GP HOLANDSKA: PROHLÁŠENÍ po závodě: Nadšení, zpytování a odhodlání se zlepšit.

McLaren

Lando Norris, 1. místo:

Je to úžasný pocit! Rychlost byla značná a vůz byl dnes neuvěřitelný. Rychle jsem se cítil pohodlně, mohl jsem tlačit, dostat se před Maxe a od toho se odrazit. Upřímně řečeno, byl to docela přímočarý závod. Stále náročný, ale velmi příjemný. Děkuji všem v továrně za dodání tak silného vozu a celému týmu za bezchybné provedení víkendu. Druhé vítězství mám v kapse, pojďme získat další."

Oscar Piastri, 4. místo:

Jsou to skvělé body pro tým, zejména Landovo vítězství, z mé strany trochu zklamání. Udělal jsem dobrý pokrok, ale uvízl jsem ve špinavém vzduchu za Ferrari, rychlejším, než jsme očekávali, takže jsem nemohl maximalizovat bodový zisk. Máme však rychlé auto, takže další část sezóny bude docela zábavná. Těším se na ni.

Andrea Stella, šéf týmu

Z Holandska odjíždíme s velkým vítězstvím a dalším potvrzením dosaženého pokroku. Lando završil dominantní víkend pohodlným vítězstvím a nejrychlejším kolem a včerejším pole-position, což je dalším důkazem kvality jezdce, jak ho známe. Oscar byl rovněž silný a je škoda, že skončil těsně za stupni vítězů. Po dlouhou dobu závodu se pohyboval v závětří vozů, což omezilo jeho postup vpřed, ale i tak si domů přivezl důležité body do Poháru konstruktérů.

Výkon tohoto víkendu byl výsledkem nových vylepšení, která jsme přivezli na trať; prokázala, že zvýšily konkurenceschopnost vozu, a mé díky patří celému týmu za jejich práci při vývoji, výrobě a dodávkách těchto inovací. Oslavíme toto vítězství a rychle obrátíme naši pozornost na Velkou cenu Itálie, konané příští týden. Doufáme, že budeme pokračovat v tempu, které jsme vybudovali v posledních několika závodech. Ještě jednou děkujeme celému našemu týmu, našim fanouškům a našim partnerům a těšíme se na další závodění v Monze.

Red Bull

Max Verstappen, 2. místo:

Dobře jsem odstartoval a dostal se do vedení, což byl pozitivní začátek. Jakmile mě však Lando předjel, snažil jsem se zvládnout svůj vlastní závod, protože jsem věděl, že jsem neměl rychlost, abych Landa dohnal. Vyvážení vozu bylo tento víkend obtížné, prostě jsme neměli tempo a trápili jsme se s pneumatikami. Opravdu jsem se maximálně snažil, ale dnes to prostě nefungovalo a na Landa jsem nabral docela velkou ztrátu. Neměli jsme nejlepší víkend, ohlédneme se zpět a zanalyzujeme, co můžeme udělat lépe. Je to můj 200. závod a bylo hezké jet před domácím publikem. Závody utíkají rychle, a když jsem vyrostl, přemýšlel jsem o tom: až se jednou ohlédnu zpět, budu na tento okamžik hrdý. Bylo skvělé být před fanoušky domácí Grand Prix, ale je pro ně škoda, jak závod dopadl, protože pro ně vždy chcete vyhrát."

Sergio Pérez, 6. místo:

Měl jsem skvělý start, ale bohužel jsem byl vmáčknut před první zatáčkou a pak jsem ztratil pozici ve prospěch Charlese. Na začátku to vypadalo opravdu dobře, ale prostě jsem neměl rychlost, abych s nimi udržel krok, protože ostatní vozy začaly poodjíždět. Celý závod jsem se trápil s přilnavostí na tvrdé směsi a vyvážením. Máme před sebou hodně práce, ale byl to dobrý víkend, pokud jde o pochopení problémů s vozem. Můžeme jít kupředu, abychom to vzali jako základ a odtud se také rozvíjeli. Také mám pocit, že to funguje velmi extrémní scénář se zatáčkami s větrem vanoucím zezadu; trápili jsme se více než ostatní týmy, Monza bude jiný druh trati a doufám, že pro nás pozitivnější. Budeme držet hlavy dole a budeme se plně soustředit na to, abychom se dostali k jádru našich problémů. Máme před sebou hodně práce, abychom pochopili, kam se rychlost posunula, zejména v závodě, takže doufejme, že příští týden v Monze budeme rychlejší.

Christian Horner, šéf týmu

V první řadě gratuluji McLarenu a Landovi; jejich auto bylo dnes v jiné lize. Udělali jsme vše, co jsme mohli a Max se na startu ujal vedení, ale bylo vidět, že Landovu tempu nemůže konkurovat. Při zpětném pohledu jsme po velmi malém pátečním zkoušení vsadili na větší přítlak, což možná nebyla nejlepší volba. Musíme pochopit, kde na McLaren ztrácíme a jak můžeme zlepšit výkonnost našeho vozu. Máme nějakou představu a budeme na ní tvrdě pracovat. Budeme muset reagovat a jsem si jistý, že máme sílu a hloubku, abychom to dokázali. Max má v šampionátu jezdců náskok 70 bodů, ale musíme dál bodovat jako tým a v závodech, kdy nemůžeme vyhrát, musíte končit druzí. Checo měl také solidní jízdu a při pohledu na jeho rychlost vypadal silně, zejména ve druhé polovině závodu, což je pozitivní. Takže máme před sebou spoustu práce, ale tento víkend jsme dostali spoustu lekcí, které mohou být velmi cenné; vyzkoušeli jsme na voze některé věci, ze kterých jsme vytěžili dobrá data k posouzení. Musíme se ujistit, že je používáme; je čas strávit vše, co se zde stalo, a pokusit se v Monze odrazit ode dna.

Ferrari

Charles Leclerc, 3. místo:

Nestává se často, že bych řekl, že jsem spokojený s třetím místem, ale dnes jsem nesmírně spokojený s prací, kterou během tak obtížného víkendu tým odvedl. Od prvního tréninku, kdy jsme se trápili ve všech trénincích, se nám podařilo dát vše dohromady, když na tom nejvíce záleželo. Našli jsme potřebné tempo, zvolili jsme perfektní strategii, předstihl jsem naše konkurenty a udržel je za sebou. Je to skvělý pocit začít takto druhou polovinu sezóny. Další na řadě je Monza, náš domácí závod. Dáme do toho všechno, aby tam na nás naši tifosi byli hrdí.

Carlos Sainz, 5. místo:

Je to dobrý výsledek, protože jsem nečekal, že zajedu tak pozitivní závod, zejména po velmi obtížném začátku víkendu. Po celou dobu jsem předváděl velmi solidní závod s dobrými manévry na trati a rychlým tempem, zejména na tvrdé pneumatice, jakmile jsem se vyhnul vozům před sebou. Charles měl také velmi dobrou neděli, jsem šťastný za tým. Do Monzy určitě dorazíme v dobré náladě a nemůžu se dočkat, až budu závodit před našimi tifosi!

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Když jsme do Zandvoortu přijížděli, nebyli jsme příliš optimističtí, ale dnes vše šlo velmi dobře na obou stranách garáže: měli jsme dobrý start, dobrou strategii, dobré zastávky v boxech, oba jezdci velmi dobře šetřili své pneumatiky. Charles za sebou dokázal udržet Piastriho a zasloužil si pódium. Musíme být pozitivní a výsledek ocenit, i když musíme mít na paměti, že Norris byl daleko vpředu - opravdu se musíme soustředit na vítězství, ne na třetí místo.

Když se dívám na závod, už v pátek jsme cítili, že jsme v lepší formě na použitých pneumatikách než na nových. Celkově to byl dobrý víkend a musíme na tom stavět. Do konce zbývá ještě devět závodů, některé z nich nám budou vyhovovat více než jiné a musíme zjistit, co můžeme udělat s novým balíčkem, který brzy přijde, ale dnešek byl pro tým určitě vzpruhou pro sebevědomí. Dnes večer si dovolíme užít si toto pódium a od zítřka se budeme soustředit na Monzu.

Mercedes

George Russell, 7. místo:

Dnešní závod byl zvláštní. Neměl jsem rychlost a to byl případ všech tří směsí pneumatik. Měl jsem pocit, že docela hodně kloužu, trpím vysokou degradací a pomalu se propadám. Budeme muset pochopit, proč to tak bylo, protože jsme byli v sobotu relativně rychlí. Výkonnost se přelévá okruh od okruhu, ale v posledních šesti závodech jsme byli blízko čela. Jsem proto přesvědčen, že se jedná o mimořádný případ. Okamžitě se pustíme do práce, abychom pochopili, proč jsme dnes byli pomalejší než naši konkurenti. Příští víkend nás čeká závod v Monze; budeme se snažit předvést tam mnohem lepší výkon.

