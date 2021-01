Alpine představuje své nové auto A521 a zbarvení + VIDEO

Značka Alpine založená v roce 1955 Jeanem Rédélém je příznivcům sportovních vozů dobře známá, nyní se povědomí o této divizi Renaultu bude snažit šířit také přejmenovaný tým Alpine F1 Racing.

Ten dnes představil svůj nový monopost A521 vycházející z loňského RS20 oblečeného do dočasného zimního zbarvení. Černou barvou vzdává hold F1 prototypu Alpine A500 z roku 1975.

Divizie silničních vozů Alpine se bude soustředit na "kombinaci prvotřídních špičkových technologií a vášně pro vývoj výkonných, závodních, autentických a exkluzivních" sportovních aut. Podle prohlášení Renautlu by měly být 100% elektrické a do roku 2025 ziskové.

#AlpineCars, born in the Alps, raised by racing…

