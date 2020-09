Nové díly nestojí za lepším výkonem Ferrari v Rusku, připouští Binotto

Charles Leclerc v závodě finišoval na šestém místě, což je jeho nejlepší výsledek v posledních pěti podnicích. Podle zástupců Ferrari byla jejich konkurenceschopnost lepší, ovšem to souviselo spíše s odlišnými vlastnostmi okruhu v Soči.

"Ne, nemyslím si, že by to souviselo s novinkami. To není tím důvodem. Podle mě jsme tady měli lepší vyvážení na těchto vlastnostech trati. Doufejme tedy, že opět získáme něco na konkurenceschopnosti, která dá v budoucnu šanci alespoň dvěma pilotům bojovat o lepší pozice," konstatuje Binotto.

Ferrari je na tom nicméně stále bídně a v Soči zajíždělo kola o 1,6 sekundy pomalejší než minulý rok, což představuje největší zhoršení ze všech dosavadních letošních okruhů. Sebastian Vettel navíc v kvalifikaci havaroval a ve velké ceně na body nedosáhl.

Sebastian Vettel prožil v Soči smolný víkend, když v kvalifikaci tvrdě havaroval | foto: Scuderia Ferrari

Jeho šéf si přesto z Ruska odváží "nějaká pozitiva. Tím prvním je výsledek. Druhým je podle mě relativní rychlost v závodě - rozhodně u Charlese. Pro Seba to bylo náročnější v provozu, když startoval zezadu na roštu a pod. Ale myslím, že aspoň ve srovnání s těmi posledními závody to byla konkurenceschopnost o trochu lepší."

Ferrari plánuje přivézt pro příští závod na Nürburgringu za dva týdny další novinky, podle něj ale nebudou mít příliš velký dopad na jejich rychlost: "Přivezli jsme nějaké nové díly, nepředstavují příliš velký pokrok. Zatím nestačí, toho jsme si plně vědomi."

"Je však důležité, abychom se alespoň ve zbytku sezóny ubírali tím správným směrem. Na Nürburgringu budeme mít několik dalších vylepšení, ale znova nepůjde o nic velkého. Pro nás budou nicméně přesto důležitá vzhledem k úrovni naší konkurenceschopnosti. Pak se ve zbytku sezóny budeme soustředit zejména na difuzor. Ale kdy, to ještě nebylo určeno," prozrazuje Binotto.