Soumrak Mercedesu díky novým pravidlům? Verstappen je opatrný

Nová pravidla měla ve Formuli 1 původně vejít v platnost příští rok. Jenže koronavirová epidemie vše odsunula až na sezonu 2022. Ta vejde do dějin zbrusu novými stroji, které se budou vyznačovat naprosto odlišným designem i charakteristikami. Mnozí v tom vidí šanci na zastavení dlouhotrvající dominance Mercedesu, která trvá počínaje ročníkem 2014.

Max Verstappen je ale zdrženlivější. „Nemyslím si, že by to bylo o zastavení Mercedesu. „Majitelé F1 se spíš snaží víc poslouchat nás jezdce a týmy. Chtěli bychom lepší závodění, víc soubojů.... To je z mého pohledu cíl nových pravidel."

V čem budou nové regule odlišné? Půjde především o zjednodušenou aerodynamiku, díky ní by piloti měli být schopni snáze pronásledovat jiný vůz a držet se jej v těsném závěsu. Velká revize potká například přední křídlo, které bude výrazně méně sofistikované.

Max Verstappen v závodě velké ceny Štýrska | foto: Red Bull Content Pool

„Aktuální problémy byly vidět v Imole. Valtteri jezdil s poškozeným autem, které bylo o několik desetin na kolo pomalejší. Já ho ale dlouhou dobu nemohl předjet, přestože jsem byl výrazně rychlejší. Tohle se musí vyřešit," praví Verstappen.

K celé problematice se nedávno vyjádřil také Ross Brawn. Podle něj se Formule 1 vydala před sezonou 2017 špatným směrem. Cílem tehdy bylo mít co nejrychlejší (nejefektivnější) vozy, což ale zapříčinilo zhoršení závodění jako takového. Dá se proto říct, že Formule 1 musí udělat několik kroků zpět, aby se posunula dopředu.

Podaří se to?