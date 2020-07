GP MAĎARSKA: Hamilton na pohodu, ujal se vedení v klasifikaci

Dlouho to vypadalo, že třetí závod letošního výjimečného šampionátu bude "mokrým", ale déšť před startem ustal, teplota se ustálila na 20°C (trať byla jen o čtyři stupně teplejší), zato 77% vlhkost vzduchu slibovala, že deštivá ruleta ještě může být zajímavá.

Drama připravil svým fanouškům Max Verstappen. Při nájezdu na startovní rošt nedobrzdil ve 12 zatáčce a narazil levým předním kolem do bariéry, úhony doznal závěs (kolo bylo zcela vylomeno) a kompletně přišel o přední spoiler. Nezamířil však do boxů, nýbrž na své startovní místo, kde na voze začali pracovat mechanici. Stihli všechno do povinné lhůty, kdy má monopost stát na roštu s nasazenými koly. A zatímco se pozornost soustředila na Maxe, podle pozdějšího zjištění byl na pozici Alexe Albona vysoušen startovní rošt...

When your race might be over before it's even started 💥



But you eventually finish P2 😮#HungarianGP 🇭🇺 #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/o9JDpGYUsy — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Po dokončení zaváděcího kola se Kvjat tázal, zda nemá zajet do boxů, ale místo toho tam zamířily oba Haasy (Grosjean měl přechodné, Magnussen měkké pneumatiky). Risk jim pro tuto chvíli vyšel a ani tolik neztratili. Zato start byl noční můrou v podání Bottase a Péreze. Valtteri se těsně před zhasnutím světel pohnul a předvedl vlastně regulérné "jumping start", ale jeho ulití prošlo bez povšimnutí - možná proto, že se propadl až na šestou pozici. Výborně se dopředu protáhl Verstappen a také Latifi. Po prvním kole bylo pořadí Hamilton, Stroll, Verstappen, Vettel, Leclerc, Bottas, Pérez, Sainz, Ricciardo a Latifi. Už na konci 1. kola byl u mechaniků Kvjat, o kolo později Leclerc a Bottas a na začátku 4. kola přešlo celé startovní pole na středně tvrdé pneumatiky s výjimkou čtveřice Russell, Kvjat, Giovinazzi a Leclerc. Posledně jmenovaný si ale záhy začal stěžovat, že jsou pneumatiky ve velmi špatné kondici.

Situaci komplikovaly soustavné předpovědi, že déšť se nad Hungaroring vrátí. Prozatím ale nebyl důvod se znepokojovat. Po výměně se první desítka seřadila následovně: Hamilton, Verstappen (zdolal Strolla v boxech), Magnussen, Grosjean, Stroll, Leclerc, Bottas, Vettel, Albon a Pérez. Postupně se začal propadat Grosjean, Bottas dotíral na Leclerca a v 7. kole svedli strhující souboj. Pak ale i sveřepě bojující Monačan musel v 10. kole sklonit hlavu před finským útokem. Bottas si pak poradil i Magnussenen, jehož o kolo dříve překonal Stroll. Bottas zajel ke druhé výměně ve 34. kole a na Kanaďana si vyjel dostatečný náskok, takže po jeho zastávce o dvě kola později už byl třetí. Postupně se dotáhl na necelé dvě vteřiny za Verstappena, jenž ve 37. kole přešel na tvrdou směs, ale pak se tým rozhodl zvolit stejnou taktiku, s jakou v uplynulém roce slavil úspěch Hamilton - v 50. kole stáhl tým Bottase do boxů, nazul mu čerstvé tvrdé pneumatiky a Valtteri se pustil do stíhačky. Během deseti kol dokázal z Maxova dvaadvacetivteřinového náskoku ukrojit 13 vteřin, jenže pak na dvě kola díky zdolávání opozdilců zůstal rozdíl prakticky neměnný a to nakonec Bottasovi chybělo. V předposledním kole sice dotáhl Holanďanův Red Bull a použil DRS, ale jediný útok mu nevyšel. Pak už jeho další snažení ukončila šachovnicová vlajka.

LAP 34/70



Norris ⚔️ Leclerc - you love to see it 🍿



After duelling for three laps, Charles eventually wins the battle and takes P12 from Lando#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/0YZb14iAnW — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Hamilton si jel závod ve své vlastní lize. Dokázal dominovat natolik, že nechybělo mnoho a bez ztráty kola byli jen piloti na stupních vítězů. Po dohadech s týmem nejdřív v 63. kole odmítl zastávku v boxech, ale o čtyři kola později s náskokem 27 vteřin zastávku absolvoval a dokázal vystřihnout nejrychlejší kolo i přesto, že se mu v posledním sektoru na trati trochu pletl před přídí Pérez bojující s Vettelem. Aby nebyl nikdo na pochybách, ještě vše pojistil dalším rekordem v závěrečném kole.

