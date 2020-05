Uplynulo 26 let od smrti Ayrtona Senny

1. května 1994. Toto datum se už navždy nesmazatelně zapsalo do historie světového motorsportu, A vlastně nejen jeho. Právě v tento den zemřel legendární Ayrton Senna. Pro mnohé nejlepší jezdec F1 všech dob.

Události oné květnové neděle, které jsou už navždy spjaty se zatáčkou Tamburello odstartovaly velké změny našeho sportu. Změny, které přinesly mnohem větší důraz na jeho bezpečnost. Právě o to se kdysi snažil i Ayrton Senna.

S odstupem času lze říct, že se mu to podařilo, byť způsobem, který si nikdo nepřál. Sennův tragický skon měl na celý sport ohromný dopad. Velmi výstižně ho dokázal popsat Brazilcův krajan Rubens Barichello. Ten krátce po událostech Imoly 1994 řekl „Když už se to stalo Ayrtonovi, věděli jsme, že se to může stát každému z nás."

Williams | foto: Williams F1 Team

Senna zahynul za volantem monopostu Williams. Podle nynější šéfky stáje Claire Williams to mělo na jejího otce, který tým v té době vedl hluboký dopad.

„Můj otec o tom nemluví ani dnes. Ani po šestadvaceti letech. Vždy chtěl Ayrtona dostat do svého vozu. Dělal pro to maximum, když se mu to povedlo, tak celý příběh skončil takhle tragicky. Byla to pro něj obrovská rána," svěřuje se.

Ratzenberger, Roland | foto: Mercedes AMG F1 Team

Opomenout nelze ani Rolanda Ratzenbergera. Rakouský jezdec zemřel na okruhu v Imole o den dříve během sobotní kvalifikace. Těžké nehody pak měli Barichello, Lehto a Lamy.

Dlouholetý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone se o několik let později nechal slyšet, že tlak, jemuž byla Formule 1 vystavena. byl po těchto tragických okamžicích obrovský. Řada nejen politiků požadovala zrušení nejrychlejších závodů .

Také díky těmto hrozbám vstoupila poté královna motorsportu do své nové éry - mnohem bezpečnější.