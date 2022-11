PROHLÁŠENÍ po závodě: V Brazílii kraloval Mercedes. U Red Bullu je zle

Mercedes

George Russell, 1. místo

Je to úžasný pocit, obrovsky děkuji celému týmu! Sezóna byla jako na houpačce. Dnes jsem cítil, že mám závod pod kontrolou, Lewis byl nicméně superrychlý a ke konci to bylo opravdu obtížné, vyvíjel velký tlak. Z vítězství mám velkou radost. Nemám slov. Při návratu do boxů mi hlavou prolétly všechny ty vzpomínky: jak mě máma a táta podporovali v motokárách, přítelkyně, manažer, šance, kterou jsem dostal, program s Mercedesem... jsem na to vše moc hrdý!

Lewis Hamilton, 2. místo

Moc gratuluji Georgerovi, dnes i včera zajel úžasně, fakt si to zaslouží! Jde o neuvěřitelný výsledek také pro celý tým, za tu tvrdou práci po celou sezónu si to všichni zaslouží. Díky fanouškům za povzbuzování při mém každém předjížděcím manévru. Šlo o jeden z mých nejlepších týdnů v životě. Jsem nadšený z toho, že tady můžu opět být. Doufám, že zde brzy strávím nějakou dovolenou!

Andrew Shovlin, závodní ředitel

Na roku takřka bez výher je dobré, že si připomenete, jak jsou výjimečné a jaké přinášejí pocity. Je to skvělý výsledek, obrovská gratulace Georgeovi - zajel perfektní závod, zcela komfortní a já věřím, že jde o první z mnoha vítězství. Pro Lewise je to také fantastický návrat, po kolizi s Maxem jsme mysleli, že je mimo hru, ale předvedl skvělou jízdu.

Týmy v Brackley a Brixworthu odvedly dobrou práci, netušili jsme, že budeme schopni takového výsledku dosáhnout vzhledem k tomu, kde jsme se nacházeli na počátku roku, ale dnes jsme nadšení, že je sezóna tak dlouhá, protože jsme si nechtěli nechat ujít takový závod. Inženýři i jezdci odvedli skvělou práci, během jediného pátečního tréninku se podařilo vůz dobře nastavit, pneumatiky fungovaly skvěle a byla radost konstatovat, že máme i potřebnou rychlost. Těšíme se do Abú Dhabí - byla to těžká sezóna pro celý tým, ale poskytla nám ještě větší motivaci pro rok 2023.



Ferrari

Carlos Sainz, 3. místo

Dokázal jsem o výsledek zabojovat. Absolvoval jsem dobrý víkend a solidní závod navzdory penalizaci a další nezdarům, mám na mysli problém s vizírem, kvůli němuž jsem musel zajet do boxů dřív, než jsem plánoval a museli jsme přehodnotit strategii. Zůstal jsem však soustředěný, dokázal zrychlit a držet tempo po celý závod. Reagoval jsem na každou výzvu a kluci mi pomohli skvělou prací při zastávkách. Získal jsem nejlepší možný výsledek pro tým a těším se, jak si v posledním letošním závodě v Abú Dhabí zazávodíme. Gratuluji Georgeovi k jeho premiérovému triumfu, celý víkend byl výborný, zaslouží si to.

Charles Leclerc, 4. místo

Byl to těžký závod, krátce po startu došlo ke kolizi a to mě srazilo až na chvost startovního pole. Rychlost a pocit z vozu byly hodně dobré, jsem se svým výkonem spokojen a také s regenerací, po níž jsem se dostal zpět do špičky. S Checem to bude těsná bitva, těším se závod v Abú Dhabí, hodlám do toho naposledy v tomto roce dát opravdu všechno.

Mattia Binotto, výkonný ředitel a šéf týmu

Od počátku byl náš závod hodně těžký kvůli Charlesovu incidentu a Carlosově smůle, kdy mu v brzdovém chladicím kanálu uvízl vizír někoho ze soupeřů. Proto musel absolvovat první zastávku mnohem dříve, než jsme plánovali - naštěstí se s tím mechanici dobře vypořádali. Od té chvíle to bylo o neustálých útocích a díky agresivní strategii a skvělé práci celého týmu se nám podařilo skončit za dominantními Mercedesy a získat body, které mohou být pro poslední klání v Abú Dhabí důležité.

