GP Brazílie: Russell se dočkal, Mercedes slaví double

Třebaže závodní víkend v Brazílii provázely jisté rozmary počasí a některé prognózy dokonce spekulovaly ohledně deště, více než třicetistupňové vedro (trať dokonce chvílemi atakovala hodnotu 50°C) a 78 % vlhkost vzduchu nakonec žádnou vláhu z nebes nezpůsobily. Znamenalo to však těžkou hlavu pro stratégy, protože kolísající teplota byla noční můrou ohledně volby pneumatik. Nakonec většina začala na nejměkčí směsi, třebaže sprint prokázal jisté problémy - pro středně tvrdou směs se rozhodli piloti Ferrari a Haasu plus Stroll, Alonso, Latifi a kvůli potížím z pit-lane startující Cunoda. Albon vyzkoušel jako jediný bílou směs, ale záhy poznal, že to byl vyslovený krok vedle.

Start se obešel bez strkanic, demoliční účet otevřel až v desáté zatáčce Ricciardo. Netrpělivě se tlačil na Magnussena, až narazil do jeho zádě. Rotující Haas pak trefil i jeho vůz - na trať vyjel Berndt Mayländer v zeleném Aston Martinu, zatímco zničené vozy putovaly z dosahu vozů a Daniel s Kevinem si hned incident vysvětlili.

Restart v 7. kole přinesl další dva důležité okamžiky: Max Verstappen se rozhodl zaútočit v 'S' do Senna na Hamiltona, ale do zatáčky 2 vlétli doslova kolo na kolo. Došlo ke kolizi, Max přišel o levou část předního křídla, zatímco Lewisův vůz kromě drobného poškození boku nevykazoval žádné další škody. Jen o desítky metrů dříve než bylo místo, kde kolidovali Ricciardo s Magnussenem, se "zakousl" do Leclerca druhý McLaren (před zatáčkou 8). Charles po hodinách narazil přídí do bariéry, ale dokázal vůz rozjet a s fatální škodou spoileru dorazil do boxů - naštěstí mohl pokračovat. Vedení závodu už ve 13. kole mělo jasno - Verstappen i Norris dostali trest 5 vteřin jako původci kolize.

Russell v čele vypadal neohroženě, za ním se pořadí přelévalo s ohledem na větší počet výměn. Pneumatiky opravdu odcházely poměrně časně, takže zbožné přání v podobě jedné zastávky se ukázalo být větší fantazií než postup českých klubů do jarní fáze fotbalových pohárů. Mercedesy nadále držely trumfy v rukou, ale i zde se spekulovalo. Hamiltona podruhé zavolali k výměně ve 49. kole, ale inženýr Bonnington ho musel hodně přemlouvat. Russell následoval o kolo později a po výjezdu z boxů se tázal, co se tedy bude dít - týmová režie nebo duel? Nakonec vlastně k žádnému souboji nedošlo - v 52. kole vydechl motor Norrisova vozu a na trať po třech kolech virtuálního SC podruhé vyjel ten skutečný. Když pak v 60. kole došlo k restartu, Hamilton se sice držel v těsné blízkosti za Russellem, ale vlastně ani jednou se nedostal pod nutnou jednu vteřinu - poslední kola už zlehka rezignoval a odstup se navýšil na 1,6 vteřiny. Před téměř dvěma lety mu vítězství v Sakhiru uniklo, nyní se tedy konečně dočkal - stal se 113. pilotem, jenž dokázal vyhrát nějakou Grand Prix za dobu existence oficiálního mistrovství F1.

Po Verstappenově poklesu na chvost startovního pole se pozornost Red Bullu soustředila na Péreze. Ten však nedokázal držet krok s Mercedesy. navíc po zastávce ve 24. kole (středně tvrdé) nazul o dalších 24 kol později opět žlutou směs a na ní se vysloveně trápil. Ztratil v závěru závodu tři pozice a v 67. kole byl vyzván, aby pustil před sebe Maxe, jenž stíhal Alonsa. Staronový mistr však Fernanda nedokázal překonat a vniveč přišla i výzva týmu, aby v takovém případě Max Checovi opět přepustil své místo. Výsledkem byla Mexičanova bodová ztráta v boji o titul vicemistra.

