GP Bahrajnu: Boj do posledních metrů dopadl lépe pro obhájce titulu

Před závodem se hovořilo o větrné ruletě, ostatně jak víte z tréninků a kvalifikace, právě změny proudění vzduchu dělaly pilotům hodně velké obtíže. Do závodu měla dvacítka pilotů připravena pneumatiky specifikace C2 (nejtvrdší) až C4. Z první desítky zvolili nejměkčí směs Leclerc, Ricciardo, Norris, Sainz, Alonso a Stroll, dále pak Russell, Ocon a Latifi.

Ještě před startem se na poslední místo posunul Vettel a když už se piloti řadili na startovní rošt, chyběl mezi nimi Sergio Pérez. Ten zastavil před zatáčkou 13 po zhasnutí motoru, ale podařilo se mu agregát opět uvést do chodu. Zatímco startovní pole obkroužilo druhé zaváděcí kolo, Mexičan zaujal místo na konci boxové uličky, odkud do závodu vyrazil na posledním místě. Z důvodu druhého zaváděcího kola byl závod o jeden okruh zkrácen.

Start kupodivu po dramatických situacích z dřívějších závodů prošel bez úhony, pokud nepočítáme vyloženou jezdeckou chybu Nikity Mazepina. V zatáčce 3 nezvládl svůj Haas a skončil bokem na ochranné zdi. Na trať se tak dostal Berndt Mayländer, ovšem po mnoha letech tentokrát řídil nový safety car - Aston Martin Vantage. Po třech kolech zamířil SC do boxů a mohlo se opět závodit. Bohužel v této pasáži zhasly naděje Pierre Gaslyho, jenž si před zatáčkou 4 neohlídal odstup od Ricciardova levého zadního kola a přišel o přední spoiler.

Verstappen si dokázal držet od těla Hamiltona, zatímco Bottas se musel zpočátku o svou pozici prát, až v 6. kole zdolal Leclerca, ale na duo před sebou měl už značný odstup. Predikované dvě zastávky v boxech zahájil ve 12. kole veterán Alonso, hlavní favorité k mechanikům zamířili ve 14. kole (Hamilton) a o čtyři kola později i Verstappen - ale zatímco Lewis nasadil bílé pneumatiky, Max se rozhodl zůstat na středně tvrdé směsi. Holanďan pak poměrně komfortně ubíral z Britova náskoku, takže Mercedes povolal Hamiltona do boxů podruhé ve 29. kole. Obhájce titulu nasadil opět bíle označené pláště a čekal, s čím přijde Red Bull. Horner & his party ponechali Maxe na trati až do 41. kola, kdy - možná poněkud překvapivě, protože v předchozích radiových vstupech si Verstappen na pneumatiky nestěžoval - dostal nejtvrdší směs. Na Lewise v tu chvíli ztrácel přes osm vteřin, ale záhy tento údaj měnil, dokonce jeho první rychlé kolo bylo oproti Lewisovu o 1,1 vteřiny hbitější.

Hamilton pečlivě kalkuloval s předjížděním opozdilců a dvakrát dokonce využil jejich přítomnosti před sebou k použití DRS, čímž bezprostřední hrozbu odsunu. Bylo ale vidět, že má problémy se svým vozem: stěžoval si především na špatné chování zadních partií. Jestliže kolo před svou poslední zatáčkou vyjel za zatáčkou 4 mimo trať a upozornil tým, že už nemůže jet rychleji, nejkritičtější moment přišel v 51. kole, kdy po projetí zatáčky 10 jel téměř dvacet metrů za obrubníkem. Verstappen tuto chybu ale nedokázal využít, každopádně se dostal do těsné blízkosti a útok naplánoval o dvě kola později. Na rovince mezi zatáčkami 3 a 4 se dostal po bok Lewise, ale pro jeho zdolání využil prostoru mimo trať (opět ta zatáčka 4). Hamilton sděloval týmu, že Max ho předjel za hranicí dráhy, Red Bull svému pilotovi doporučil, aby na následné rovince pustil soupeře dopředu. V 54. kole se Lewis vzdálil Maxovi mimo interval DRS, ale v posledních dvou kolech Holanďan udělal vše - ale neúspěšně.

