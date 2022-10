Rozhodnuto: Mercedes příští rok změní architekturu svého monopostu

Stříbrné šípy letos nevyhráli ani jeden závod, v průběhu sezóny však zvládli poskakování svého radikálního konceptu s ultra-úzkými bočnicemi a přiblížili se špičce v podobě Red Bullu a Ferrari. Ve Spojených státech učinili další pokrok s nasazením posledního balíku vylepšení a Lewis Hamilton dojel druhý za Maxem Verstappen, když chvíli před koncem dokonce vedl, na zlato to však nestačilo - jejich ztráta je pořád citelná.

Poslední novinky měly pomoci se směřováním vývoje příštího monopostu, který se proti tomu letošnímu bude lišit. "DNA vozu se příští rok změní, to je jasné," potvrzuje šéf Mercedesu.

"Neznamená to nezbytně, že naše karosérie bude příští rok hodně odlišná. Ale to, co je součástí DNA auta, architektura auta, se příští rok určitě změní," pokračuje Wolff.

Toto Wolff (vpravo) s Lewisem Hamiltonem | foto: Mercedes AMG F1 Team

Německo-britské stáji se podařilo vyřešit potíže s poskakování s prvním větším balíkem vylepšení ve Španělsku, ani poté se však nedokázal vyrovnat maximální rychlosti Red Bullu na rovinkách, což šlo vidět také minulý víkend Austinu, kde Max Verstappen snadno předjel Hamiltona a dostal se do vedení.

"Myslím, že s DRS jsou tak o 35 km/h rychlejší než my. Pokud jsme za nimi my, tak jsme s DRS na zadní rovince asi o 22 km/h rychlejší. Zaútočil z hodně velké dálky. Ale i bez DRS jsou podle mě stále o nějakých 8 km/h rychlejší než my, takže na rovinkách ztrácíme hodně času, pravděpodobně až čtyři desetiny sekundy na kolo. U příštího vozu tedy musíme dosáhnout určitých zlepšení," popisuje Hamilton.

Mercedes příští rok změní DNA svého auta | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Mercedesu bude hrát do karet vyšší čas, který bude moci při vývoji vozu W14 trávit v aerodynamickém tunelu. Pokud skončí mezi konstruktéry třetí, bude mít k dispozici o 14 % více času než Red Bull, což může udělat rozdíl.

"Z tohoto pohledu to zatím byla pro nás velká nevýhoda, protože do roku 2021 jsme byli lídry a vyhrávali konstruktérské šampionáty. V první polovině roku 2022 jsme tedy měli o 7 % času méně než před 18 měsíci Red Bull a mnohem méně než Ferrari. Teď se to otočí," těší Wolffa.

"Ve srovnání s Red Bullem budeme mít o 14 % více času, skončíme-li třetí. To je přesně to, co bylo zamýšleno pravidly, poskytnout nám potenciál, abychom dokázali dorovnat tu výhodu, získat ji zpět," dodává šéf Mercedesu.