Bottas je lepší než Rosberg, říká Piquet. A Verstappen by Hamiltona zlikvidoval

Lewis Hamilton s Maxem Verstappenem svedli v Bahrajnu parádní bitvu, která je příslibem do dalšího průběhu sezony. Oba piloti totiž zcela nepochybně patří mezi absolutní špičku ve svém oboru. Zároveň jde o konfrontaci dvou různých generací - na jedné straně zkušený sedminásobný šampion Hamilton, na té druhé agresivní a ctižádostivý Verstappen.

Není se proto co divit, že mnozí fanoušci i odborníci si kladou otázku, jak by vypadal jejich vzájemný souboj, kdyby měli oba k dispozici totožný materiál. Trojnásobný mistr světa Nelson Piquet starší by v takovém případě favorizoval Verstappena.

„Je složité porovnávat dva jezdce, kteří nejsou v jedné stáji, protože F1 se jezdí s rozdílnými vozy. Myslím ale, že kdyby byl Max v Mercedesu, tak by Hamiltona zlikvidoval. Je agresivnější a bojovnější. Možná díky tomu dělá víc chyb, ale podle mě by i tak zvítězil," má jasno Piquet.

Start závodu v Bahrajnu | foto: Red Bull Content Pool

Trojnásobný šampion dále zmiňuje skutečnost, že šest ze svých sedmi mistrovských titulů získal Hamilton díky dominantnímu vozu. Celá situace mu připomíná rok 1987, kdy závodil pro Williams, který se tehdy nacházel ve stejné situaci jako Mercedes od začátku hybridní turboéry.

„Bylo to opravdu velmi jednoduché. Měli jsme výrazně lepší auto než všichni ostatní. Mercedes je na tom poslední roky úplně stejně. Paradoxem je, že v roce 1987 jsem rozhodně nepodával svoje nejlepší výkony, ale na titul to stejně stačilo."

„Ale rozhodně nechci říct, že by Hamilton nebyl dobrý. Jen prostě vedle sebe nemá dostatečně kvalitního kolegu, s Bottasem se vyhrává lehce. A Rosberg? Ten byl ještě horší než Bottas, vyhrál jen díky tomu, že Lewise potkaly technické poruchy," pálí Piquet starší do živého.