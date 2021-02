"Špatná pravidla, promarněná příležitost," lamentuje Newey před velkou změnou v roce 2022

Podle něj jsou nové regule špatně navržené a Newey opět ztrácí motivaci: "Zkrátka si myslím, že to je taková škoda a promarněná příležitost. Když přicházíte se zcela novými pravidly, tak se snažte zajistit, aby byla správná. Jenže tato pravidla správná jednoduše nejsou!"

Standardizace dílů a narůstající restrikce podle něj omezují kreativitu konstruktérů a inženýrských týmů, auta proto často vypadají hodně podobně. "Musím přiznat, že stále musím něco hledat, aby pro mě tato pravidla byla vzrušující," pokračuje konstruktér Red Bullu.

Loni o nových pravidlech poznamenal: "Nelíbí se mi obecný trend narůstajícího počtu restrikcí v následujících pravidlech. Na poslední velké změně v roce 2009 bylo hezké to, že nebyla tak restriktivní," vzpomíná 62letý Brit.

Neweyho poslední dítko: Red Bull RB16 | foto: Red Bull Racing

"Ale tato nová pravidla jsou velmi restriktivní a předepisující. Podle mě to je ohromná škoda. Vzniká tím tak trochu GP1, což si myslím, že by Formule 1 být neměla," kroutí hlavou Newey.

Konstruktéři ani týmy tato pravidla přitom moc ovlivnit nemohli: "Byla prosazena bez ohledu na to, co si lidé myslí. Jestli je to pro sport dobré či nikoliv, to prozradí pouze čas," domnívá se konstruktér z bohatými zkušenostmi z dřívějších působišť u týmů March, Leyton House, Williams a McLaren.

Nyní se s Red Bullem po loňském druhém místě bude snažit v boji o titul konečně Mercedes porazit. K tomu by jim měla pomoci nová jezdecká posila: k Maxovi Verstappenovi přišel Sergio Pérez z Racing Pointu.