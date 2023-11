PROHLÁŠENÍ po spintu: Pérez lituje šíleného startu

Red Bull

Max Verstapen, 1. místo

Klíčové bylo dostat se na startu dopředu, což nám vyšlo. Pak už to bylo o ovládání pneumatik. 24 kol na jedné sadě, to je tady fakt dost. Ale dařilo se nám to slušně. Letos je to tady pro nás o dost lepší než loni, kdy jsme se tu trápili, ale pořád musíme zůstat ostražití.

Sergio Pérez, 3. místo

Hrůzostrašně jsem odstartoval. Nejdřív mě předjel George, pak Lewis. Od té doby jsem na to tlačil a bojoval. Dařilo se mi, jenže jsem si skrz agresivní styl odrovnal pneumatiky, za což jsem v závěru zaplatil. Zkrátka jsem odnesl špatný start a potřebu získávat pozice zpět. Nebylo kvůli tomu možné, abych se staral o pneumatiky, jak bych potřeboval.

McLaren

Lando Norris, 2. místo

Start se mi nepovedl a nevím, proč tomu tak bylo. Je třeba, abych si to prostudoval. Jinak to ale pro nás byl dobrý den. Nečekali jsme, že tady budeme až tak dobří. Snažil jsem se tlačit i na Maxe, ale nestačilo to. Na ně nám ještě něco chybí, ostatně je to jedna z nejlepších kombinací, která ve F1 kdy byla (Max a Red Bull). Zítra zkusíme náš dnešní výsledek zopakovat.

Mercedes

George Russell, 4. místo

Závod měl 24 kol a my jsme 25 sekund za Maxem... Takhle jsme letos ještě neztráceli. Zřejmě se tady trápíme s pneumatikami a nedaří se nám je dostat do optimálního provozního okna. Snad bude zítřek lepší.

Lewis Hamilton, 7. místo

Šílené! Sice jsem dobře odstartoval, ale pak to bylo trápení. Trápil jsem se s vyvážením, chvíli bylo auto nedotáčivé, pak zase přetáčivé. Pneumatiky byly totálně na sr... Absolutně netuším, jak tohle před nedělním závodem napravíme. Domnívám se, že máme špatně nastavený monopost.

Ferrari

Charles Leclerc, 5. místo

Odvedli jsme opravdu dobrou práci, moc víc už toho udělat nešlo. V kvalifikaci jsme nepoužili nové pneumatiky, raději jsme je ušetřili na nedělní GP, věděli jsme, že ve sprintu budeme tahat za kratší konec. I tak jsme si vedli dobře, skončil jsem na pátém místě a dostal se před Lewise, který se dopoledne kvalifikoval na nové měkké směsi. Je to náš hlavní soupeř v letošním roce, takže je dobré znamení, že s ním můžeme bojovat.

Carlos Sainz jr., 8. místo

Dnes jsem trpěl víc, než jsem čekal. Naše hlavní omezení spočívalo v řízení teploty motoru a pneumatik. Od samého začátku to znamenalo zcela odlišný režim jízdy a to také ovlivnilo alespoň můj celkový výkon. Věřím však, že zítra to bude lepší a budeme schopni většího tlaku i na pneumatiky, abychom dobyli nějaké dobré pozice.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Dnešní závod jsme se rozhodli částečně obětovat, abychom měli lepší formu pro samotnou Grand Prix. Musíme tedy počkat, jestli to bylo správné rozhodnutí. V kvalifikaci na sprint jsme nepoužili nové pneumatiky, takže zítra bude mít Charles jednu měkkou sadu navíc. Carlos má k dispozici jednu, na níž odjel dvě kola, oba pak mají dvě sady nepoužitých středně tvrdých. Proto se domnívám, že jsme dnes dosáhli toho nejlepšího výsledku, jakého v dané situaci bylo možné. Přivezli jsme důležité body a hlavně díky dobré práci Charlese s pneumatikami jsme dokázali v závěru předjet Lewise. Výsledek pečlivě zanalyzujeme a pokusíme se být co nejlépe připraveni na zítřek. Charles startuje z první řady a s Carlosem jsou odhodláni agresivně závodit.

AlphaTauri

Juki Cunoda, 6. místo

V první řadě gratuluji celému týmu. Včera jsme neměli svůj den, dnes jsme předvedli velký comeback. Ukazuje velký krok správným směrem. Řízení vozu bylo dobré, ale je třeba pochopit, proč byl mezi včerejškem a dneškem takový rozdíl. Bylo pár míst, které bych ještě mohl zlepšit, poslední pokus v Q3 bylo asi moje nejlepší v dosavadní kariéře a mohl jsem do sprintu startovat ze solidní pozice. Maximalizoval jsem svou příležitost a dosáhl zatím nejlepšího letošního umístění. Kdyby se jelo déle, asi bych byl schopen bojovat s Leclercem o páté místo. Jsem spokojen se závodním projevem i rychlostí, zejména ve sprintu byla dobrá. Daniel na tom byl stejně, takže se opíráme o skvělou týmovou práci, bez jeho tvrdé práce bych takové pozice nedosáhl. Těším se na zítřejší závod, mám dobrý rytmus a na něm chci stavět, chci ještě větší výkon. Nebude to snadné, startujeme více vzadu, ale už vím, že náš vůz je dobrý a můžeme předjíždět, jak jen to bude možné - chci získat další body.

Daniel Ricciardo, 9. místo

Dnes jsem se cítil mnohem lépe než včera, když se ohlédnu zpátky, moje kvalifikace byla z větší části mojí chybou, protože jsem nebyl dost rychlý, když to bylo třeba. Na středně tvrdých pneu, zejména v Q2, se mi jelo opravdu dobře, byl jsem spokojen. Na měkké směsi jsem měl potíže v prvních dvou zatáčkách a ze svého posledního kola jsem byl zklamaný. Sprint rozhodně nebyl nudný, na jednu stranu mě bavil, ale také jsem z něj zklamaný. Jak se ukázalo odpoledne se dvěma vozy v TOP 8, rozhodně jsme měli rychlost, abychom bodovali oba. Gratuluji Jukimu, kterému se to povedlo. Pokaždé, když jsem v první zatáčce předjel Carlose, dokázal mi to s DRS vrátit. Také se zlobím sám na sebe, že jsem v osmé zatáčce nabídl Oscarovi zadarmo možnost se dostat dopředu. Strategicky se mohu pohybovat lépe. Některé podmínky se v průběhu měnily, pravděpodobně kvůli asfaltu, ale myslím, že jsem si od poloviny sprintu vedl dobře, když jsem uzpůsobil svůj jezdecký styl. Ve skutečnosti jsem hodně najel na Carlose, ale v cíli mi pořád pár desetin chybělo. Když se na to podívám pozitivně, myslím, že je vzrušující registrovat posun vpřed, který jsme s vozem dosáhli. Shlédneme záznamy a vymyslíme, kde se dá lépe předjíždět, jak najít čistší vzduch a využít rychlosti.

Claudio Balestri, šéf výkonu vozů

Po včerejší neuspokojivé kvalifikaci jsme se dnes pokusili vytěžit z našeho balíčku maximum. Během první části shootoutu jsme se rozhodli absolvovat dvě měřená kola, abychom postoupili dál. Nebylo to snadné, ale měli jsme štěstí, že jsme časy zajeli ještě před kolizí Alonsa s Oconem. V druhé části jsme na rozdíl od většiny týmů čekali na poslední chvíli, abychom měli výhodu rychlejší trati. I to se vyplatilo a opět jsme s oběma vozy šli dál. V posledních jízdách jsme oproti některým týmům měli určitou výhodu, protože jsme měli novou sadu pro oba piloty - a opět jsme zvládli konkurenceschopné časy. Byl položen základ pro bodované pozice, a to se i stalo, i když jen s jedním vozem. Na rozdíl od soupeřů jsme startovali s novými měkkými pneumatikami a přestože jsme ve 3. kole ztratili pozici, byli jsme konkurenceschopní a vyvíjeli tlak na Ferrari před námi. Juki ještě získal další pozici na Hamiltonovi, jenž se s pneumatikami hodně trápil. Škoda, že Daniel dojel těsně za body. Zítra nemáme dobrou startovní pozici, ale věřím, že opět získáme body. Dnešní rychlost byla dostatečně dobrá, abychom v ně mohli doufat.