Nyní už se soustředíme, abychom byli na tento rozhodující podnik připraveni. Samozřejmě gratulujeme George Russellovi k jeho prvnímu vítězství.



Red Bull

Max Verstappen, 6. místo

Chápu, že je naštvaný, ale zároveň tým musí pochopit, že jsem k tomu nepustit ho měl svoje důvody, které jsem jim sdělil. Týkají se událostí z minulosti, konkrétní ovšem nebudu. Pokud nicméně v posledním závodě bude potřebovat mou pomoc a pokud bude možné, abych mu pomohl, udělám to.

Sergio Pérez, 7. místo

Max ukázal, co je doopravdy zač. Ty dva tituly má i díky mně. Nechápu jeho důvody, jsem zklamaný, šokovaný a znechucený. Řekli mi, ať ho pustím, že mi pozici vrátí. Nevím, jaká komunikace proběhla u něj.

Christian Horner, šéf týmu

V této sezóně jsme často z dějiště Grand Prix neodjížděli s pocitem zklamání. Opouštět Brazílii s tímto umístěním je daleko od standardů stanovených pro tuto sezónu. Hlavním problémem pro nás byla rychlost. George jezdil celý víkend hodně dobře a různé aktualizace, které Mercedes po celý rok přinášel, ho činí rychlejším a rychlejším. Musíme pochopit, proč jsme tady předvedli takový výkon a v Abú Dhabí pojedeme opět na plné obrátky.

Co se týče Maxe a Checa, o celé záležitosti jsme diskutovali interně do a do dějiště posledního závodu pojedeme jako tým, který udělá to nejlepší, co je v jeho silách, aby mohl Checo dosáhnout na druhé místo v šampionátu. Max to podporuje. Pracujeme jako tým, závodíme jako tým. To nám v této sezóně přineslo velký úspěch a bude nás i nadále pohánět vpřed.



ALPINE

Esteban Ocon, 8. místo

Pro tým je to dnes skvělý výsledek a jsem velmi spokojený s naším závodem. Maximalizovali jsme různé strategie na obou vozech a získali čtrnáct bodů. Od Fernanda a mě to byla dobrá zotavovací jízda po startu z chvostu startovního pole. Věděli jsme, že po včerejším zklamání musíme zabrat, a to je přesně to, co jsme v závodě udělali. Sezóna nekončí a máme před sebou ještě jeden závod. Bude to těsné až do šachovnicové vlajky v Abú Dhabí.

Fernando Alonso, 5. místo

Byl to pro nás dnes zde v São Paulu velmi dobrý závod. Vůz byl velmi konkurenceschopný a vyšla nám i strategie. Pak, na konci, během období SC, jsem měl novější pneumatiky a tlačili jsme se co nejblíže předním jezdcům, jak jen to šlo; předjel jsem Sergia [Péreze] a pak jsem to zkusil na Charlese [Leclerca], ale byl rychlejší. Včera jsem udělal chybu, když jsme se s Estebanem srazili, takže dnes jsme chtěli udělat maximum a tvrdě závodit pro tým. Potřebovali jsme tyto body směrem do Abú Dhabí. Zbývá ještě jeden závod s tímto týmem a moje srdce plesá.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Pokud byl včerejšek nejnižším bodem naší sezóny, dnešek je určitě opakem. Gratulujeme celému týmu – oběma továrnám ve Viry a Enstone – všem na trati a jezdcům za fantastický nedělní výkon, kdy jsme získali 14 bodů a co je důležité, zvýšili jsme svůj náskok v poháru konstruktérů. Závod byl dobře zvládnutý, oba jezdci předvedli velmi silné závodní tempo, což jim umožnilo dostat se do první desítky. Esteban jel na strategii dvou zastávek, kdy na začátku využil tempo na měkké pneumatice a Fernando se třemi zastávkami s cílem zaútočit na konci závodu na své nové sadě měkkých pneumatik. Fungovalo to dobře, Esteban se dostal do první desítky a Fernando těžil z VSC a SC v závěrečných částech a působivě předjel řadu vozů na své cestě k pátému místu. Šampionát ještě neskončil, dokud v Abú Dhabí nezavlaje šachovnicová vlajka. Zůstaneme soustředění, příští víkend uděláme běžnou přípravu a uděláme vše pro to, aby oba vozy dokončily sezónu co nejvýše.



Alfa Romeo

Valtteri Bottas, 9. místo

Dnešní závod mě potěšil a jako tým jsme spokojeni. Odvedl jsem opravdu dobrou práci, startovat čtrnáctý a dojet k šachovnicové vlajce na devátém místě, to je rozhodně dobrý výsledek. Mohl jsem skončit ještě výš, ale safety car na konci nám nehrál do karet - eliminoval náskok na vozy za námi a učinil mě zranitelným. Přesto jsme získali víc bodů než naši přímí soupeři, takže si není třeba příliš stěžovat. Dnes jsem si to užil, absolvoval jsem pár dobrých soubojů, sílu jsme měli v rychlosti. Musím také poděkovat Guanyuovi, byl dnes skutečně skvělým týmovým kolegou. V posledních závodech jsme měli dobrou formu, máme před sebou ještě jeden, přistupujeme k němu s oprávněným sebevědomím, ale také zodpovědně.

Guanyu Zhou, 12. místo (po penalizaci Gaslyho)

Celkově mohu být s víkendem spokojen, zvláště když si uvědomím, kde jsem začínal a porovnám to s konečným výsledkem. Soustředil jsem se na maximalizaci týmového potenciálu a jsem přesvědčen, že se nám to podařilo. Pro mě osobně to bylo z počátku obtížné - zaseklo se mi v helmě brčko pro přísun tekutin a když jsem to vyřešil, postihly mě potíže s turbodmychadlem, což bude ještě před Abú Dhabí vyřešit. Do boxů jsem zajel brzy s cílem zkusit overcut na mé soupeře, ale závěrečný safety car mi neumožnil držet krok s ostatními, protože už jsem neměl pneumatiky. Nicméně je potěšitelné, že nám na kontě přibyly další body, zajišťující nám před závěrem sezóny slibné místo v Poháru konstruktérů.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Dnes to byla skvěle odvedená práce, dokázali jsme se vrátit do boje a odvážíme si dobrý výsledek. Včera i dnes jsme prokázali dobrou rychlost a získali slušný počet míst, takže nás může těšit, že z Brazílie odjíždíme s větším náskokem před našimi největšími soupeři. Start byl dobrý a chvíli se Valtteri pohyboval dokonce na pátém místě. Pozdní SC anuloval náš náskok a umožnil soupeřům se přiblížit, ale i tak jsme získali body, o něž jsme usilovali. Co je nejdůležitější - stejně jako v Mexiku je to další závod, v němž jsme prokázali rostoucí formu, takže do Abú Dhabí můžeme odjet s důvěrou, že i tam lze útočit na body - doufáme, že získáme šesté místo v Poháru konstruktérů.



Aston Martin

Lance Stroll, 10. místo

V závodě se toho dělo hodně, ale ke konci jsme dokázali využít nějaké šance. Se střední směsí pneumatik jsem ztrácel tempo, ale na měkčích to bylo o poznání lepší. Je to příjemný pocit uhrát bod po tak náročném víkendu, ale je škoda, že se nám dnes Alfa Romeo v poháru konstruktérů trochu vzdálila. Bude to těžké, ale příští víkend se je pokusíme vše napravit v Abú Dhabí.

Sebastian Vettel, 11. místo

Začal jsem slušně, ale při první zastávce v boxech jsem ztratil několik pozic, a to začalo měnit moje odpoledne. Měl jsem slušné tempo, ale načasování druhého SC nevyšlo v můj prospěch, protože jsem byl na středních, zatímco spousta aut kolem mě byla na měkkých kvůli restartu. Zdá se, že jsme dnes měli získat více bodů – ale vzhledem k tomu, jak se věci vyvíjely, si nemyslím, že jsme mohli udělat mnohem víc, než jsme udělali. To je někdy závodění. Příští týden pojedeme znovu do Abú Dhabí.

