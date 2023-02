Alpine představuje 2 verze nového vozu A523 - modrou i růžovou. Pronikne mezi nejlepší 3 týmy F1? + FOTO

Alpine svůj nejnovější počin představuje ve dvou zbarveních: jednomu dominuje modrá, druhému růžová. Podle šéfa týmu Otmara Szafnauera budou závodit hlavně s tou modrou, ale růžovou také nasadí do některých velkých cen.

Tým v zadní části přechází ze zavěšení typu pull-rod na push-rod, podle technického ředitele Matta Harmana došlo ke zvýšení aerodynamické výkonnosti i výkonnosti pohonné jednotky zejména díky snížení teploty v plénu motoru. Monopost je také lehčí než loni.

"Letos se pravidla moc nezměnila, ale na voze se změnila spousta věcí," oznamuje Alpine při prezentaci nového vozu, kterou můžete živě sledovat zde:

"Naší ambicí je stáhnout náskok špičky... doufám, že jí budeme blíže," oznamuje výkonný ředitel Renaultu Luca de Meo spoléhajícího na umění závodních pilotů Pierra Gaslyho a Estebana Ocona, roli rezervního jezdce plní Jack Doohan.

"Toto období roku je často naplněno vzrušením a očekáváním nové sezóny F1. V roce 2022 to byl fantastický pocit splnit naše cíle díky tomu, že jsme skončili na zaslouženém čtvrtém místě v šampionátu konstruktérů, což byl významný milník v našem plánu čítajícím 100 závodů. V této misi nám zbývá necelých 80 závodů a já jsem hrdý na to, že můžu tým vést na této cestě," uvádí Szafnauer.

"Pro rok 2023 je cíl jednoduchý: musíme skončit minimálně čtvrtí, a to podstatně přesvědčivějším způsobem. To znamená více dojezdů do cíle, více bodů a méně nevynucených odstoupení. Od všech v týmu mám vysoká očekávání, nejen od Estebana a Pierra, kteří budou spolupracovat na dosahování těch nejlepších možných výsledků pro tým," dodává Szafnauer.



FOTOGALERIE: