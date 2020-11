Vyhrála by v Mercedesu většina pilotů? Podle Sainze ano. Ale...

Vyhrál by v Mercedesu každý? To je otázka, kterou si momentálně pokládá celá řada nejen fanoušků Formule 1. Pravda je taková že stříbrné šípy disponují dominantním monopostem, na druhou stranu rozdíl mezi Lewisem Hamiltonem a Valtteri Bottasem je poměrně značný.

Z toho se dá usoudit, že složku pilota nelze opomíjet. Koneckonců potvrzení tohoto faktu jsme mohli vidět při minulém závodě v Turecku. Ten Lewis Hamilton suverénně opanoval, kdežto jeho finský kolega se na mokré trati jen trápil.

„Je pravda, že 90 procent startovního pole by v nynějším Mercedesu vyhrálo, v tom s Maxem souhlasím, ale těch devadesát procent by se muselo postavit Lewisovi, přičemž všichni by ho určitě neporazili. On je jedním z nejlepších pilotů historie. Skutečnost, že teď má nejlepší auto na tom nic nemění," říká Carlos Sainz.

„Je úchvatné sledovat, jak dokáže zvládat tlak, jak se mu daří ovládat třetí části kvalifikace a v nich všechny sektory, když to potřebuje. Je opravdu velmi talentovaný. Podívejte se na Rakousko, tam porazil Bottase v dešti o víc jak sekundu. To by nezvládl každý," má jasno budoucí pilot Ferrari.