Aston Martin

Fernando Alonso, 11. místo

Byl to zábavný závod se spoustou soubojů i během jednoho kola. Bohužel, i když jsme se posunuli o několik pozic, nezískali jsme žádné body, ale vůz se choval konkurenceschopně, což je pro zítřek dobré znamení. Tento víkend je výkon rozhodně lepší, kráčíme správným směrem. Zítřejší závod bude hodně těsný, je nám jasné, že máme kolem sebe dost rychlých vozů, takže uvidíme, jestli odsud přivezeme nějaké solidní body.

Lance Stroll, 12. místo

Já si závod užíval, byla to zábava. Dopolední kvalifikace nám nijak zvlášť nevyšla, ale podařilo se nám předjet dost soupeřů. Vůz se choval opravdu dobře, takže se mi zdálo, že mohu bojovat s každým vozem přede mnou. Hodně poznatků jsme získali o voze, vyvážení a pneumatikách - všechno můžeme použít v zítřejším závodě, do nějž startujeme z mnohem lepších pozic. Všechna čest týmu, že nás na ně svou prací dostal. Grand Prix bude dlouhá a nevyzpytatelná, ale myslím, že si ji užiju jako sprint.

Mike Krack, šéf týmu

Oba vozy ve sprintu prokázaly konkurenceschopnou rychlost. Měkké pneumatiky byly jasnou volbou a Fernando i Lance odvedli výbornou práci, udržovali závodní rychlost a šetřili pneumatiky. Pomohlo jim to v závěrečné fázi závodu k několika velmi dobrým předjížděcím manévrům, což naše fanoušky určitě potěšilo. Vzhledem k našim startovním pozicím byl sprint těžký a dostat se na bodované pozice ještě víc, ale díky najetým kilometrům můžeme optimalizovat naši rychlost pro zítřejší Grand Prix.

Williams

Alex Albon, 15. místo

Byl to slušný závod, i když jsme skončili vzadu. Rychlost byla konstantní, degradace u většiny pilotů obrovská, takže pokud mám být upřímný, byl to hrozný pocit. Bylo to zvláštní, dalo by se říci, že v takovém vedru pojedeme na tvrdší směsi, jenže ty jsou tady tak špatné, že měkké pneumatiky jsou jediné s rozumnou přilnavostí. Strategie pro zítřek bude určitě zajímavá, bude závislá na počasí, takže uvidíme a doufám, že vše v pořádku zvládneme.

Logan Sargeant, 20. místo

Je to sprint, takže se spokojím s tím, co je. Určitě jsem pochytil pár věcí pro hlavní závod, ale nechtěl jsem riskovat poškození auta, takže jsem raději trčel ve vláčku DRS. Kdybych měl čistou trať, rychlost by byla značná. Alex se dokázal posunout dopředu, což je pozitivní a myslím, že kdybych s vozy přede mnou bojoval individuálně a ne ve vláčku, dokázal bych to samé. Musím být schopen zítra najít nějakou mezeru, abych se propracoval vpřed. Víkend to zatím není snadný, ale zítra má být o něco chladněji, což by nám mělo více vyhovovat, takže před některými vozy budeme mít výhodu v rychlosti. Máme 71 kol na to, abychom toho využili.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidel

Dnešek nezačal dobře, když Alex kvůli červené vlajce nemohl zajet v Shootoutu rychlé kolo. I když jsme nečekali, že dnešek bude snadný, start do sprintu z poslední řady nebyl spravedlivým obrazem našich skutečných kvalit. Trať byla hodně horká, rozhodli jsme se proto pro odlišnou strategii pro piloty jako součást přípravy pro zítřejší závod. Alex se dokázal posunout dopředu, předjížděl pomalejší vozy. I když degradace měkké směsi byla značná a vůz byl obtížně ovladatelný, rychlost v tomto stintu byla srovnatelná s konkurencí. Logan dokázal jet podobně rychle, ale zůstal ve vláčku DRS, což tady předjíždění opravdu hodně komplikuje. Nicméně nasbíral důležitá data a zkušenosti, jenž nám pro Grand Prix pomůžou. Alex má dobrou pozici a může bojovat o další body, Logan začíná více vzadu, ale prokázal rychlost, která mu umožní zlepšení, doufám, že mu jeho dnešní zkušenosti zítra pomohou při útočení.

