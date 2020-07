Russell se zastává Albona: Kvůli Red Bullu teď vypadá jako hlupák

Alex Albon byl do Red Bullu dosazen v polovině loňské sezony. Jeho úkol byl a stále je jasný - předvádět co nejlepší závodění, které rudým býkům dopomůže porazit Mercedes. Jenže to se neděje. Ba co víc, Albonovy výkony se dokonce ani nevyznačují potřebným progresem, spíš právě naopak...

Přitom začalo společně partnerství slibně. Loni ve Spa startoval Thajec ze zadních pozic startovního roštu, přičemž se dokázal probojovat až těsně pod pódium. Další dobrý závod přišel na Interlagosu, tam měl Albon nakročeno do nejlepší trojky, jenže kolize s Lewisem Hamiltonem ho o premiérovou bednu ve Formuli 1 připravila. Nutno říct, že vina byla na straně Brita, který za incident posléze obdržel penalizaci.

Jenomže pak už to na fanfáry nebylo. Albonova ztráta na týmového kolegu Verstappena bývá takřka permanentně enormní. To potvrdil i poslední závod v Rakousku. Zatímco Holanďan bojoval s oběma továrními Mercedesy, Albon se přetahoval se Sergiem Pérezem vzdálen víc jak půl minuty od svého parťáka.

George Russell a Kevin Magnussen v závodě velké ceny Štýrska | foto: Williams F1 Team

Lepší to prozatím není ani v Maďarsku. Na Hungaroringu se Thajec nedostal ani do Q3. Třebaže forma Red Bullu není nikterak oslnivá, stejně jde o velké zklamání.

To už nevydržel Albonův dobrý kamarád George Russell, který se svého kolegy zastal. „Znám Alexe Hodně dlouho. Je jedním z nejlepších závodníků, proti kterému jsem kdy závodil. Nechápu, co se to u nich teď děje. Řekl bych, že ho nepodporují dostatečně. Je mi to každopádně líto, protože on teď vypadá jako hlupák," nešetří Russell ostrými výrazy.

A reakce druhého pilota Red Bullu Maxe Verstappena? „Russell by udělal nejlíp, kdyby se staral sám o sebe a o svůj tým. Neměl by mluvit za někoho jiného."