PROHLÁŠENÍ po závodě: "Raději penalizace než takto skončit druhý," lituje Verstappen

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Wow, to byl ale obtížný závod! S tou brzkou zastávkou jsme rozhodně věděli, že to bude těžké, ale Maxe jsme pokrýt museli. Po celý víkend měli úžasnou výkonnosti, takže to opravdu vyžadovalo něco zvláštního.

Zastavili jsme před tím posledním stintem a snažili se nalézt to správné vyvážení mezi tím, abychom na to netlačili příliš, aby nám pneumatiky vydržely až do konce. Bylo to těžké a Max byl ke konci těsně za mnou, ale dokázal jsem ho za sebou udržet. Šlo o jeden z nejtěžších závodů, jaké jsem za poslední dobu zažil.

LEWIS: "Max was all over me right at the end, it was one of the hardest races I've had for a while, so I'm really grateful for it!"#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/DSY4vTH6MO — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

Valtteri Bottas, 3. místo

Jsem zklamaný, Lewis i já jsme měli dnes jiné strategie a z mé strany to mohlo být lepší.

VALTTERI: “I’m disappointed with how it went. Lewis and I had different strategies today - from my side things could have been better”#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/CCuvtdeq7F — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Samozřejmě, že to je škoda, mohli jsme zůstat vpředu a nechat si dát raději pětisekundovou penalizaci - myslím, že bych si takový náskok v pohodě vyjel. Byl bych připraven na to, abych takto přišel o vítězství, spíše než skončit druhý takovým způsobem. Opravdu s nimi ale dokážeme bojovat a je to skvělé takto začít, takže se musíme podívat i na pozitiva. S tím musíme být spokojeni. Nakonec to bylo těsné, ale získali jsme cenné body.

MAX: “It’s disappointing not to win, but we have really taken the fight to Mercedes and we have to be happy overall.



"It was close in the end but we’ve scored some valuable early points here"#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Tq48KJd0Vn — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

MCLAREN

Lando Norris, 4. místo

Jsem moc šťastný. Je to dobrý výsledek nejen pro mě, ale pro celý tým. Dost bodů a to po prvním víkendu. Vyhnul jsem se potížím a jsem spokojen. Je to povzbudivé, že dokážeme bojovat díky čisté rychlosti. Je to dobrý start. Děkuji všem v týmu.

Daniel Ricciardo, 7. místo

První za námi. Celkově to byl myslím dobrý víkend. Na výsledek si nemůžeme stěžovat. Z pohledu týmu je to dobrý výkon a myslím, že je i z čeho se učit. S mým závodem jsem nebyl úplně spokojen. Chyběla rychlost a když jsem se snažil na to šlápnout, něco chybělo. Ale je z čeho se odrazit a poučit se. Pokud jsem se tak cítil a je to ok závod se sedmým místem, vypadá to slušně. Je to pozitivní a máme dost dat, ze kterých můžeme těžit. Celkově to byl pro tým dobrý víkend a děkuji všem za jejich práci a přípravy.

Andreas Seidl, šéf týmu

Měli jsme dobrý start do nové sezóny. Gratuluji týmu. A také kolegům z Mercedesu, kteří tvrdě pracovali přes zimu, abychom byli připraveni. Dnes to bylo dobré, Lando i Daniel jeli pěkný závod a vypadá to, že to bude ale hodně těsné. Měli jsme třetí nejrychlejší vůz, ale víme, že o to místo bude letos pořádná bitka. Odjíždíme s odhodláním pracovat tvrdě, abychom byli takto konkurenceschopní i v posledním závodě.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 11. místo

Nebyl to tak špatný závod, svedl jsem několik dobrých soubojů a auto slušně drželo, ale je zklamáním nezískat žádné body, když jsme byli téměř celou dobu v první desítce. Kdyby závod trval ještě o něco déle, pravděpodobně bychom vozy před námi dostihli, teď to musíme zkusit jindy. Vůz se choval dobře, stejně jako při testech, takže je zřejmé, že jsme ve srovnání s předchozím rokem posunuli kupředu, ale stále musíme pracovat na tom, abychom zlikvidovali odstup od pěti nejlepších týmů.

Antonio Giovinazzi, 12. místo

Ve srovnání s uplynulou sezónou jsme byli mnohem rychlejší a auto je lepší, takže nás musí pokrok těšit. Ale dnes to na body nestačilo - i když jsme byli hodně blízko první desítce a můžeme důstojně o body zabojovat. Jel jsem dobrý závod a myslím, že jsem z auta vymačkal co se dalo, ale samozřejmě jsme při první zastávce ztratili nějaký čas. Chyby se stávají, musíme se z nich poučit a postarat se, aby se neopakovaly. Nebýt toho, byl bych určitě blíž Kimimu. Teď je třeba se soustředit na Imolu, znovu si zajedu v domácím prostředí a doufám, že dosáhnu dobrého výsledku, abych učinil naše tifosi šťastnými.