Lewis Hamilton, 8. místo:

Věděl jsem, že dnešek bude především o omezení škod. Podařilo se mi propracovat se zpět na body, ale nakonec jsem dnes neměl rychlost na to, abych bojoval o víc. Kdybych se včera kvalifikoval lépe, mohlo to být trochu jiné. Užil jsem si předjíždění a souboje s několika vozy a v úvodním stintu použíl měkké pneumatiky. Cítil jsem se dobře, když jsem se posunul vpřed, ale jsem trochu zklamaný, protože kdybych měl lepší sobotu, pak bych bojoval o více bodů.

Ze strategického hlediska jsem dbal, abych jel až do konce s jednou zastávkou. Na tvrdé pneumatice jsem dostatečně nepostupoval, a to znamenalo, že jsme přešli na dvě zastávky. Byla škoda ztratit bod za nejrychlejší kolo na samotném konci, ale měl jsem se snažit být rychlejší dříve.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Dnes to byl špatný závod; docela kontrast oproti předchozí Grand Prix ve Spa, kde jsme udávali tempo a dosáhli tu double. Očividně jsme udělali některá špatná rozhodnutí, pokud se ohlédneme, jak jsme zde s vozem jezdili. Rychle to vyhodnotíme, abychom se závod jako tento neopakovaly. Je to jako nějaká pohmožděnina, ale je lepší mít nějakou tu modřinu a udělat přitom krok vpřed.

S Georgem jsme přešli na strategii dvou zastávek, protože mu ve druhém stintu odcházely pneumatiky. Vyšší degradace byla pravděpodobně částečně způsobena některými našimi rozhodnutími. Budeme muset provést úplnou analýzu, abychom pochopili, kolik z toho bylo způsobeno těmito nebo jinými faktory. Pro Lewise jsme naplánovali závod se dvěma zastávkami, i když v polovině jsme zvažovali jen jednu zastávku. Na tvrdé pneumatice se však neposouval, takže bez rizika ztráty pozice jsme ho přeřadili na strategii dvou zastávek v boxech. Jeho tempo bylo po celou dobu dobré a to nás povzbuzuje. Je zřejmé, že z tohoto víkendu si můžeme vzít spoustu poučení a doufejme, že se odrazíme ode dna už v příštím víkendu na Monze.

Alpine

Pierre Gasly, 9. místo:

Dnes to byl zábavný závod a odjet s nějakými body je vždy pěkný pocit. Jsem opravdu spokojený s pokrokem, který jsme jako tým od pátku udělali a nakonec se nám podařilo věci otočit a odjet jako nejlepší tým za první čtyřkou. Předjel jsem Fernanda a Lance po vnější straně první zatáčky. To našemu závodu obrovsky pomohlo, protože jsem měl dobrou pozici na trati a mohl jsem závod řídit podle svého a starat se o pneumatiky. Po zastávce v boxech jsem musel zvládnout několik soubojů a já věřil, že vůz bude brzdit a držet dobrou stopu na vnější straně první zatáčky. Byly tam nějaké vzrušující manévry a ve výsledku si odnáším dva body. Nadále ukazujeme známky pokroku a doufejme, že v tom budeme moci pokračovat."

Esteban Ocon, 15. místo:

Víkend, ze něhož se můžeme poučit, protože jsem přijel s jiným očekáváním. Celkově to byl složitý závodní den a náročný víkend. Moje pozice je vše, čeho jsem s vozy před sebou a provozem po celou dobu na trati mohl dosáhnout, Zandvoort je náročný na předjíždění. Je pro nás důležité pochopit, proč jsme se zde konkrétně trápili a kde se můžeme zlepšit, což společně jako tým uděláme. Na druhou stranu si můžeme vzít z Holandska některá pozitiva, když Pierre předvedl dobré tempo a podařilo se mu získat pro tým užitečné body. Máme jen pár dní na to, abychom věci otočili a příští týden v Monze se vrátili v silnější konstelaci. Těším se, že tam budu znovu závodit a uvidím, co by mohly přinést některé změny na trati.

