PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Verstappen skromný, Ferrari odhodlané

Red Bull

Max Verstappen, pole-position

Prožívám tu náročnější víkend, proto je zisk pole-position skvělé. Opravdu jsem ho nečekal, ale během kvalifikace jsem se neustále zlepšoval a cítil, že jsem schopen víc a víc tlačit. Během víkendu jsme se potýkali s drolením pneumatik a museli jsme vyřešit spoustu věcí a dolaďování. Vyvážení vozu se stále lepšilo, s probíhající kvalifikací bylo jednodušší a já mohl být s absolvovanými koly spokojený. V Q3 jsem překvapil sám sebe, i když jsme samozřejmě měli dostupné informace z předchozích částí. Zítra to bude trochu krok do neznáma, udělat chybu je snadné a čekám těžší práci s pneumatikami. Máme drobné problémy a nečekám snadný závod, ale stanout na pole-position i přes nedostatky, s nimiž se potýkáme, mě naplňuje hrdostí.

Sergio Pérez, 3. místo (prohlášení před penalizací tří míst na startu)

Bylo to celkem složitém, měkké pneumatiky mi neumožnily dostat se do tempa, ale nakonec zafungovaly dobře a byl jsem schopen z nich dostat maximum. To se mi ale nepovedlo v posledním rychlém kole, v první zatáčce jsem ztratil desetinu, ale i tak jsem s třetím místem spokojen, budu startovat z čisté strany. Je to dobrý výchozí bod, chci dobře odstartovat a nechat Carlose za sebou. Degradace pneumatik je větší než loni, bitva s Ferrari bude záviset na strategii a nakládání s pneumatikami. Doufám, že dosáhneme očekávaného výsledku, bylo by to pro mě i tým velmi příjemné.

Christian Horner, šéf týmu

Byl jsem přesvědčen, že Ferrari dnes vyhraje. Ale v poslední chvíli jsme to zvládli. Když na tom záleželo, dokázali jsme i poprvé dominovat v posledním sektoru. Až do kvalifikace a ještě během ní jsme tam ztráceli desetinu nebo půldruhé a nakonec se nám podařilo najít správné nastavení. Max zajel fantastická dvě kola - na pole-position by stačila obě. Checo si vedl rovněž dobře, takže jsme dnes podali skvělý výkon jako tým.

Ferrari

Carlos Sainz jr., 2. místo

Po vynechaném závodě v Saudské Arábii až po výsledek v kvalifikaci to byla zajímavá cesta. Jsem šťastný, protože když jsem přijel do Austrálie, nebylo vůbec jisté, jestli to zvládnu. Trénink po tréninku se nám dařilo stále lépe a věděli jsme, že náš cíl byl uspět v kvalifikaci. Udělal jsem opravdu všechno, abych v posledním kole doby pole-position, ale vzhledem k okolnostem nemohu být z dnešního výsledku zklamaný. Doufám, že moje tělesná konzistence vydrží a po dnešku mám extra motivaci, zítra chci bojovat o co nejlepší výsledek.

Charles Leclerc, 5, místo (po penalizaci Péreze čtvrtý)

Prostě jsem dnes nenašel správný rytmus, počínaje už tréninkem. V kvalifikaci jsem měl problém s přední částí, proto jsem v posledním pokusu jel agresivně, ale nakonec to nevyšlo. Když dobře odstartuji, mohu se dostat před Landa a soustředit se na bitvu s vozy přede mnou, společně s Carlosem. Závod je dlouhý, jsou tu čtyři DRS zóny, takže půjde předjíždět. Uvidíme, čeho zítra dosáhneme.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Carlosovo druhé místo je neuvěřitelné, když si uvědomíte, že před dvěma týdny byl v nemocnici a podstoupil operaci. Ale díky lidem, kteří se o něj starali, se rychle zotavil. Zítra to pro něj nebude snadné, ale jsem si jistý že jeho odhodlání vykompenzuje případná fyzická omezení. Charles šel do kvalifikace jako vždy na maximum, nechtěl se spokojit s ničím menším než vítězstvím, ale měl smůlu. Nicméně po celý víkend byl rychlý, takže očekávám, že se v závodě posune výš v pořadí.

Co se týče výkonnosti, od začátku víkendu jsme na čelních pozicích, ale závod bude zrádný zejména v oblasti pneumatik, jsou totiž měkčí než loni, takže jejich správné použití může činit zásadní rozdíl v závodní rychlosti. Také víme, že tu často hrají roli další faktory jako safety-car nebo červené vlajky. Musíme být připraveni na všechno a snažit se situaci využít v náš prospěch.

Další prohlášení budeme průběžně doplňovat