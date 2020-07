GRAND PRIX ŠTÝRSKA: Hamilton dominuje, Ferrari odjíždí s ostudou + VIDEO

Po deštivé kvalifikaci bylo nebe nad Red Bull Ringem rozhodně přívětivější. Teploměr ukazoval 19°C, trať byla o 20 stupňů teplejší, vlhkost vzduchu se zastavila na 35 % a vanul lehký větřík o síle 2-5 km/h. Piloti s ohledem na včerejší podmínky mohli volit pneumatiky dle vlastního uvážení a většina startovního pole nazula nejměkčí směs, pouze Ricciardo, Vettel, Kvjat, Räikkönen, Giovinazzi a Latifi sáhli po žlutě označených pneumatikách.

Jestliže se po startu čekalo, zda piloti v prvních řadách nezamíchají pořadím, byla to rána v druhé polovině pole, co zapříčinilo výjezd safety caru. V zatáčce Remus se "potkaly" obě Ferrari - Leclerc doslova "naskočil" na záď Vettelova vozu a připravil ho o zadní spoiler. Sám si poškodil na pravé straně boční partii před zadním kolem a přední křídlo. Otázka viny je v tomto směru poněkud sporná - Leclerc byl nejspíš příliš ambiciózní, ale také neměl příliš možností, jak se vyhnout. Komisaři ihned oznámili, že incident prošetří, ale ještě než Charles ve 4. kole svého rudého oře odstavil, usoudili, že není třeba žádných opatření. Vettel skončil poté, co se bez zadního křídla doploužil do boxů.

A double disaster for Ferrari on Lap 1 of the Styrian Grand Prix 💥



Vettel and Leclerc collide - and within minutes both are back in the garage#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/yMs3rvPfa8 — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

Safety car opustil trať na konci 3. kola při pořadí Hamilton, Verstappen, Sainz, Bottas, Albon, Ocon, Ricciardo, Gasly, Norris a Stroll. Pak nad tratí zavládl klid, pouze Bottas rychle přeskočil Sainze a až v 8. kole přišel Španěl o další pozici na úkor Albona. Na konci první dvacítky kol se začal propadat Gasly a naopak kupředu se dral Pérez. Diváky v okolí trati bavil souboj u Renaultů, který pro sebe v 19. kole rozhodl Ricciardo a pak už na piloty čekaly první zastávky.

Začali je Verstappen s Gaslym - Holanďan vsadil na střední tvrdost, Francouz na nejtvrdší směs. Pak už jedna zastávka střídala druhou: Hamilton (28. kolo), Sainz (33.), Stroll (34.) Bottas (35.), Albon (36.), Ricciardo (38.) a Pérez (39.). U Sainze měli mechanici problém s levým zadním kolem, což Carlose stálo 4 vteřiny. Všichni piloti nazuli středně tvrdé pneumatiky s výjimkou Ricciarda, který pochopitelně pokračoval na nejměkčích.

Hamilton až do cíle v pohodě kontroloval svůj náskok, za ním postupně ztrácel Verstappen a finišoval Bottas. Max měl potíže s wingletem na pravé straně předního křídla a Valtteri zabral na maximum, takže v 66. kole už byly oba vozy těsně za sebou. První útok v zatáčce Schlossgold ještě pilot Red Bullu dokázal odrazit, byť bitva kolo na kolo se protáhla na další dvě zatáčky.

LAP 67 & 68/71



Brilliant stuff from Verstappen and Bottas



Max holds off Valtteri before the Finn finally gets past and up to P2 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/pbpl1mQJwe — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

V 67. kole už Bottas s využitím DRS na protilehlé rovince za zatáčkou Remus nedal Verstappenovi šanci. O double Mercedesu bylo rozhodnuto. Verstappen ještě v 69. kole zajel do boxů s evidentní snahou vydolovat bod za nejrychlejší kolo, ale vrátil se do skupinky pilotů o kolo zpět a šance nevyužil.

Velice dobře se prezentovala stáj Racing Point. Sergio Pérez po startu ze 17. příčky kličkoval startovním polem, chvíli to vypadalo na souboj s týmovým kolegou, ale Stroll zamířil do boxů, nicméně "Checo" této okolnosti nedokázal využít a tak po tuhém souboji ve 40. kole se Sainzem (obdoba toho, co předvedli v závěru závodu Verstappen a Bottas) se o šest kol později protáhl před Kanaďana a pokračoval v dalším dobývání příček. Ve 49. kole zdolal Ricciardův Renault a cílem se stal Alex Albon. Na toho se Mexičan dotáhl deset kol před cílem a po několika neúspěšných pokusech to zkusil v předposledním kole v zatáčce Remus. Duel kolo na kolo ale odnesl jeho přední spoiler a Pérez se v kokpitu asi hlasitě modlil, aby nepřišel o svou pozici.

Měl důvod, protože zatímco si Stroll nedokázal poradit s Ricciardem, vyměnili si na příkaz z boxové zídky pozice piloti McLarenu a Norris byl v závěru závodu za oběma soupeři. A v 70. kole zaútočil v první zatáčce za cílovou rovinkou Norris, ale i když se Stroll dostal mimo trať, uhájil před ním svou pozici, Ricciardo se propadl za oba na osmou pozici. Norris však měl ještě jednu šanci a v zatáčce Schlossgold ji plně využil. Pérez s poškozeným spoilerem se pro něj stal snadnou kořistí a Lando tak zopakoval, i když ne s pódiovým umístěním, skvělý výkon z minulého týdne.

An extraordinary last lap from @LandoNorris as he passes Stroll and Perez to snatch P5 at the Styrian Grand Prix 🚀 😮#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/87yQtu7xk7 — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

Zatímco Gasly se potýkal s neposlušným vozem a v 52. kole vyměnil opět pneumatiky - což ho z chvostu závodního pole neodpoutalo - Kvjat po čisté a nenápadné jízdě nakonec bral bod. Před sveřepě bojující dvojicí pilotů Alfy Romeo a Haasu. V jejich podání se také odehrávaly pohledné souboje, které televizní diváci mohli shlédnout poté, co je míjeli piloti nadělující jim kolo navíc.

George Russell svou skvělou pozici propásl - hned po restartu vyjel z dráhy a propadl se až na poslední místo. Byla to opravdu škoda, protože Angličan má jistý potenciál, bohužel tentokrát ho mohl prokázat jen při soubojích se svým týmovým kolegou a opozdilcem Gaslym.

Druhý závod naznačil, že letošní sezóna - těžko lze předpokládat nějaké dramatické zvraty - bude nejspíš dominantní ze strany Mercedesu. A jak se sympaticky prezentuje Racing Point, tak asi krvácejí srdce Ferrari, jehož výkony na začátku zkráceného ročníku těžko snesou vlídná slova. Rozdíl mezi někdejšími Stříbrnými šípy a zbytkem světa je markantní, proto lze očekávat, že nás čeká obdobný scénář jako v minulých letech.

GP Štýrska (Spielberg) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 25 1:22.50,683 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 13,719 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 15 + 33,698 4. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 12 + 44,400 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 10 + 1:01,470 6. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 8 + 1:02,387 7. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 6 + 1:02,453 8. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 4 + 1:02,591 9. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 3 + 1 kolo 10. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1 + 1 kolo 11. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 1 kolo 13. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team + 1 kolo 14. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 15. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 16. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 17. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo DNF 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team porucha DNF 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari havárie DNF 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari havárie

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