Místo Číny do Imoly? Italský okruh nabízí narychlo pomoc

Zástupci Imoly již oslovili prezidenta Italského automotoklubu Angela Sticchiho Damianiho s tím, že by se v dubnu mohlo závodit u nich, pokud by se naskytla sebemenší příležitost.

Okruh Enza a Dina Ferrariho hostil naposledy Velkou cenu San Marina v roce 2006, jeho management se ale nikdy nevzdal svých ambicí vrátit Formuli 1 zpět. Když to bylo před 4 lety s Monzou na vážkách, tak usiloval o pořádání Velké ceny Itálie. Monoposty se tam proháněly ještě v březnu 2011, to však šlo o asijskou sérii GP2, která se tam přemístila místo Bahrajnu, kde zuřily občanské nepokoje.

Podle prezidenta Imoly Uberta Selvatica Estenseho by jejich okruh mohl být klidně včas připraven pro pořádání závodů, licenci pro vozy F1 má: "Bylo by to velmi obtížné zorganizovat, trať je nicméně připravena. Můžeme velmi rychle uspořádat velkou cenu, stejně jako se nám to podařilo v minulosti."

"Samozřejmě by nebylo vše špičkové, pokud by to ale bylo třeba, pohnuli bychom s tím. Pro F1 máme homologaci, zázemí s boxy je OK. Myslím, že nám schází určité části v oblasti pohostinnosti, to bychom však dokázali velmi rychle zorganizovat, pokud by bylo zapotřebí," ujišťuje Estense.

Souboj McLarenů Ayrtona Senny s Alainem Prostem v Imole v roce 1989 | foto: Honda Racing F1

Nicméně uznává, že z pohledu logistiky a komerce by šlo o velmi náročnou záležitost: "Tak trochu mission impossible, ale proč ne? Pokud bude Liberty chtít, tak je možné všechno. Jsem snílek. Vždy jsem doufal, že přijde taková příležitost. Je však pravda, že by to bylo velmi náročné."

"Určitě bychom nemohli zaplatit stejný poplatek jako ostatní. Ale podobná situace již nastala v minulosti s GP2, kdy nás pořadatelé požádali o vyřešení problému. Finančně jsem se dohodli a bylo to možné," pokračuje prezident Imoly.

Náhrada za Čínu tedy není jen otázkou času, ale i peněz. Podle Estenseho je nyní v regionu příznivá politická situace a vedení by takové podpoře sportu bylo nakloněno. "Máme příležitost využít jméno San Marina. V minulosti jsem s těmi kluky mluvil a oni souhlasili. Myslím, že by to neměl být problém," dodává.