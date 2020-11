GP Bahrainu: Závod přerušen po děsivé Grosjeanově nehodě

Nehoda se stala po startu ve třetí zatáčce a byla výsledkem několika předchozích karambolů. Na počátku všeho byl nepovedený start Valtteri Bottase a poté kolize mezi Norrisem a Oconem v první zatáčce, při níž si pilot McLarenu poškodil levou část předního spoileru.

Za nimi se startovní pole zhustilo, další drobný kontakt měli Vettel a Stroll, přičemž Kanaďan musel vyjet z trati. Na chvostu startovního pole zpomalil Magnussen a jeho týmový kolega se ho pokusil objet zprava - nevšiml si však Daniila Kvjata a zachytil zadním kolem za jeho levé přední a ve velké rychlosti narazil do svodidel. Doslova je rozpáral, přičemž jeho monopost se rozlomil na dva kusy a kokpit začal hořet.

Pilot se dokázal dostat z ohnivého inferna sám a podle zpráv utrpěl pouze popáleniny pravé ruky a nohou. Nelze zpochybnit, že právě Halo-system Grosjeanovi možná zachránil život, jinak mohl dopadnout stejně tragicky jako Rakušan Helmut Koinigg v roce 1974, kdy mu svodidla ve Watkins Glen doslova uťala hlavu.

STEINER: "Romain is doing okay, I don't want to make a medical comment but he had light burns on his hands and ankles. Obviously he's shaken... I want to thank the rescue crews who are very quick. The marshals and FIA people they did a great job, it was scary"#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/lWbZd17ynw