Oliver Oakes, šéf týmu

Jsem potěšen, že tým odjíždí ze Zandvoortu s body ze závodu, kde jsme byli skutečně pátým nejrychlejším týmem. Po náročném pátku jsme udělali dobrý pokrok, což je zásluha práce odvedené v noci před kvalifikací. V závodě byla k vidění dobrá strategická rozhodnutí, když jsme prodloužili první stint, závodili s Aston Martiny a umožnili jezdcům tlačit na pilu až do konce, takže týmu také patří kredit. Před závodem jsme doufali, že se alespoň pokusíme udržet pozici, i když jsme věděli, že to bude obtížné, protože některé vozy za námi nebyly na svých obvyklých pozicích. Pierre zajel skvělý závod, rozhodující je, že se brzy dostal před oba Aston Martiny a předvedl několik dobrých předjetí, čímž získal dva klíčové body pro tým. Estebanův den byl po včerejší obtížné kvalifikaci od začátku trochu ovlivněn a nakonec také skončil na stejné pozici, z níž startoval; na trati, která je notoricky známá obtížným předjížděním. Na Monzu nemusíme dlouho čekat, tady očekáváme, že to pro nás bude trochu složitější.

Aston Martin

Fernando Alonso, 10. místo:

Věděli jsme, že první čtyři týmy dnes obsadí prvních osm pozic, takže jsme bojovali o deváté a desáté místo. Neměl jsem však rychlost, kterou bych potřeboval a Pierre odvedl lepší práci, takže jsem se musel spokojit s jedním bodem. Byl to náročný závod a musíme udělat více, abychom porozuměli vozu a zjistili, kde se můžeme zlepšit. Budeme pracovat na datech, jak tady, tak v kampusu, než příští týden budeme znovu závodit v Itálii.

Lance Stroll, 13. místo:

Věděli jsme, že dnes za námi startuje několik rychlejších vozů, takže nebylo překvapením, že nás předjeli Hamilton a Sainz jr. Od té chvíle jsem se soustředil na udržení pozice, protože vozu chyběla rychlost, abych mohl bojovat o lepší pozice. Projdeme si informace z tohoto víkendu a pak se zaměříme na Monzu s vědomím, že musíme dál tlačit na navýšení našeho výkonu.

Mike Krack, šéf týmu

Zklamání, i když se nám podařilo získat těžce vydřený bod. Věděli jsme, že s některými rychlejšími vozy za námi to bude těžké. Gaslymu se v prvním kole podařilo předjet Fernanda a nedokázali jsme se dostat zpět do čela této skupiny na trati, která neposkytuje mnoho příležitostí k předjíždění. Lance nezvládl vjezd do boxové uličky, překročil rychlostní limit v boxové uličce, což vedlo k pětisekundové penalizaci, ale to na výsledku nic nezměnilo. Po pozitivní kvalifikaci jsme dnes nebyli dostatečně rychlí, zejména proti dalším vyzyvatelům ze středu pole. Nyní musíme znovu zaměřit naši energii a pozornost na další výzvu - Grand Prix na Monze příští víkend.

Haas

Nico Hülkenberg, 11. místo:

Cítím se teď trochu zklamaný. Po velmi náročném víkendu se mi podařilo odčinit dva nepovedené tréninky. Po většinu závodu to vypadalo velmi slibně, ale nemyslím si, že jsme měli správnou strategii, nebo jsme při zastávce v boxech možná byli příliš agresivní, ale musím si vše projít a pochopit více. Na konci měli Pierre a Fernando mnohem čerstvější pneumatiky, takže jsem s nimi nemohl bojovat. Je to škoda, protože možná bod nebo dva by dnes bylo možné získat, ale celkově to bylo dobré zotavení z náročného víkendu.

