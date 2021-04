Steiner se vrací k chybám jeho pilotů v Bahrajnu

Americký Haas letos nečeká nic jednoduchého. Tým dlouhodobě deklaruje, že letošní vůz neplánuje vyvíjet, což se logicky podepíše na jeho konkurenceschopnosti. Ta byla bídná už loni a přiškrcení zdrojů na letošní projekt relativní výkonnost oproti soupeřům ještě sníží.

To je špatná zpráva zejména pro Micka Schumachera a Nikitu Mazepina. Pro oba dva jde letos o premiérovou sezonu ve Formuli 1 a rozhodně se nedá říct, že by k ní dostali kvalitní materiál. Právě naopak. To, jak špatný vůz Haasu je bylo dobře patrné už v Bahrajnu, kdy se s ním Schumacher a Mazepin doslova prali.

Rus udělal několik chyb už během pátečních tréninků a v nastoleném trendu pokračoval také během kvalifikace i závodu, kdy jeho trápení vyvrcholilo brzkým odstoupením hned po startu. Na vině byla jezdecká chyba...

Mick Schumacher - závod v Bahrajnu | foto: Haas F1 Team

Té se dopustil rovněž Schumacher, pro mladého Němce to však neznamenalo odstoupení. Šéf týmu Guenther Steiner si je dobře vědom, v jak složité situaci jeho mladíci za volantem jsou.

„Hlavně NIkita byl po Bahrajnu hodně zničený. Myslím ale, že teď už je nachystaný na další závod. Je jasné, že se vždy chcete ukázat, během testů se jevil velmi dobře, nemyslím, že ho Bahrajn poznamená," věří svému jezdci Steiner.

„Pravdou je, že náš vůz se neovládá snadno. To jsme zjistili velmi brzy, konkrétně už při testování. Podle mě byli Mazepin i Schumacher moc agresivní na plynovém pedálu, když pak vyjeli na obrubník a zabral točivý moment, tak je to něco, co už se prakticky nedá zachránit. Tahle auta jsou ohromně silná," uzavírá boss Haasu.