Carlos Sainz jr. si prožil okamžik hrůzy v 18. kole, kdy pro někoho nepochopitelně brzy zastavil. Důvodem byl kouř z brzd u pravého zadního kola, kam se mu nalepil odhozený vizír přilby. Naštěstí se věc spravila sama a Sainz na nejměkčí směsi vyrazit k další výměně v 37. kole (středně tvrdé). V režimu VSC zajel k mechanikům potřetí a nasadil opět nejměkčí směs, což mu dávalo proti Pérezovi výhodu. Záhy se přes něj také dostal (63. kolo), ovšem na Mercedesy postupně ztrácel. Leclerc vlastně vymačkal z velké bídy maximum - po kolizi s Norrisem měnil přední křídlo, poté stavěl ve 22. kole a v 38. zažil určitě jistý pocit zadostiučinění, když předjel právě Norrise. Ve 45. kole měnil druhou várku středně tvrdých za měkké, ovšem ze 14. místa se přes Gaslyho (48. kolo), Vettela (51.), Bottase (60.) a Péreze (64.) dostal za Sainze jr. (pochopitelně plus piloti, co stavěli v boxech) a v samotném závěru se několikrát dožadoval, aby tým zařídil výměnu z důvodu vyššího bodového zisku. Problém byl v tom, že za Monačanem byl na dosah Alonso a k němu se rychle přibližoval Verstappen, takže mu tým sdělil, že by šlo o příliš riskantní záležitost, ostatně kdyby se jeden z pilotů případně propadl, šlo by o citelnou ztrátu v Poháru konstruktérů.

Fernando Alonso opět ukázal, že je pilotem s velkým P. Dokázal se kombinací dobré strategie a do jisté míry i určitého štěstí dostat hodně vysoko, navzdory potížím při zastávce v boxech ve 36. kole, kdy se mechanici potýkali s pravým předním kolem - druhý restart ale znamenal velkou debatu s týmem, zda může či nemůže bojovat o pořadí s Oconem. Nakonec si Španěl Francouze podal hned v 60. kole, kdy se opět začalo závodit, o kolo později předstihl Bottase a třešničkou na dortu byl v 65. kole Pérez. Chvíli to vypadalo, že si vyšlápne i na Leclerca, ale poslední čtyři kola jejich odstup zůstával v průměru na 1,1 - 1,2 vteřiny. Mohutně finišující Verstappen v posledním kole útočil na všech možných místech, ale bez úspěchu.

Slušně rozjetý závod měl i Vettel, ale v závěru jeho Aston začal ztrácet dech - i proto na pokyn boxové zídky uvolnil místo Strollovi, jenž byl údajně rychlejší. Kanaďan však žádnou další pozici nevydobyl, Vettel tak díky tomu přišel o bod útěchy. Cenné body zaznamenal i Bottas, byť se v jednu chvíli pohyboval na lichotivé šesté příčce, příděl byl podstatně menší. Nedařilo se vozům AlphaTauri, Cunoda musel startovat kvůli potížím ve sprintu jako docela poslední, navíc při druhém výjezdu SC záhadně vypadl vedení závodu ze zřetele a nebylo mu povoleno jako pilotovi o kolo zpět předjet Mayländerův vůz, takže zůstal mezi Sainzem jr. a Bottasem. Naštěstí si Juki vše uvědomil a při restartu zůstal stranou, aby nijak dění na špici neovlivnil. Do výčtu informací ještě uveďme, že vyšetřování čelila stáj Haas, jejíž jeden člen měl pobývat mimo vymezený prostor a ovlivnit tak kolegy od Alfy Romeo.

Pozn.: po závodě byl za nedodržení rychlosti v boxech penalizován pěti trestnými vteřinami Pierre Gasly a klesl z 12. na 14. pozici.

Hamilton se tedy nedočkal vítězných vavřínů a zbývá mu poslední šance v Abú Dhabí, aby nemusel do svých závodních análů zanést tuto sezónu jako vůbec první, v níž si nepřipsal plný počet bodů za vyhranou Grand Prix. Každopádně za týden se bude hrát nejen o titul vicemistra, kde je bodový zisk Leclerca a Péreze shodný, ale také o stříbrnou příčku v Poháru konstruktérů - Mercedesu k ní chybí po předposledním závodě už jenom 19 bodů.

GP Brazílie (Autodromo Carlos Pace) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 26 1:38:34,044 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 1,529 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 15 + 4,051 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 8,441 5. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 10 + 9,561 6. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 8 + 10,056 7. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 6 + 14,080 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 4 + 18,690 9. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 2 + 22,552 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1 + 23,552 11. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant + 26,183 12. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 29,325 13. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 29,899 14. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 31,867 15. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 36,016 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 37,038 17. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1 kolo DNF 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team motor DNF 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team kolize DNF 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team kolize Nejrychlejší kolo: 63 George RUSSELL Mercedes W13

Mercedes M13 1:13,785

