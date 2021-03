"Dohled na hranice trati se během závodu neměnil," reaguje ředitel Masi. Varoval Hamiltona i Red Bull + VIDEO

Hamilton si svému inženýrovi stěžoval, že komisaři během závodu změnili názor na přejíždění čar v inkriminovaném místě. V kvalifikaci za to škrtali časy, ale v závodě dle poznámek závodního ředitele nemělo být místo "monitorováno vzhledem k zajíždění času na kolo, jelikož hranice v daném místě určuje umělá tráva a štěrk."

Pilot Mercedesu byl proto v neděli v tomto místě často široký a vyjížděl až za bílou čáru. Red Bull si toho povšiml, a tak Verstappenovi poradil, aby dělal totéž. Na to vedení závodu reagovalo a závodního inženýra Hamiltona varovalo.

Přepis radiokomunikace Mercedesu:

Bonningnton: Lewisi, sotáváme varování ohledně ohraničení trati

v zatáčce č. 4, tak jen to trochu sprav.

Hamilton: Rozumím. Myslel jsem, že tam žádné hranice nejsou.

Bonnington: Rozumím Lewisi, dostáváme ale varování od ředitelství závodu, takže příště dostaneš černobílou vlajku, pak pět sekund.

Hamilton: OK. Můžeš tedy objasnit, jaké je to pravidlo?

Bonnington: Potvrzuji. Dělejme to jako v kvalifikaci.

Hamilton: Celý závod jezdím stejně, to je nesmysl.

Bonnignton: Jo, jen jim to teď zkrátka začíná vadit.

LAP 52/56



Hamilton runs wide!



Verstappen right on his tail



EPIC

"Nic se neměnilo!"

Změnil se tedy během závodu názor komisařů na výjezd ze zatáčky č. 4? "Vůbec nic se neměnilo. Měli jsme dva lidi, kteří v tom místě dohlíželi na všechna auta v každém kole. A v podstatě každé auto krom jednoho to projíždělo správně dle toho, co jsme obecně očekávali. Bylo tam jedno auto, které tam příležitostně vyjíždělo mimo, ale nešlo o konstantní záležitost," odpovídá Masi, aniž by konkrétně jmenoval hříšníka Hamiltona.

V pátek přitom pilotům připomínali, kde se v tomto místě nalézají hranice závodní dráhy: "Na schůzce s piloty to bylo velmi jasně zmíněno. V poznámkách bylo, že se to [v závodě] nebude monitorovat s ohledem na čas na kolo, bude se to ale monitorovat dle sportovní pravidel, aby nebyla získána celková trvající výhoda."

Předjetí Verstappena - v čem byl rozdíl proti Hamiltonovi?

Takovou získal právě Verstappen, když v tomto místě předjel v závěru Velké ceny Bahrajnu Hamiltona. Masi ihned hlásil Red Bullu, že mají vrátit pozici Mercedesu zpět.

With four laps to go, Max takes almost certain victory from Lewis



And then hands it back to him moments later #BahrainGP 🇧🇭 #F1 @LewisHamilton @Max33Verstappen pic.twitter.com/PJoXhaCjHd — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

"Na schůzce jezdců jsme zmínili a diskutovali o tom, že pokud dojde k předjetí mimo trať a někdo získá trvající výhodu, dám o tom vědět rádiem týmu a doporučím mu, aby se té pozice ihned vzdal," vysvětluje Masi svůj postoj ke sporným situacím.

"Red Bull jsem tu instrukci vlastně sám ihned předal. Dal jsem ji pokyn, aby tu pozici přenechali, jak je uvedeno ve sportovních pravidlech, což učinili. Nebylo to kvůli opuštění dráhy. Bylo to kvůli získání trvající výhody díky předjetí druhého vozu mimo trať," pokračuje ředitel závodů.

Joy for @LewisHamilton as he holds off a determined Max Verstappen to win in Bahrain 🏆

An epic start to the 2021 season! 👌



An epic start to the 2021 season! 👌#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/udSzTUjZ8i — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

Verstappen poté litoval, že tak učinili. Raději by závod dojel do konce a dostal penalizaci, než se tímto způsobem vzdát dobrovolně vítězství. Byl si jistý, že by si na Hamiltona potřebný náskok ještě vyjel a první místo by si i přes trest udržel. Na vedení Red Bullu i na Adrianovi Neweyovi bylo vidět zklamání - jakoby litovali toho, že pod tíhou okamžiku uposlechli Masiho a nenechali předjetí a pozdější změnu výsledků na komiařích.

"Pokud by se tým rozhodl nevrátit pozici zpět, byla by ta záležitost předána komisařům. Bylo by to pak na nich posouzení toho, co by za dané situace bylo správné. Obecně jde o časovou penalizaci, která bývá udělována. Z toho, co jsme viděli by mohlo jít o pět či deset sekund," potvrzuje Masi.