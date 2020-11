Místo okruhu téměř kluziště. Třetí trénink v dešti, nejrychlejší opět Verstappen

V Turecku je aktuálně 13 °C a trať má 15 °C. Navíc je předpovídán déšť. Přes noc pršelo a jestliže to včera na Istanbul Parku klouzalo, dnes to nebude lepší.

Včera v trénincích zajel nejrychleji Max Verstappen. Lewis Hamilton neskrýval nespokojenost právě kvůli novému povrchu, kvůli kterému jen těžko hledal přilnavost. Na konci boxové uličky se objevuje zelená a jako první vyráží na trať Grosjean, kterého následují obě Ferrari.

Jelikož se podle předpovědi nemá počasí zlepšit ani do kvalifikace, týmy se budou snažit získat i v nepříznivých podmínkách co nejvíce dat. Hodně to klouže a už v prvních minutách například Pérez dostal hodiny. Všichni jezdci na trati mají přechodné pneumatiky, do čela se s časem 1:50,916 min. dostává Leclerc.

Brzy jej však překonává Verstappen (čas 1:48,485 min). Leclerc ťuknul do Ocona, který se roztočil. A začalo pršet... Jezdci tak míří do boxů pro pneumatiky do mokra. Hodiny dostal například i Norris, Kvjat či Sainz. Problémy představuje například zatáčka číslo sedm. Časy, které piloti po patnácti minutách tréninku zajíždějí, většinou nejsou ani pod dvě minuty.

Po dvaceti minutách byli na trati alespoň v instalačním kole všichni závodníci. Měřený čas zatím nezajeli jezdci Williamsu ani Hamilton. "Rozhodně to dost klouže, ale jestli budou podobné podmínky v závodě, musíme se na to připravit," uvedl Lecler.

Průběžné pořadí po polovině tréninku: Verstappen, Leclerc, Albon, Ocon, Norris, Vettel, Pérez, Bottas, Magnussen, Stroll, Ricciardo, Sainz, Giovinazzi, Gasly, Grosjean, Räikkönen, Kvjat.

A trať utichla, všichni jezdci zajeli do garáže, zatímco déšť je stále intenzivnější... Uvidíme ještě vůbec někoho na trati? Zbývá ještě více než dvacet minut do konce tréninku.

A deset minut před koncem trať ještě ožívá. Podmínky jsou sice náročné, ale vyjely oba vozy týmů Alpha Tauri a Alfa Romeo. Giovinnazi měl namále, ztratil kontrolu a naštěstí svůj vůz nerozbil o bariéru v zatáčce číslo tři. To neodradilo Mercedes, Bottas i Hamilton v posledních minutách také zamířili na trať. "Je to šokující, absolutně chybí přilnavost, je to nebezpečné," hodnotí jízdu stávající mistr světa.

A více už se v tomto tréninku nestane. Nejvíce kol zajel Vettel a to čtrnáct, naopak nejméně oba jezdci týmu Williams (po jednom kole).

GP Turecka (Istanbul Park) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:48.485 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:49.430 3. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:50.059 4. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:53.897 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:53.995 6. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:54.490 7. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:55.577 8. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:55.666 9. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:55.878 10. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:56.824 11. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1:58.475 12. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:59.548 13. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 2:02.325 14. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 2:02.473 15. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 2:04.748 16. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 2:06.351 17. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 2:09.368 18. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 20. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team

