Fittipaldi - jméno ověnčené rekordy

Když se v Grand Prix Velké Británie objevil brazilský mladík Emerson Fittipaldi, nikdo netušil, že začíná jedna velká éra, zvláštní export ze země proslulé kávy, výborné kopané a cukru - ten bude hrát v našem ohlédnutí velkou roli. Reportéři měli problémy si jméno nováčka zapamatovat, a když Emerson využil v Grand Prix USA ve Watkins Glen palivových potíží Mexičana Pedra Rodrigueze, traduje se, že jeden z televizních moderátorů pronesl: "Vyhrává překvapivě Emerson... " Otočil se na kolegu a zeptal se: "Emerson... kdo?" O necelé dva roky později se stal v mistrem světa (opět v tom byl jeden rekord, protože až do roku 2005 byl nejmladším šampionem, než ho o tento post připravil Fernando Alonso), brazilskou novou hvězdu už znal celý svět a dokonce zastínil i jiný jihoamerický idol - fotbalistu Edsona Arantes dos Nascimento, známého jako Pelé.

Emerson "Emmo" Fittipaldi se už za svého života stal legenou - v Brazílii určitě | foto: A1 Grand Prix Media

Rodina Fittipaldi byla doslova prostoupena motorismem - otec Wilson Fittipaldi senior byl významným funkcionářem a především díky němu se Formule 1 dostala i do největší jihoamerické země. Premiérové Grand Prix Brazílie s mistrovským statutem pak byli přítomni všichni - otec i jeho dva synové. Emerson před domácím publikem zvítězil a Wilson junior nenapodobil rekordní záznam z předchozího závodu v Argentině, kdy se bratři stali v historii vůbec první sourozeneckou dvojicí, která dojela na bodovaných příčkách v jednom závodě. Odstoupil v pátém kole kvůli poruše motoru svého Brabhamu, což musel s lítostí konstatovat jeho otec, jenž byl oficiálním moderátorem závodu.

Další rekord unikl Fittipaldiům díky plnění jejich snu - v roce 1974 mohli bojovat bok po boku v jednom týmu, ale Wilson jr. si dal roční pauzu a připravoval vůbec první brazilský monopost v historii F1. S ním také vyjel na trať v roce 1975 a před následující sezónou doslova udolal slavnějšího bratra, už dvojnásobného mistra světa, aby usedl do "nejsladšího vozu světa". Cukrovarnický koncern Copersucar ve spolupráci s leteckou firmou Embraer postavili vůz v duhových barvách, ale s pramalými úspěchy. Wilson se s F1 rozloučil po roce 1975 a stal se šéfem týmu, Emerson v něm strávil trudných pět let. I tady je jedna premiéra: nikdy předtím neseděli bratři ve voze vlastní značky. Nesmí nás mást onen Copersucar, byl to jen sponzor, ostatně velice záhy se začal v souvislosti s brazilským týmem používat termín Fittipaldi.

Uteklo deset let a na startu Grand Prix Jižní Afriky stanul zástupce další generace Fittipaldi - Christian. Syn Wilsona jr. a logicky synovec Emersona v F1 odjel 43 závodů na značkách Minardi a Footwork, velkou díru do světa neudělal, ale připsal si jeden rodinný úspěch, když se v historických bodových tabulkách zařadil před svého otce - a ještě dosáhl zvláštního rekordu: nejspíš jako vůbec první pilot v historii F1 dokázal udělat s autem looping a projet cílem. Povedlo se mu to v GP Itálie 1993 a málokdo věří i záznamu televizních kamer.

Kdo bude mít čas, prostor a pár dalších maličkostí, může napsat o této rodině hodně objemnou publikaci a zmínit se i o skutečnosti, že se v našich krajích stal Brazilec synonymem rychlosti - "jezdí jak Fittipaldi" - a býval rozkošně komolen (zejména dámy rády říkaly Pitipaldi nebo Wilipaldi). A věřte nebo ne, Fitti se dostal i do socialistického seriálu Muž na radnici.. My se prozatím spokojme s tím, že se v neděli - pokud nenastane nepředvídaná situace, stačí vzpomenout, co se letos stalo při prvním záskoku Hülkenbergovi - dočkáme pokračovatele ságy s motorismem úzce spjatého jména; zároveň půjde o vůbec prvního vnuka nějakého závodníka, který to dotáhl do F1. Vydržme ještě čtyři dny...,