Mike Krack, šéf týmu

Byl to vzrušující závod na fantastické závodní dráze před úžasným publikem – ale přestože jsme se celé odpoledne drželi v top 10 a vrátili jsme se domů s cenným bodem, tak nám to dnes opravdu nevyšlo. Sebastian tvrdě tlačil a jel na strategii dvou zastávek, dojel až na třetí místo, ale načasování SC a VSC dnes hrálo proti němu. Z 15. místa předvedl Lance další obvyklý bouřlivý start a dokázal jet na hraně top 10 a nakonec získal bod. Chci dnes poděkovat oběma jezdcům za týmovou práci – Lance pomohl Sebastianovi; pak Sebastian ustoupil stranou a nechal Lance vyzvat Valtteriho [Bottase] o deváté místo. Odjíždíme povzbuzeni naším tempem, příští víkend pojedeme znovu a letos naposledy v Abú Dhabí.



Haas

Mick Schumacher, 13. místo (po penalizaci Gaslyho)

Zdá se, že středně tvrdá pneumatika u nás nefungovala, dost jsem s ní bojoval. Jakmile jsem přezul na měkké, hned bylo ovládání vozu komfortnější a také se jevil jako konkurenceschopnější. Možná jsme natáhli až moc první stint, ale nikdy nevíte, jak dlouho měkká směs vydrží, takže to nejspíš bylo v pořádku. Někdy se závod povede, myslím, že tenhle mi zkrátka nevyšel. Máme před sebou ještě jeden, pojedeme určitě na maximum.

Kevin Magnussen, odstoupil po kolizi s Ricciardem

Myslím, že celý víkend byl náš vůz dost rychlý, ale stalo se. Daniel to neudělal schválně, což mi sice nijak nepomůže, ale jdeme dál. Málokdy se dostanu tak vysoko jako v tomto víkendu, takže je škoda, že jsem toho dnes nemohl využít, protože rychlost byla opravdu hodně dobrá.

Günther Steiner, šéf týmu

Odjíždíme bez bodu, bohužel. Kevinův závod skončil v polovině prvního kola, když ho zasáhl Ricciardo a už se nemohl vrátit na trať, vůz byl zničen. Mick dokázal tvrdě bojovat, ale nedařilo se mu vracet na pozice, na nichž v průběhu Grand Prix jel. V Abú Dhabí hodláme opět jet na doraz, jako ostatně po celou tuto sezónu.



AlphaTauri

Pierre Gasly, 12. místo (po penalizaci 5 sec. 14. místo)

Dal jsem do toho opravdu všechno a s výkonem jsem spokojený, zklamáním je fakt, že jsem nebojoval o body. Na startu se mi podařilo dostat až na deváté místo, na měkkých pneumatikách jsme byli konkurenceschopní, ale na středně tvrdé směsi to bylo trápení. Bojoval jsem, ale rychlost chyběla a dnes odpoledne jsem o mnoho víc udělat nemohl. Poslední příležitost bodovat máme v Abú Dhabí, doufám, že sezónu zakončíme na osmém místě. Protože pojedu za tým poslední závod, bude to hodně emotivní a doufám, že naši společnou cestu zakončíme dobrým výsledkem.

Juki Cunoda, 17. místo

Změny před závodem znamenaly zlepšení, cítil jsem se ve voze lépe, ale pořád to nebylo ono, chyběla mi rychlost. Normálně bych projel kolem safety caru, ale bylo mi sděleno, abych zůstal tam, kde jsem, takže jsem musel počkat, až přejede celý balík pilotů a nemohl jsem si svou pozici nijak zlepšit. Byl to náročný víkend, takže musíme prozkoumat, proč jsme se v Brazílii tolik trápili.

Jonathan Eddolls, hlavní závodní inženýr

Bylo to pro tým těžké odpoledne. Juki se po většinu víkendu pokoušel zajíždět konkurenceschopné časy, takže jsme zvolili nelehké rozhodnutí a nechali ho startovat z boxové uličky. I když měl z vozu po změnách lepší pocit, nestačilo to k posunu vpřed a případnému boji o body. Z důvodů, které musíme ještě prověřit, mu nebylo povoleno projet kolem SC, takže nejenže ztrácel celé kolo, ale ještě dostal modré vlajky od všech a tím ztratil šanci v závěru bojovat s některými soupeři o umístění.

