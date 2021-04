Herbert nechápe kritiku Bottase: Je to šílené

Valtteri Bottas to má u Mercedesu těžké, Fin působí ve stříbrném (černém) overalu od sezony 2017, ale ještě ani jednou nedokázal na konci sezony zdolat Lewise Hamiltona. Ba co víc, k vysněné metě se zatím ani nepřiblížil. Není se tak co divit, že o jeho schopnostech začínají kolovat pochybnosti.

Bývalý pilot F1 Johnny Herbert se však Bottase zastává. Podle něj by to měl v souboji proti sedminásobnému mistru světa těžké každý pilot. „Nemá to snadné, Lewis je fenomenální, je to pilot, který vždycky bojuje o vítězství. A i v momentě, kdy se špatně vyspí, tak zřejmě skončí alespoň druhý. Proti někomu takovému by dostali zabrat i Max nebo Charles."

Herbert je přesvědčen, že Bottas odvádí svou práci dobře. Myslí si, že Mercedes od něj ani víc nečeká, neboť v zájmu Stříbrných šípů není interní týmová válka. Na druhou stranu Valtteri pravidelně dováží solidní body do Poháru konstruktérů.

„Mercedes má přesně to co chce. Oni nechtějí týmovou válku, ale zároveň chtějí body do pořadí týmů. Tohle Bottas plní dokonale, nedivím se, že Wolff nechce změnu. Postoj k Bottasovi je šílený, nezaslouží si to.... Má taky dobré výkony, jen je nevyrovnaný," uzavírá Johnny Herbert.