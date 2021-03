Red Bull v 1. tréninku před Mercedesem, McLaren třetí. Kolik ztrácí Ferrari?

Ve 12:30 vyrazily na trať jako první obě Alpiny následované Cunodou, Sainzem, Strollem, Giovinazzim, Leclercem a Schumacherem. Pirelli přivezlo C2 - C4 směsi ze své nabídky, teplota vzduchu dosahovala 35 °C, trať 47 °C.

První měřené kolo si připsal Alonso (1:37,354), hned jej ale trumfnul jeho mladší kolega Ocon (1:36,284), poté se věnovali zejména testování aerodynamiky. Protože páteční tréninky letos trvají pouze hodinu, provoz na trati byl hustý a měřené časy rychle přibývaly i od ostatních.

First outing completed for both Fernando & Esteban on new Hard tyres. It’s a busy programme for FP1; 60mins focused on aero, followed by longer runs. #BahrainGP pic.twitter.com/bLLC4FMwdo