Pierre se na začátku závodu držel, ale rychlost znamenala vysokou degradaci pneumatik, takže jsme museli zvolit strategii tří zastávek. Ale ani s jednou navíc oproti plánu a nasazením nových pneu jsme nedokázali vyvinout dostatečnou rychlost, abychom pronikli do TOP 10, ztráceli jsme na ni 3,3 vteřiny. Pak ještě přišla pětivteřinová penalizace za vysokou rychlost v boxech, což znamenalo další pád a tím se završil jeden z nejobtížnějších závodů letošního roku. V každém případě se před Abú Dhabí zformujeme, tvrdě zatlačíme na pilu a uděláme vše, co je v našich silách, abychom v posledním závodě bodovali.



Williams

Alex Albon, 15. místo

Jsem spokojený, byl to dobrý závod. Jen jsme měli smůlu na safety car, protože všichni ostatní před námi dostali zastávku zdarma, což zničilo náš závod. Taky jsme možná udělali chybu s volbou pneumatik pro první stint. Závěr sezony se pokusíme zvládnout co nejlépe.

Nicholas Latifi, 16. místo

Dnes to bylo lepší než včera, kdy jsme měli poškozenou podlahu. Tu se nám přes noc totiž podařilo opravit. V prvním kole jsem hodně probrzdil, což mě stálo optimální fungování pneumatik. Pak jsme měli pomalou zastávku a od té doby to nebylo ideální.

Dave Robson, šéf výkonu vozu

Frustrující den. Alex měl smůlu při posledním safety caru, kdy ostatní dostali zdarma nové pneumatiky. Nicholas se trápil s tempem. Je to pro náš škoda, Snad bude poslední závod lepší.



MCLAREN

Lando Norris, nedokončil

Můj start byl dnes dobrý, ale jinak to pro nás bylo zklamáním. Co se týče kontaktu s Charlesem, myslel jsem si, že to byl závodní incident. Samozřejmě jsem kontakt nechtěl a držel jsem se, jak jen to bylo možné. Možná jsem mu mohl dát o 5 cm více a on mně mohl dát o 5 cm více, ale je jen škoda, co se stalo. Po zbytek závodu jsme vypadli z tempa. Věřil bych, že došlo k malému poškození, protože jsme dnes byli příliš pomalí. Nejsem si jistý, proč jsme zastavili, tým to prošetří. Tento víkend se mi moc nedařilo, ale měl jsem od týmu velkou podporu a nyní se soustředíme na závěr v Abú Dhabí.

Daniel Ricciardo, nedokončil

Zaprvé jsem zklamaný, protože je to vždy těžké, když váš závod tak rychle skončí. Měl jsem kontakt s Kevinem, což je škoda. Myslím, že největší zklamání je, že to byl tak malý dotek, ale mělo to obrovské následky. Nečekal jsem, že udělá hodiny. Většinou cítím, že takový malý dotek vám projde. Takže to bylo pro nás oba docela nešťastné. Byl to skvělý závod, takže je škoda, že jsem tam nebyl. Omlouvám se týmu tady a v továrně, ale resetujeme se a pojedeme do Abú Dhabí.

Andreas Seidl, šéf týmu

Tohle jsme si dnes ráno při příchodu na okruh nemysleli. Musíme uznat, že se nám to dnes jako týmu nepodařilo dát dohromady. Prvořadým cílem je vždy v neděli vidět šachovnicovou vlajku, což se nám nepodařilo ani s jedním autem. Při incidentu s Kevinem jsme ztratili Daniela v prvním kole a po incidentu s Charlesem dostal Lando pětivteřinovou penalizaci. Bojovali jsme s tempem, pak jsme ztratili výkon a byli jsme nuceni zastavit Landa. Zároveň si naši rivalové připsali velký bodový zisk. Děkuji celému týmu tady na trati i doma, HPP a Danielovi s Landem za opět tvrdě odvedenou práci. Budeme resetovat, analyzovat a učit se, co můžeme příští týden udělat lépe, a v Abú Dhabí do toho dáme ještě jednou vše.