Hrdinou dne bychom měli nazvat Sergia Péreze. Po startu z poslední pozice si připomněl loňský úspěch, ačkoliv stavěl oproti ostatním třikrát: pod režimem SC přezul na středně tvrdou směs a poté se srdnatě probíjel startovním polem. Zejména duel v 27. kole se Strollem měl pikantní příchuť, protože ještě loni ti dva jezdili v jedné stáji. Nakonec využil odlišné strategie a svůj výkon korunoval úspěšným soubojem s Leclercem čtyři kola před cílem.

Bottas přes své ujišťování zase zůstal mužem v pozadí. Když se v první fázi závodu Verstappen poněkud utrhl Hamiltonovi, dostal od týmu pobídku, aby se vydal na lov - ovšem místo toho Fin stále více ztráce. Finální malér ho potkal ve 31. kole, kdy mechanikům nešlo sejmout pravé přední kolo a Valtteri čekal v boxech 10,9 vteřiny. Proto absolvoval zbytek závodu zcela osamocen a tým si ho mohl dovolit v 55. kole odvolat do boxů, aby zajel nejrychlejší kolo - což se nakonec podařilo.

Zcela rozdílně se prezentovali nováčci: zatímco Juki Cunoda se neohroženě vrhal do soubojů a ve 37. kole předvedl s Räikkönenem, Russellem a Vettelem velmi atraktivní boj mezi zatáčkami 1 - 4, o neslavném vstupu Mazepina už byla řeč a Mick Schumacher asi prožije v kokpitu Haasu krušný rok. Jeho ztráta byla velmi tristní.

Ferrari zpočátku rychlostně stačilo, ale pak se pozvolna přesunulo do středu pole. Stěžejní se staly duely s McLareny, protože Pérez při své spanilé jízdě maranellské oře převálcoval. Sainz v závěru mohutně finišoval a po předjetí Strolla (46. kolo) se dotahoval i na Ricciarda, odstup více než pěti vteřin stáhl na jedinou, ale na víc už neměl.

Fanoušci čekali, jak se po pauze představí Fernando Alonso, jenž svedl několik duelů s krajanem Sainzem a pohyboval se do výměny kolem devátého místa. Bohužel byl po Mazepinovi dalším, kdo musel odstoupit a nastartoval tak černý den modrého týmu Alpine. Esteban Ocon totiž doplatil na agresivitu Vettela - čtyřnásobného šampiona na konci cílové rovinky předjel, ovšem Seb mu vzápětí otestoval zadní část jeho vozu. Do rádia si pak stěžoval, že Ocon nečekaně změnil směr, ovšem záběry z obou vozů dokázaly, že přání bylo otcem myšlenky. Díky tomuto incidentu, který kupodivu odnesl Vettel poškozenou pravou koncovkou předního křídla, vyfasovala posila Aston Martinu desetivteřinovou penalizaci.

Zcela na závěr jednu malou perličku - nebo chcete-li další z rozsáhlé řady rekordů na kontě Lewise Hamiltona. Když projel cílem 43. kola, stal se pilotem s nejvyšším počtem okruhů absolvovaných na vedoucí pozici. Pokud by vás zajímala hodnota, dosavadní rekord byl 5112, nynější už se zastavil na čísle 5126 okruhů v čele.

GP Bahrajnu (Bahrain International Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 25 1:32:03,897 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 18 + 0,745 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 16 + 37,383 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 12 + 46,466 5. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 10 + 52,047 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 8 + 59,090 7. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 6 + 1:06,004 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 4 + 1:07,100 9. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 2 + 1:25,692 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1 + 1:26,713 11. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1:28,864 12. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 13. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team + 1 kolo 14. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 15. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team + 1 kolo 16. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1 kolo 17. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo DNF 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team brzdy DNF 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team havárie Nejrychlejší kolo: 77 Valtteri BOTTAS Mercedes W12

