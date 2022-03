GP SAÚDSKÉ ARÁBIE: Závod plný strategických momentů ovládl Verstappen

Zpočátku se však zdálo, že Pérez dokáže své premiérové pole-position zúročit. Až do 16. kola obhajoval vedoucí pozici a druhém Leclercovi, stíhanému Verstappenem, dokázal odjet až na rozdíl 2,5 vteřiny. Jenže ve chvíli, kdy Ferrari oznámili pokus o undercut, zamířil Checo do boxů a prakticky v téže chvíli v zatáčce 27 opřel svůj Williams o zeď Nicholas Latifi. Z virtuálního safety caru se záhy stal safety car, v té chvíli vedoucí trio vyměnilo bez potíží pneumatiky a Sergio musel vypít kalich hořkosti do dna, když při výjezdu Sainze jr. z boxů byl na safety car line o malý kousek pozadu, takže mu po restartu přenechal svou pozici.

Dlouho pak závod klesl do poklidných vod, až v 36. kole naráz odstoupili Alonso, Ricciardo a Bottas, čímž se na téměř tři kola opět jelo v režimu VSC. Verstappen dokázal minimalizovat ztrátu na Leclerca a opakovaně na něj útočil. Po dvou nepovedených pokusech nakonec dokázal ve 47. kole získat vedení a v následujícím mu vydatně napomohla kolize dvojice Stroll / Albon, kvůli níž Leclerc nemohl využít na cílové rovince DRS.

Hamilton mohutně dotahoval a vsadil vše na případný druhý výjezd SC, ale taktika mu docela nevyšla. Alespoň se mu podařilo v závěru zdolat nejbližší soupeře a protáhnout se na poslední bodované místo.

Podrobnou reportáž přineseme v co nejkratší době.

GP Saúdské Arábie (Jeddah Street Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 vitez 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 19 + 0,549 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 15 + 8,097 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 12 + 10,800 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 32,732 6. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 8 + 56,017 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 6 + 56,124 8. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 4 + 1:02,946 9. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 2 + 1:04,308 10. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1 + 1:13,948 11. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1:22,215 12. 27 Nico HÜLKENBERG deu Aston Martin Aramco Cognizant + 1:31,742 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 1 kolo 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing nedokoncil DNF 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN nedokoncil DNF 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team nedokoncil DNF 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team nedokoncil DNF 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing nedokoncil DNF 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri nedokoncil

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