Frédéric Vasseur, generální ředitel

Po dnešním večeru máme jasný signál o našem pokroku, kterého jsme za posledních 12 měsíců dosáhli. Závodili jsme se silnými soupeři, nechali za sebou Alpine a Aston Martin a byli v závětří druhého Astonu. I když Bahrajn opouštíme bez bodů, děláme všechno proto, abychom získali zpět své místo uprostřed startovního pole - výsledky se určitě dostaví. Ukázali jsme, že můžeme bojovat o první desítku nebo na její hraně, což pro sezónu vypadá optimisticky. Byl to rušný závod s minimem odpadlých - jen dva - což znamenalo, že jsme museli o naše umístění tvrdě bojovat. Odvážíme si však spoustu pozitiv, protože jsme přesvědčeni, že v Imole za dva týdny budeme znovu připraveni bojovat o umístění v první desítce.

ALPINE

Esteban Ocon, 13. místo

Nebyl to výsledek, který bychom si přáli. Ale je tu hodně pozitiv. Bojovali jsme s několika vozy a byla to zábava. Souboje kolo na kolo. I se Sebem na konci. Zablokoval kola a narazil do mě. Omluvil se. Všichni děláme chyby, prostě se to občas stává. Trošku nám to dnes prostě nevyšlo. Kvalifikace nám nepomohla a museli jsme dohánět. Ukázali jsme bojového ducha a to je důležité. Cílem je v příštím závodě získat body.

Fernando Alonso, nedokončil

Bylo skvělé zase závodit v F1. Start byla zábava a získali jsme pár míst při souboji se starými kolegy. Nicméně je smůla, že jsem neviděl cíl. Problém, se kterým jsme se potýkali po druhé zastávce byly zadní brzdy. Dostaly se do nich úlomky a auto se přehřívalo. Byli jsme blízko středu pole a jen pár desetin mění umístění dost razantně. Myslím, že to bude zajímavá a napínavá sezóna. V Imole zase zabojujeme.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Není to nejlepší start. A měli jsme smůlu. V kvalifikaci i závodě. Oba vozy měly dobrý start a získali místa. Fernando byl pěkně v první desítce. Po zastávce měl menší problém a museli jsme redukovat výkon vozu a po druhé zastávce nastaly problémy s přehříváním kvůli poškození brzd. Kvůli bezpečnosti jsme jej ze závodu stáhli. Byla to smůla v jeho prvním závodě po návratu, když vezmeme, jak dobře to pro něj vypadalo. Esteban jel slušně. Mířil na body. Ale narazil do něj Sebastian a poškodil u vůz. Před Imolou nás čeká dost práce, abychom zrychlili, pokud chceme bojovat ve středu pole, které je hodně těsné a každá desetina se počítá. Těšíme se na další závod.

HAAS

Mick Schumacher, 16. místo

Obecně řečeno jsem z 90 % šťastný a z deset ne - kvůli chybě, kterou jsem udělal při restartu po režimu safety caru. Naštěstí auto bylo i nadále ovladatelné, všechno v pořádku, takže jsem mohl pokračovat v jízdě a rozvíjet své zkušenosti v závodním víkendu. Byla trochu škoda, že jsem se nepřipojil ke skupině bojující o pořadí, abych s nimi trochu bojoval. Naštěstí jsem se dostal díky modrým vlajkám k Nicholasovi a vyzkoušel si, jaké to je být soustředěný při sledování soupeře a mít k dispozici DRS. Celkově cítím, že jsem se něčemu přiučil a doufám, že z toho budu těžit v příštím závodě.

Nikita Mazepin, nedokončil

Bylo to jednoduché - chyboval jsem. Tak to bylo. Odstartoval jsem dobře, v zatáčce jsem jel po vnější stopě. Při průjezdu druhou zatáčkou jsem se chtěl vyhnout Mickovi; byl příliš blízko a nápor energie nevydržely pneumatiky. Byly chladné, vjel jsem na obrubník, přidal příliš mnoho plynu a roztočil se. Evidentně to je má chyba, cítím velké zklamání. Velmi lituji tým, protože si zasloužil, abych to zvládl lépe. Je zřejmé, že si musím vzít z podobné zkušenosti ponaučení - i když se pořád ještě učím.

Günther Steiner, šéf týmu

Máme 50% úspěšnost. Mick odvedl velmi dobrou práci, myslím, že dnes získal hodně zkušeností stejně jako tým, naše strategie fungovala. Nikita, jak jsme všichni viděli, se otočil hned po startu, což jeho závod ukončilo. Nemá z toho dobrý pocit, ale bere to jako zkušenost. Další šance ho čeká v příštím závodě, určitě se dnes poučil. Obecně řečeno, tým a jezdci po celý víkend pracovali velmi dobře. Postupně se sdružujeme, pracujeme společně a hledáme porozumění. Takové věci vyžadují čas. Je to složité, stejně jako celý tento sport a je jen otázkou času, kdy najdeme nějaké řešení. Do takových věcí se nelze nutit, nelze si je koupit. Každý den společné práce je pro nás plus.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.