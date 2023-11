Rozstřel pro Norrise. Alonso s Oconem kolidovali

SQ1 nepřinesla mnoho překvapivého. Na čele se pohybovali jezdci Red Bullu, Mercedesu a Ferrari. Největší vzrušení přišlo až v samotném závěru SQ1.Ocon se na trati nepohodl s Alonsem, což vyústilo v nepříjemnou kolizi, na kterou doplatil zejména právě Ocon, jenž po tvrdé ráně skončil v bariéře. Alonso zamířil s poškozeným předním do boxů. Následovaly červené vlajky a předčasné ukončení SQ1. Do další části se neprobojovali Ocon, Stroll, Zhou, Albon a Sargeant.

