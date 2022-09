V kvalifikaci byl před domácím publikem nejrychlejší Verstappen

Q1

Kvalifikaci nám v Nizozemsku odstartovali jezdci Haasu, kdy byl rychlejší Magnussen. Svá rychlá kola dojížděli i další piloti, ale trať nebyla tak zaplněna jako vždy. Důvodem je náročnost okruhu, na kterém je těžké se vyhýbat jezdcům v rychlém kole. S časovým upozorněním 10 minut do konce přišel i dominantní čas Maxe Verstappena o hodnotě 1:11,317. Ovšem Pérez na svého týmového kolegu poprvé ztratil přes vteřinu. Holanďan mimo jiné ve svém rychlém kole chyboval, ale i přes to bylo těžké se přes něj dostat. Při druhém pokusu se výrazně zlepšil Leclerc, který dokázal stáhnout 7 desetin, ale domácího jezdce se mu přeskočit nepodařilo. Příjemným překvapením byly výkony obou Mercedesů se ztrátou 2 desetin na Verstappena. Na závěr Q1 bylo na trati velmi rušno, protože všichni až na průběžně dva vedoucí se vydali na trať. Opravdu rychlá kola zajel Hamilton (+0,014) a Cunoda (+0,110). Ke skvělému kolu měl našlápnuto i Vettel se svým prvním nejrychlejším sektorem, ale bohužel se dostal v závěru okruhu do štěrkové zóny a tím pádem společně s Bottasem, Magnussenem, Riciardem a Latifim do Q2 nepostoupil.

Seb was giving it everything in his final flying lap before running wide into the gravel #DutchGP #F1 pic.twitter.com/ikJeRdHcVx — Formula 1 (@F1) September 3, 2022

Q2

Druhou část kvalifikace se snažil rozjet ihned Albon, ale nezahájil ani rychlé kolo. Důvodem bylo vyvěšení červených vlajek z důvodu vhození světlice na trať.

A flare on the track prompts a red flag #DutchGP #F1 pic.twitter.com/DuhP7LIRs3 — Formula 1 (@F1) September 3, 2022

Po restartu se scénář opakoval u Williamsu. Albon opět rozjel Q2, ale na záda mu dýchaly oba Red Bully. Max Verstappen stanovil nejrychlejší kolo kvalifikace s časem 1:10,927. Mezi něj a Péreze (+0,387) se dokázal vmístit s minimální ztrátou Hamilton. Konkurenceschopný čas zajel i průběžně čtvrtý Stroll (+0,489), ale nedařilo se jezdcům Ferrari, u kterých jsme mohli vidět již velkou ztrátu na nejrychlejší čas. Druhý pokus jako jediný nerozjel Verstappen, který si byl postupem již jistý. Výrazné zrychlení bylo vidět u obou vozů Ferrari. Leclerc se zařadil se ztrátou 6 setin za Verstappena, ale Sainz dokázal Holanďana s časem 1:10,814 přeskočit. Štěstí na postup ale už neměli Gasly, Ocon, Alonso, Zhou a Albon.

Q3

První čas o hodnotě 1:10,115 si zapsal Verstappen a už byl pomalu považován za vítěze kvalifikace. Z dalších dojíždějících se mu dokázal nejvíce přiblížit Hamilton, ale to ještě nebyl v cíli Charles Leclerc, který poskládal skvělé kolo a jeho čas 1:10,456 ho posunul na průběžné první místo. Druhé pokusy rozjel Leclerc s Verstappenem a Sainzem za zády. Zrychlení jsme mohli v prvním sektoru vidět u všech třech. Ve druhém byl Leclerc sice pomalejší, ale i tak dokázal zajet rychlejší čas než dříve. To nahrálo do karet Verstappenovi, který byl o 21 tisícin rychlejší než Monačan a bere zítřejší pole position. Zamíchat pořadím mohly i oba Mercedesy, ale bohužel museli jezdci kvůli žlutým vlajkám ve 3. sektoru zpomalit. Na vině byly hodiny Sergia Péreze.

GP Holandska (Circuit Park Zandvoort) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:10,342 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:10,363 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:10,434 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:10,648 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:11,077 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:11,147 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:11,174 8. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:11,442 9. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:12,556 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:11,416 11. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:11,512 12. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:11,605 13. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:11,613 14. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:11,704 15. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:11,802 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:11,961 17. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:12,081 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:12,041 19. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:12,391 20. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:13,353

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