Komisaři podali vysvětlení ohledně souboje Norrise a Verstappena, McLaren uvedl, proč nechal Landa jet

Jednoduše by se dalo říci, že Norris předjel Verstappena mimo trať, což není zkrátka dovoleno. Jenže věc tak snadná není a mnoho fanoušků se ptá, jak se má v takovém případě postupovat. Oficiálně dostal Norris trest, že předjel Verstappena, když se nacházel mimo vymezenou trať. Názor komisařů byl takový, že Norris nebyl v takové pozici, aby si v zatáčce mohl volit stopu, proto de facto bylo vyjetí mimo ni jeho vlastní vinou.

„Vůz #4 předjížděl vůz #1 po vnější straně, ale v bodě vrcholu zatáčky 12 ještě nebyl na jeho úrovni. Proto podle pokynů pro jízdní normy ztratil vůz #4 právo volby stopy v nájezdu do zatáčky. Vzhledem k tomu, že ji opustil a na trať se vrátil před vozem #1 je věc považována za opuštění trati se získáním trvalé výhody," uvádějí ve svém prohlášení komisaři s tím, že ačkoliv Max trať opustil také při obranném manévru, Norrisovo jednání není přijatelné.

Dospěli však k názoru, že Norris volil výjezd mimo trať oprávněně kvůli široké Vestappenově stopě, proto nebyl penalizován jako obvykle deseti vteřinami a také mu nebylo započítáno porušení traťových limitů - v té době měl už tři varování, tohle by byl čtvrtý případ a znamenal by dalších pět trestných vteřin.

„Penalizace pěti vteřin byla udělena namísto desetivteřinové, doporučené v pravidlech, protože pilot vozu #4 předjíždějící po pravé straně, neměl jinou možnost než volit výjezd z důvodu blízkosti vozu #1, jenž se také dostal mimo trať S ohledem na výše uvedené okolnosti jsme se rozhodli, že to nebude bráno v ohled jako porušení traťových limitů u vozu #4," pokračují komisaři s odvoláním na Driving Standards Guidelines - není veřejně dostupný, ale všechny týmy a piloti ho mají k dispozici.

Samotný souboj Verstappen-Norris podle tohoto materiálu patřil mezi „obtížnější souboje“. Existují tři kritéria pro pilota, jedoucího po vnější straně, aby měli prostor včetně opuštění zatáčky:

1. Mít přední nápravu ALESPOŇ VEDLE přední nápravy druhého vozu v apexu zatáčky a na výjezdu

2. Pilotovat vůz bezpečným a kontrolovaným způsobem po celou dobu manévru (nájezd, průjezd, výjezd zatáčky).

3. Být schopen projet zatáčku v rámci traťových limitů.

Posoudit podobné situace není podle komisařů vůbec jednoduché (ilustrační foto) | foto: Red Bull Content Pool

Podle komisařů nesplnil Norris hned první kritérium, protože záběry z ptačí perspektivy skutečně dokazují, že před zatáčkou se Lando dostal vedle Maxe, ale při průjezdu apexem - protože Verstappen šel později na brzdy - už na něho ztrácel. Proto neměl oprávněný nárok, aby mu Max poskytl místo při výjezdu.

Pro předjížděný vůz platí stejné podmínky, ale je tu ještě čtvrtá:

4. Pilot nesmí (záměrně) vytlačit druhý vůz z trati při výjezdu. Musí mu ponechat dostatečný a přijatelný prostor od apexu po výjezd zatáčky.

Verstappen tak splnil bod 1, druhý může být předmětem debaty, třetí a čtvrtý už nikoli. Komisaři však zároveň dodávají, že od samého počátku zdůrazňují, že neexistuje způsob, jak vytvořit soubor pravidel, která by mohla být aplikována na jakýkoli incident. Proto jejich konečné rozhodnutí nakonec zůstává záležitostí jejich názoru a vlastní interpretace. „Komisaři zváží každý incident s odbornými poradci a budou usilovat o co nejlepší rozhodnutí v danou chvíli.“

Andrea Stella pochopitelně hájí zájmy svého týmu | foto: McLaren

McLaren vysvětluje svůj přístup

Bezprostředně po událostech v 52. kole Norris krátce s týmem diskutoval, zda by měl Verstappenovi pozici vrátit nebo ne. Brit měl rychlejší vůz, o šest kol novější pneumatiky a je pravděpodobné, že by mohlo útočit opakovaně. Tým si ale byl dle vlastních slov jist svou věcí a neviděl důvod, proč by měl jeho pilot vracet Verstappenovi pozici.

„Všichni v týmu, mající podíl na této interpretaci, se jednomyslně shodli, že situace vůbec nemusela být vyšetřována. A pokud ano, mysleli jsme, že by měl být vyšetřován Max, neboť vytlačil Landa z trati. To nás také napadlo, když se objevila zpráva, že je incident vyšetřován. Proto podle nás nebylo nutné uvažovat o vrácení pozice,“ uvedl Andrea Stella s tím, že Verstappen nebyl schopen svůj vůz udržet na trati, takže by se prohřešky měly navzájem vyrušit.

„Několikrát jsme tu věc prohlédli na záznamu - Max jede přímo na apex, rovně a zatáčku opouští stejně jako Lando, aniž by mu dal nějakou šanci manévr dokončit. Oba vozy z trati vyjely, takže si myslím, že měly stejnou výhodu, pokud vůbec nějakou. Za nás je tak manévr ryze neutrální. Když jsme pak viděli, že je »vyšetřován«, byl jsem si jistý, že je řešeno Maxovo vytlačení Landa z trati. Proto jsme v tu chvíli také okamžitě informovali Oscara, aby stáhl svůj odstup od Maxe pod pět vteřin, protože by mohl získat jeho pozici. Zkrátka jsme celou věc posoudili zcela opačně, než sportovní komisaři,“ dodal Stella.

Nijak se ovšem nevyjádřil k otázce Driving Standards Guidelines a z ní vyplývajících faktů, že Norris v době předjíždění skutečně nebyl »alespoň vedle« vozu svého soupeře podle bodu 1, uvedeného výše. Rovněž také nezaujal stanovisko, že Norris dle výkladu pravidel skutečně předjel soupeře mimo trať, což jednoznačně není povoleno.