"Dostat ztracený přítlak zpět je těžší, než jsme čekali," připouští Alpine. O kolik týmy zpomalily?

Technický ředitel McLarenu James Key předpokládá, že se týmy v průběhu sezóny dostanou na loňské hodnoty. Šéf Alpine F1 Marcin Budkowski nicméně přiznává, že dostat ztracený přítlak zpět je náročnější, než původně očekávali.

"Jako každý tým jsme kvůli změnám na zádi vozu o kus přišli ve srovnání s loňským rokem. Všichni mají plné ruce práce s tím, aby jej získali zpět. Neřeknu vám přesně, kde jsme skončili, ale všichni řeší to, jak ho získat zpět," uvádí Budkowski.

O kolik času na kolo kvůli změnám v pravidlech podle něj přišli? "Na počátku jsme ztratili přes sekundu na kolo, poté něco neustále dostáváme zpět. Je to náročná oblast, protože když se dotknete něčeho takového, jako je zadní roh, tak se obvykle dostáváte do potíží s korelací mezi CFD, tunelem a tratí."

Podle Budkowského se nyní snaží všichni dostat zpět ztracený přítlak, výzva je to větší, než původně očekávali | foto: Alpine F1 Team

"Ale nemyslím si, že by to byl záměr ze strany FIA nám předložit tuto výzvu navíc. Podle mě šlo možná o trochu neplánovaný dopad těchto pravidel. Ukázala se být náročnější, než jsme původně čekali," přiznává ředitel Alpine.

"Nejde jen o chybějící kousek podlahy, vlastně to tak trochu motá hlavu to vyřešit. Je to zajímavé, můžete na vozech pozorovat různá řešení. Obvykle tomu tak je, když máte nová pravidla. Jsem si jistý tím, že to bude konvergovat, vlastně k tomu už docházelo během testování," všímá si Budkowski.

"Něco jsme otestovali, stejně jako mnoho dalších týmů. Měli jsme dobré výsledky, ubíráme se správným směrem, máme dobré porozumění... korelace je samozřejmě výzvou, ale není překvapením, že jsme nejenom získali nějaké pochopení, ale podařilo se nám zlepšit výkonnost vozu," dodává spokojeně.