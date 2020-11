Něco takového jsem viděl poprvé, říká pilot medical caru

Když několik okamžiků po startu skončil na svodidlech za zatáčkou 3 monopost Haas Romaina Grosjeana, rozlomený napůl a kokpit stál v jednom plameni, nastala chvíle pravdy pro posádku medical caru, která obvykle s odstupem následuje startovní pole. Řidič Alan van der Merwe a lékat FIA Ian Roberts neváhali. Zatímco van der Merwe se zapojil do zdolávání plamenů, Roberts byl vlastně prvním, kdo navázal kontakt s Grosjeanem, který se z trosek vozu dokázal vyprostit de facto sám.

"Bylo to pro nás pořádné překvapení, nikdy jsme tak velký oheň neviděli. Chci říci - za dvanáct let svého působení jsem neviděl, že by auto po takovém nárazu takhle hořelo. Takže nám to chvíli trvalo, než jsme dokázali zpracovat, co se vlastně stalo. Jsem si jistý, že to netrvalo déle než vteřinu, ale i ta mi připadala jako celá věčnost. Když pak Romain začal vylézat z auta, připadalo mi to po takovém nárazu jako zázrak," uvedl van der Merwe.

Alan van der Merwe v závodních časech | foto: Lucky Strike B.A.R Honda

Zajímavý dotaz dostal čtyřicetiletý Jihoafričan, sám bývalý závodník, ohledně pocitu úlevy - dostavil se, když se Grosjean vynořil z plamenů? "Prozatím ne. Jistě, když jsme zjistili, že je venku a relativně v pořádku, tak se nám zčásti ulevilo. Ale to hlavní přijde, až se ukáže, že všechny námi vyvinuté systémy - Halo, ochranné bariéry, bezpečnostní pásy - vzájemně fungují tak, jak mají. Pokud by jediná selhala, tak to dopadne mnohem hůř," uvedl krátce po incidentu van der Merwe.

Velmi emotivně působilo setkání van der Merwa s Güntherem Steinerem, kteří si ohledně nehody s dobrým koncem navzájem skládali komplimenty.