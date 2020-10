"Red Bull nebo nic," přiznává Pérez

Dříve se hovořilo například o možnosti, že by Sergio Pérez získal místo u Williamsu, ale těmto spekulacím je nyní konec. "Asi jsem způsobil trošku nedorozumění, za to se omlouvám," uvedl dnes šéf týmu Simon Roberts s tím, že rozhodnutí oznámené ještě Claire Williamsovou platí. V roce 2021 budou pokračovat s dvojicí Russell, Latifi. "Jsme s nimi spokojeni a těšíme se na další spolupráci," dodal Roberts.

Dnes navíc také oznámila své jezdecké složení stáj Alfa Romeo, která pokračuje s dvojicí Räikkönen, Giovinazzi. Své místo u týmu Alpha Tauri má také potvrzeno Pierr Gasly. Volno je tak v podstatě už jen u Haasu, kde se však jako nejžhavější kandidáti jeví Nikita Mazepin a Mick Schumacher. Pérez se prý soustředí na Red Bull. "Vidím to tak," odpověděl na otázku, zda je to Red Bull nebo nic v rozhovoru pro britskou televizní stanici Sky Sports.

"Chci pokračovat v F1, ale jak jsem vždy říkal, musí to být správný projekt, musí to sednout. Není to můj první nebo druhý rok, už jsem tu deset let a ať už chci pokračovat sebevíc, vím, že to musí být správně. Je to trošku horké křeslo, že? Ale je to příležitost být ve špičkovém týmu, bojují s Mercedesy téměř v každém závodě. Jsou sice pozadu, ale pokud je tým, který má potenciál s nimi bojovat, je to rozhodně Red Bull," prozradil Mexičan na tiskové konferenci s tím, že jediným problémem pro něj je čas. "Blíží se konec roku a je důležité, aby týmy i jezdci měli jasno a rozhodnuto. Dívám se na všechny své možnosti a nemohu čekat moc dlouho," dodal.

Nebojuje však jen se stávajícím pilotem Red Bullu, Albonem, ale podle všeho také s Nicem Hülkenbergem. Kdo si nakonec vytáhne černého Petra? Na to si ještě chvíli budeme muset počkat.