili.“

Max Verstappen - první předsezonní testy v Bahrajnu | foto: Pirelli

Red Bull bez „záhadného“ zavěšení

Marko objasňuje spekulace, které se objevily a pocházejí zejména z Anglie - v Itálii pojede Red Bull se zázračným zavěšením zadních kol. „To je naprostý nesmysl. S tímto údajně záhadným zavěšením jsme již jeli na začátku v Bahrajnu. A není to nic zvláštního, museli jsme navrhnout nové zavěšení, protože jsme potřebovali, aby se vešlo do extrémně úzké zadní části, kterou jsme v této sezóně postavili kolem nového, menšího a kompaktnějšího motoru Honda.“

Marko očekává další duel

Marko očekává další duel mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem v Itálii: „Bahrajn již ukázal, že oba jsou ve své vlastní lize, na naprosto špičkové úrovni. V tuto chvíli na ně nikdo nemá. Věřím Maxovi, že je v jednom kole rychlejší než Hamilton, ale díky menším zkušenostem má ještě na čem pracovat.“

Šéf Verstappena dokonce uvádí příklad, kterým ho Hamilton přesvědčil o svých výjimečných schopnostech. „Zejména jeho zacházení s pneumatikami bylo poučením. Sledovat jejich souboj bylo fascinující. Mám pocit, že si Hamilton duel velmi užívá, protože Max ho nutí, aby tlačil až na hranici možností.“

Co by mohlo v budoucnu hovořit ve prospěch Verstappena

„Max má ještě prostor pro zlepšení, zejména v závodě. V Bahrajnu se naučil něco nového.“ A Helmut Marko také hodně očekává od druhého pilota Sergia Péreze, který na něj udělal nebývalý dojem. „Sergio už v Bahrajnu udělal silný dojem. Dokonale zareagoval, když software dočasně paralyzoval jeho motor na startovním roštu. V závodě byl velmi silný a bez problémů na startu mohl skončit na stupních vítězů. Musí a bude se zlepšovat v kvalifikaci. V našem duelu s Mercedesem bude určitě hrát důležitou roli.“