Alfa Romeo

Guanyu Zhou, 17. místo

Ve srovnání se včerejškem a dnešním dopolednem jsme se zlepšili, pokud jde o rychlost, byli jsme o něco blíž našim konkurentům - ale ne dost rychlí, abychom udělali ten poslední potřebný krok. Bohužel jsem po většinu sprintu jel zaseklý ve vláčku DRS a vybojoval jsem jen pár pozic v posledních kolech. Před Grand Prix cítím, že je pořád o co hrát - víkend je pro nás zatím stále příliš složitý a startovat z konce roštu samozřejmě není ideální. Přesto projdeme dnes získaná data, abychom povýšili o krok výkon a maximalizovali, co se dá. Sprint nám ukázal, že soubojů může být hodně, proto jsme odhodláni v závodě předvést totéž.

Valtteri Bottas, 19. místo

Byl to obtížný den, v němž rychlost neodpovídala našim představám, zejména ke konci sprintu - bylo hodně těžké udržet vůz v zatáčkách na trati a nepřehřívat pneumatiky. Naše potíže se zdály být velmi specifické as doufám, že zítřejší o poznání nižší teploty na tom něco změní. Málem jsem skončil hned na startu - při snaze získat nějaké pozice jsem byl ve druhé zatáčce vytlačen a to mě stálo návaznou dynamiku na rovince. Snaha se nevyplatila, poté to byl docela frustrující závod, zdál se mi delší než 24 kol. Přesto neskláním hlavu, zkusím to znovu. V Brazílii se může přihodit cokoliv, musím do toho dát vše.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Každý den a v každém závodě se něco naučíme, dnes to byla lekce pro celý tým. Je třeba vnímat realitu kolem nás - naši přímí konkurenti jsou v tuto chvíli rychlejší než my a nám se zatím nepodařilo předvést dobrý výkon. Oba piloti se během sprintu ocitli v DRS vláčku a měli problém jak s útoky, tak s obranou. Vzhledem k tomu, že AlphaTauri se posunula v tabulce to pro nás je ještě obtížnější. Není však čas ztrácet sebedůvěru, počínaje zítřejším závodem a v dalších dvou Grand Prix musíme všichni, piloti, lidé na trati i na základně učinit vše, abychom zakončili sezónu na pozici, kterou si zasloužíme.

Haas

Kevin Magnussen, 16. místo

Myslím, že způsob přístupu ke sprintu nás odsoudil k jízdě mimo osmičku, přitom potřebujeme body! Hodně jsme riskovali, nečekal jsem, že všichni ostatní pojedou na měkké směsi, jen jeden Williams nás následoval. Hodili jsme si kostkami a zkusili něco jiného, abychom bodovali. Vždy se snažíme poučit, ale na autě už se nic měnit nedá, alespoň máme zkušenost s chováním žlutých pneu a přečetli si jízdu soupeřů na měkké směsi.

Nico Hülkenberg, 18. místo

Já si nemyslím, že bylo důležité, na jakých pneumatikách jsme jeli, náš výkon byl zkrátka špatný. Ve srovnání s konkurencí nám chybí přítlak a draze za to platíme. Před zítřejším závodem to nevypadá dobře, přes noc nic nesmíme měnit, protože auta jsou v parc fermé, takže vyhlídky opravdu nejsou nejlepší.

Günther Steiner, šéf týmu

Je to velké zklamání, odstartovat z jedenáctého a dvanáctého místa s minimálním odstupem na TOP 10 a dopadnout takhle. To není vůbec dobré. Máme velkou degradaci pneumatik a zdá se, že jí nejsme schopni dostat pod kontolu. Musíme na tom dál pracovat, protože bez velkého úsilí není šance, jak z toho ven. Zítra to bude další těžký závod.