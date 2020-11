Haas oznámil, kdo v dalším závodě zastoupí Grosjeana

Pro 24letého Brazilce půjde 6. prosince o debut ve světě velkých cen poté, co Grosjean včera přežil hrůzostrašnou nehodu, při které se jeho vůz rozpůlil o svodidla a začal hořet.

Fittipaldi plnící roli testovacího a rezervního jezdce s týmem navštívil letos většinu závodů. Na svém kontě má titul z šampionátu Formule V8 3.5 a několik startů v IndyCar.

Vnuk dvojnásobného mistra světa a dvojnásobného vítěze slavného závodu Indy500 Emersona Fittipladiho již v letech 2018 a 2019 pro Haas testoval, tento pátek však za volant vozu VF-20 usedne vůbec poprvé.

"Poté, co jsme rozhodli, že pro Romaina tou nejlepší věcí bude vynechat přinejmenším jeden závod, byla volba nasadit do vozu Pietra hodně snadná," komentuje šéf týmu Günther Steiner. "Pietro pojede s VF-20, dobře nás zná, protože v posledních dvou sezónách u týmů působí jako testovací a rezervní pilot."

"Jde o správnou věc a pro něj samozřejmě o dobrou příležitost. Byl trpělivý a vždy připravený na tuto šanci - a ta nyní přichází. Proto jej chceme ve voze a jsem si jistý, že odvede dobrou práci. Je to velmi náročné být povolán na poslední chvíli, ale jak už jsme řekl, pro Haas jde o správnou věc," vysvětluje Steiner.

We want to again thank Dr. Ian Roberts, Alan van der Merwe, circuit marshals and medics for acting so bravely and swiftly today 🙏 pic.twitter.com/FPxSxjD3ry