Kevin Magnussen, 18. místo

Když jsem startoval z boxové uličky, věděl jsem, že to bude obtížný závod - a také to tak bylo. Myslím, že tempo vypadalo slušně, i když potřebuji vidět časy všech, ale cítil jsem se silný, když jsem bojoval se soupeři. V prvním nebo druhém kole jsem nezvládl první zatáčku a to mě stálo místo, a pak jsem se po první zastávce zasekl v zácpě. Nemyslím si, že jsem měl špatné tempo a i když jsem toho moc nepředvedl; tempo mi připadalo slušné – ne skvělé, ale ani špatné. Doufám, že další závody se střední úrovní přítlaku pro nás budou dobré.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Nico měl samozřejmě velmi dobrý závod, do víkendu odstartoval na začátku druhé desítky, poněkud pozměněné kvalifikace, ale jel velmi dobrý závod. Naši strategii jsme příliš nezvládli, neudělali jsme dobře některé základní věci a myslím, že jsme mohli bojovat o deváté nebo desáté místo, kdybychom takto nechybovali. U Kevina jsme museli vyměnit baterii, takže startoval z boxové uličky. Na tomto okruhu je velmi těžké se dostat zpět do hry, ale myslím, že jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli. S provozem a silnými a slabými stránkami našeho vozu na určitých místech toho nemohl moc dělat, takže bojoval s jistým omezením. Jsou tu určitá pozitiva; Nicův výkon byl velmi dobrý a myslím, že Kevin byl také silný, ale příští víkend musíme dát všechno dohromady.

VISA Cash App RB

Daniel Ricciardo, 12. místo:

Dnes jsme nezískali body, ale cítím se mnohem lépe než včera a jsem více spokojený s tím, jak den probíhal. Po kvalifikaci jsem byl frustrovaný kvůli startu zezadu, ale dnes jsem byl schopen zajet lepší závod, protože jsem opravdu cítil, že jsem předvedl dobrý výkon. Bojoval jsem ve středu pole a myslím, že vozy před námi byly o něco rychlejší, zejména Pierre, takže jsem pravděpodobně nemohl udělat o moc víc. Jsem spokojený s celkovým obrazem závodu; pokud jde o rychlost, tlačil jsem na pilu a s lepšími časy ke konci závodu jsem dojel Lance a Nica. Doufám, že v Monze budeme ještě více v pohodě, když dáme dohromady vše už od startu až do cíle a zejména se lépe kvalifikujeme, abychom měli lehčí neděli.

Juki Cunoda, 17. místo:

Rozdělili jsme si strategii obou garáží, ale tentokrát to nevyšlo, zejména na mé straně. Věděli jsme, že to bude 50:50 se dvěma zastávkami, ale do boxů jsem zajel příliš pozdě, načasování bylo špatné. Použití měkké pneumatiky a ztráta pozic na startu určitě nebyla ideální, a pak jsem prostě uvízl v provozu a vždy jsem jel ve špinavém vzduchu. Závod jsem dokončil daleko za místem, z něhož jsem startoval, což je docela frustrující. Určitě jsme si jako tým mohli vést lépe, ale můžeme se z toho poučit, zlepšit se a pracovat na věcech do budoucna.

Laurent Mekies, šéf týmu

Samozřejmě jsme chtěli začít druhou část sezóny lepším výkonem, než byl ten dnešní. Od kvalifikace bylo jasné, že nám ve srovnání s našimi nejbližšími konkurenty chybí určitá výkonnost a pokles vašeho relativního výkonu o pouhou desetinu je rozdílem mezi tím, zda budete bojovat v první desítce nebo ne. V závodě jsme zkusili pár věcí, abychom získali nějaké pozice, a trochu jsme zariskovali tím, že jsme Jukiho poslali do závodu se dvěma zastávkami, ale zjevně to nefungovalo. Juki byl po většinu závodu zaseknutý v provozu. Daniel se dobře držel vozů Aston Martin po celý závod; zajel silný a konzistentní závod, ale to dnes nestačilo na zisk bodů. Nebyl to pro nás nejhladší víkend, ale určitě se z něj jako tým poučíme a vrátíme se silnější. Celkově jsme si dobře vědomi toho, že musíme do našeho vozu přinést více rychlosti, abychom mohli pokračovat v boji na čele ultra těsného středu pole. Všichni ve Faenze a v Bicester jsou připraveni pracovat naprosto naplno, aby do vozu brzy přinesli další vylepšení.

Williams

Alex Albon, 14. místo:

Dnes to bylo těžké. To, že jsem startoval zezadu, znamenalo bohužel absenci čisté rychlosti, takže jsem se nedostal do středu pole. Pokud bych startoval tam, kde jsem měl, reálně bych na tomto okruhu bojoval o deváté místo, ale tak to prostě je. Bohužel jsou to právě naši soupeři v šampionátu, kteří z toho těží nejvíce, což je tak trochu dvojitá pohroma. Zkoušeli jsme různé věci ohledně strategie, ale byli jsme pokryti ostatními vozy před námi, které se snažily o kooperaci mezi oběma piloty, takže je to trochu nešťastné. Pokud jde o dobré stránky, je pozitivní, že modernizace fungovala a vůz je silný, takže si bereme výzvy a poučení z tohoto náročného víkendu a pokusíme se soustředit na Monzu.