Druhý Red Bull byl takovou malou kopií Verstappena. Albon útočil zezadu a v rozhodujících fázích zdolal Leclerca (18. kolo), Grosjeana (29. kolo s malým ťukancem), po výměně v 36. kole dlouho bojoval s Vettelem a nakonec se mu podařilo v 67. kole využít Němcovy chyby v zatáčce 2, když exmistr světa volil příliš širokou stopu.

Stroll dokázal zajel maximum a třebaže v 53. kole si dopřál pit-stop, šlo o zastávku na jistotu, žádný soupeř se mu nepřiblížil. Pérez po chybě na startu rovněž zkoušel minimalizovat škody, ale v závěrečné fázi už stíhal Vettela marně. Podobně jako Albon několik kol kroužil těsně za zádí Ferrari, ale když jej míjel v 68. kole Hamilton, musel mu udělat místo a tím ztratil cenné desetiny.

Po štýrské blamáži se Ferrari snažilo udobřit si fanoušky, ale přes úvodní slibnou pozici ztratilo dobrou šanci rozdělením strategie. Možná na boxové zídce až příliš věřili příchodu deště, nestalo se tak a Leclerc ve 21. kole zajel pro tvrdé pneumatiky. Na nich ale nedokázal udržet bodovanou pozici před dotírajícím Sainzem. Dokázal dlouho odrážet jeho útoky a v 60. kole ukázkově odrazil frontální zteč, ale o kolo později už si Španěl dokázal poradit a poslal tak budoucímu kolegovi jasnou navštívenku. O Vettelově souboji s Albonem byla řeč, Sebastian se dopustil několika drobných chyb a výsledek, třebaže uprostřed bodovaných příček, není asi to, co by Ferrari očekávalo.

Haasy se díky svému činu na začátku závodu dokázaly nějakou dobu držet na 3. a 4. pozici, ale Grosjean postupně ztrácel půdu pod nohama. Magnussen navzdory druhé výměně spadl jen na 9. příčku a tu si dokázal obhájit až do konce závodu. Na ní ho odsunul Ricciardo, jenž opět předvedl svou schopnost šetřit pneumatiky, měnil je v rámci druhých zastávek jako bezkonkurenčně poslední (44. kolo) a Dán byl proto logickou a snadnou kořistí. Ocon se vlastně zcela vytratil a pouze v prostřizích bavil diváky u obrazovek souboji v hloubi druhé desítky.

'Get in there Lewis' 🎧🗣



An eighth win in Hungary for @LewisHamilton - and he takes top spot in the driver standings after three races of the 2020 season 🏆#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/yHEPFZY4sO — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Smolařem závodu byl bezpochyby Nicholas Latifi. První chybu udělal jeho tým, když ho vypustil z boxového stání přímo do cesty Carlosu Sainzovi - za to byl později penalizován 5 vteřinami. Na střed Latifi doplatil roztrženou levou zadní pneumatikou, takže udělal v první zatáčce hodiny a trvalo mu nekonečně dlouho, než se dobelhal do boxů. Aby toho nebylo málo, ve 43. kole najel za 4. zatáčkou na trávu a v "pětce" trať opustil. Zcela neviditelní byli piloti Alfy Romeo, navíc Räikkönen vyfasoval také penalizaci za nerespektování startovní pozice - i na jeho konto přibylo pět vteřin. Gaslyho zradil nový motor a zůstal jediným odstoupivším z celého startovního pole.

Lewis Hamilton tak nejen zdolal rekord Michaela Schumachera v počtu vítězství v Maďarsku, ale převzal od Bottase průběžné vedení v šampionátu. A třebaže se COVIDová sezóna vlastně sotva rozjela, už se mluví o tom, že o mistru je vlastně rozhodnuto... Zvláště když Bottas si závod vlastně prohrál sám. Možná se ještě budou prošetřovat některé incidenty, přinejmenším by měly být vysvětleny, ale na dominanci Mercedesu ve vysloveně drtivé podobě to nic nemění.

GP Maďarska (Hungaroring Sport RT) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 26 vítěz 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 18 + 8,702 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 9,452 4. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 12 + 57,579 5. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 10 + 1:18,316 6. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 8 + 1 kolo 7. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 6 + 1 kolo 8. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 4 + 1 kolo 9. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 2 + 1 kolo 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1 + 1 kolo 11. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 1 kolo 12. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 13. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 1 kolo 14. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team + 1 kolo 15. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team + 1 kolo 16. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 17. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 18. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 5 kol DNF 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda nedokončil Nejrychlejší kolo: 44 Lewis HAMILTON Mercedes W11

Mercedes M11 1:16,627

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