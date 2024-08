První trénink za střídavých podmínek patřil Norrisovi

Celé páteční dopoledne skrápěl okruh déšť a sotva na chvíli přestal, už se hnaly nad trať další šedivé mraky, vytvářející téměř neprůhledný příkrov. Teplota kolísala od 19°C do 22°C, trať měla identickou teplotu, vzhledem k tomu, že těsně před začátkem tréninku opět začalo pršet, byla vlhkost vzduchu nad hranicí 90 %. Největší nepříjemností byl v každém případě silný vítr, vanoucí severozápadním směrem o rychlosti 27,3 km/h.

V první čtvrthodině se na trati postupně objevili Gasly, Magnussen, Hülkenberg, Shwartzman (alternoval za Bottase), Zhou, Sainz jr, Leclerc, Albon a Sargeant, ale skončilo to vždy objetím jednoho kola na pneumatikách do deště a poté všichni zamířili zpět do boxů. Hülkennberg při svém výjezdu v zatáčce 10 musel zvolit nouzové řešení a projet štěrkem, ale naštěstí se nepotkal s bariérou. První měřený čas tak až po 18 minutách zaznamenal Leclerc - 1:269,530. Většina ostatních pilotů zatím diskutovala s mechaniky. Hülkenberg neměl nejlepší rozpoložení, protože i při svém druhém výjezdu, tentokrát v zatáčce 9, znovu nezvládl svůj vůz a opět za sebou zanechal stopu ve štěrku. A sotva ukončil své měřené kolo, musel využít únikové stezky za první zatáčkou.

Postupně se do hry dostávali i další piloti, po dvaceti minutách to byli Norris a Russell. Déšť přetrvával a bylo evidentní, že ukočírovat vůz není žádná legrace. K výše zmíněné dvojici se poté připojil Piastri, jenž si podle aktuálních zpráv měl během letní přestávky při pobytu v Austrálii poranit žebro. Po necelé půlhodině se začala obloha směrem od moře trhat, takže nakonec mohlo dojít k zásadní změně podmínek na trati. McLareny své pokusy vzdaly, na trati je vystřídaly Aston Martiny s Pérezem. Když se Pérez vrátil do boxů, vyrazil Verstappen už na intermediates. V nájezdu do rychlého kola měl potíže, ale na druhém mezičasu byl o dvě vteřiny rychlejší než Leclerc, ale v šikaně udělal hodiny, naštěstí bez jakékoli újmy. Druhé rychlé kolo už mu vyšlo na jedničku - 1:21,300.

Bylo zjevné, že trať zrychluje, ostatně se objevilo slunce a dalo bylo jenom otázkou, jak rychle trať vyschne. Zesílil vítr a zejména první zatáčka se stala velmi obtížnou, o čemž se po necelých 40 minutách přesvědčil Pierre Gasly, jenž musel stejně jako před ním Hülkenberg volit únikovou komunikaci, jen si k ní musel prokousat cestu přes štěrk, zatímco Pérez a Sainz jr. krátce po něm zamířili na tuto cestičku rovnou. Slunce zářilo a na trati se začala objevovat suchá stopa, ale třeba v šikaně bylo ještě komplet mokro. Nešlo tedy vyloučit, že v samotném závěru nějaký odvážlivec zkusí slicks. Mezitím šokoval Robert Shwartzman, jenž kromě prvního fialového sektoru zajel průběžně třetí nejlepší čas. Do konce tréninku ovšem zbývala ještě čtvrthodina. Bez častu byli v té chvíli ještě Piastri a Pérez.

Krátce před poslední desetiminutovkou nasadili oba piloti McLarenu nejměkčí směs a vydali se zkusit štěstí. K nim se ještě přidal Russell a Alonso. Postupně na slicks - s výjimkou Ferrari, italská stáj se rozhlodla pro žluté pneumatiky - přešli všichni a časy začaly rapidně klesat. Vztek mohl mít při svém druhém pokusu na slicks Verstappen, protože mu v poslední zatáčce zůstal ve stopě Gasly.

V poslední minutě se na trati naskládalo celé startovní pole a polovina se snažila na poslední chvíli najet do posledního rychlého kola, ale povedlo se to jenom Verstappenovi a Norrisovi, kteří se také poprali o nejlepší čas. Bohužel na tento "traffic" doplatil Hamilton, jenž se při posledním pokusu musel probíjet přes šest pomalých soupeřů.

GP Holandska (Circuit Park Zandvoort) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:12,322 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:12,523 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:13,006 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:13,074 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:13,142 6. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:13,159 7. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:13,230 8. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:13,563 9. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:13,597 10. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:13,965 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:14,151 12. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:14,279 13. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:14,306 14. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:14,418 15. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:14,467 16. 97 Robert SHWARTZMAN isr Stake F1 Team Kick Sauber 1:14,658 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:15,605 18. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:15,796 19. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:16,231 20. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:22,036

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