Logan Sargeant, 16. místo:

Za prvé, velké poděkování patří všem, že jsem dnes měl vůz k dispozici; toho velmi vážím, protože vím, kolik práce za tím stojí. Nicméně mi dnes trochu chyběla rychlost. Snažil jsem se pracovat s jednou zastávkou, což bylo při mnoha bránění a modrých vlajek složité, ale s tím jsem se musel vypořádat - z místa, odkud jsem startoval je to vždy těžké.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Závod se dnes vyvíjel tak, jak jsme očekávali, mnoho jezdců zvolilo strategii jedné zastávky na středně tvrdých a tvrdých pneumatikách. Alex měl dobrý start a získal několik míst, ale pak se zasekl, takže jsme se rozhodli zajet do boxů brzy a jet na dvě zastávky. Během závodu se mu podařilo předjet několik dalších jezdců a posunout se o pár míst.

S Loganem jsme se rozhodli zůstat na trati a zvolit jednu zastávku. Měl dobrý poslední stint, když za sebou držel Cunodu a Magnussena na starých tvrdých pneumatikách. Pro tým to byl frustrující víkend, ale těšíme se na Monzu, protože nový balíček se ukázal jako dobrý krok ve výkonnosti; měl by vozu vyhovovat.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 19. místo:

Byl to pravděpodobně náš nejslabší víkend v sezoně a závod to jen potvrdil. Měl jsem opravdu dobrý start a vyšplhal se na slušnou pozici: prvních pár kol jsem měl všechno pod kontrolou, ale brzy jsem si uvědomil, že nemůžu držet krok s vozy přede mnou. V tu chvíli udeřila realita, v závodě jsem prostě nebyl dost rychlý; tím pro mě vše skončilo. Doufal jsem, že se věci zlepší na jiné směsi pneumatik, ale vyzkoušel jsem je všechny a nepřinesly žádný rozdíl: věřím, že tento jedinečný okruh zesiluje naše slabiny, protože zdůrazňuje citlivost našeho vozu: náklony, povrch, odklon a vítr – to vše zde pracuje proti nám. Vím, že jsme neudělali krok zpět, tento víkend nám dal spoustu podkladů, které si musíme vzít do budoucna a hodně se učit. A co je nejdůležitější, příští týden bude trať na Monze velmi odlišná, do dalšího závodu vkládám větší naděje. Jako tým musíme pokračovat v tvrdé práci a tlačit, abychom neztratili sebedůvěru, protože máme před sebou ještě mnoho závodů.

Guanyu Zhou, 20, místo:

Tento víkend byl pro nás těžký, rozhodně ne tím, co jsme chtěli po letní přestávce. Jakmile trať osychala, byl jsem ve srovnání s našimi hlavními soupeři po celý víkend docela daleko, což se podobalo dnešnímu závodu. V každém případě pro nás bude důležité pochopit, proč se tolik trápíme s velkým množstvím paliva – protože zavedené změny u nás úplně nefungovaly. Dnes jsme se připravili na obtížný závod: od úvodního kola jsem se potýkal s přilnavostí a rychle jsem zjistil, že nejsem schopen držet krok se soupeři přede mnou. Na Monze by to pro nás mělo být lepší, jde o jiné uspořádání trati, které by také mělo být méně ovlivněno větrnými podmínkami. Náš vůz byl dosud poměrně citlivý na extrémní podmínky; na tom musíme po zbytek sezóny pracovat.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnešek byl pro nás potenciálně nejtěžším závodem sezóny. Aniž bychom se dopustili nějakých chyb, skončili jsme na konci pole se ztrátou dvou kol – tvrdý obraz našeho současného závodního tempa. Samozřejmě nám chybí výkon v závodních podmínkách a také jsme viděli, že trpíme vyšší degradací pneumatik než naši konkurenti. Takže bez ohledu na strategii nemůžeme ovlivnit výsledek. Ocitli jsme se ve velmi obtížné situaci a musíme pochopit, zda dnešní výkon souvisí více s vlastnostmi trati, povětrnostními podmínkami a vyvážením zatáček. Musíme adekvátně reagovat, protože potřebujeme co nejdříve změnit trajektorii této sezóny – počínaje Monzou.