Posunutou kvalifikaci ovládl Hamilton před Bottasem a Verstappenem

Kvalifikace začala v 15:30 - tedy o půl hodiny později než bylo původně v plánu. To kvůli uvolněnému kanálu, na který v závěru třetího tréninku najel Sebastian Vettel.

Prostoru na trati využili takřka okamžitě všichni piloti. Do vedení se dostaly oba Mercedesy - mírně rychlejším z dua stříbrných šípů byl Bottas. Trať jako taková rapidně zrychlovala, což přineslo razantní zlepšování časů každým odjetým kolem. Pět minut před koncem Q1 patřily nepostupové příčky Magnussenovi, Grosjeanovi, Raikkonenovi, Russellovi a Latifimu. Nedělo se tak nic překvapivého. V posledních vteřinách se dokázal zlepšit Russell, který tak odsunul na nepostupovou pozici Giovinazziho.

The first laps are in, and it's our three-time practice leader Valtteri Bottas on top with a 1:17.064 🔥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/AXsU1mcyGu — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

Druhá část přinesla, jak už je tradicí, snahu některých pilotů kvalifikovat se na středně tvrdé sadě. Byli mezi nimi i oba jezdci Ferrari, ale těm se rychlá kola na "žlutém" obutí nepovedla. Leclerc s Vettelem totiž chybovali, Monačanovi se však povedl reparát, který ho dostal na průběžnou šestou příčku.

Po úvodní sérii by si ve třetí části nezajezdili Ocon, Stroll, Kvyat, Vettel a Russell. Na zmíněném pořadí už závěrečné pokusy nic nezměnily. Zejména pro Vettela a Strolla šlo o zklamání. Ricciardo pak v závěru svého ostrého kola chyboval a narazil do bariéry

Whoa! Danny Ric goes for a spin at the end of Q2



He bips the rear wing on the barrier, but he gets out of the gravel, and he's made it into Q3 😅#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/XQ5e3tsKKI — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

Úvodní pokusy v Q3 přinesly průběžné vedení Bottasovi, za ním se s těsným odstupem nacházel Hamilton, třetí Verstappen ztrácel pouze jednu desetinu. V úplném závěru si pro sebe první místo na zítřejším startu uzmul Hamilton, v první řadě ho doplní Bottas, ze třetí pozice zítra odstartuje Verstappen.

Daniel Ricciardo do třetí části kvůli poškození svého Renaultu nenastoupil.

Just under three minutes remain, and Hamilton has just 0.047 to hunt down to get to Bottas 🎯



He's heading out on the medium tyres for the final run#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/BbLjv5zH4F — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

GP Portugalska (Autodromo Int. do Algarve) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,652 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,754 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:16,904 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:17,090 5. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:17,223 6. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:17,437 7. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:17,520 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:17,525 9. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:17,803 10. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 11. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:17,614 12. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:17,626 13. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:17,728 14. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:17,788 15. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:17,919 16. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:18,201 17. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:18,323 18. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 1:18,364 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:18.508 20. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:18.777

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