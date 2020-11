Poslední tři závody budou bez tlaku, těší Bottase. Dočká se vítězství?

Boj o letošní titul je u konce. Vlastně by se dalo říct, že nikdy ani pořádně nezačal, protože Lewis Hamilton měl vše ve svých rukou prakticky od začátku až do konce. Brit zkrátka prožil další dominantní ročník, takže definitivní razítko na jeho sedmé mistrovské koruně bylo jen otázkou času.

Stalo se tak minulý týden v Istanbulu, přičemž pilot Mercedesu rozhodl o svém triumfu stylově, když přidal další jasné vítězství. Naproti tomu jeho stájový kolega Valtteri Bottas se trápil. Výsledkem byla skutečnost, že Fin dokonce ani nebodoval. Šlo patrně o jeden z jeho nejhorších závodů u Mercedesu, možná ten vůbec nejhorší.

„Pro mě to byl asi nejtěžší závod, který jsem ve Formuli 1 kdy jel. Neměl jsem co ztratit, tlačil na to i ve chvíli, kdy jsem se propadl. S poškozeným vozem to ale bylo dost obtížné, v podstatě to byla loterie," vrací se Fin k minulému závodnímu víkendu.

Valtteri Bottas v závodě v Turecku | foto: Mercedes AMG F1 Team

Teď už se rodák z města Nastola těší na poslední tři závody, ve kterých se díky rozhodnuté situaci v šampionátu pojede bez tlaku. „Těším se na ty závody, pojede se bez tlaku, tak to možná bude jiné. Doufejme, že dosáhnu co nejlepších výsledků. Mnohem víc každopádně očekávám příští sezonu," svěřuje se.

Mimochodem, podle šéfa Mercedesu Toto Wolffa je právě umění pracovat pod tlakem tím, co Bottasovi chybí. V další sezoně tak bude mít jednatřicetiletý pilot znovu šanci na reparát. Uvidíme Bottase 4.0?