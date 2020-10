PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Hamilton ovládl další těsnou bitvu

Mercedes

Lewis Hamilton, 1. místo

Byl to dobrý souboj. Valtteri byl extrémně rychlý, opravdu jsem se zapotil. Tým nám dal na výběr, jaké pneumatiky jsou nám bližší. Já se cítil lépe na těch středních, byly pro mě jistější. Zítra to bude zajímavý závod, pracovat zde s obutím není jednoduché.

Valtteri Bottas, 2. místo

Bylo to těsné. Celkově jsem s vozem spokojený, funguje dobře. Ostatně jako celou sezonu. Těším se na závod, důležitý bude jako vždy start. Pak uvidíme, co se stane. Je škoda, že jsem jel jen jedno ostré kolo, měli jsme na výběr a při téhle variantě můžete mít ve voze méně paliva. Zvolil jsem právě proto ji, ale asi jsem měl jet dvě ostrá kola a jedno pozvolnější.



Toto Wolff, šéf týmu

Fantastická kvalifikace, bojovalo se až do úplného konce. Dali jsme pilotům možnost volit pneumatiky a zvolili střední, Valtteri jel na jedno kolo, Lewis tři. Nakonec šlo o desetiny sekund a byl to skvělý souboj. Lewis získal pole v posledním kole, Valtteri trošku vyjel mimo a ztratil něco málo v osmé zatáčce, do té doby byl rychlejší. Ale vypadá to na skvělou bitvu. Chybí nám info, jak se budou chovat pneumatiky, oba odstartují na střední směsi, zatímco Verstappen na měkké. A bude nová, takže má jiné strategické možnosti. Vypadá to na zajímavý závod, mělo by i sprchnout.

Red Bull

Max Verstappen 3. místo

Opět třetí příčka, ale jsem spokojený. Bylo to náročné hlavně s ohledem na pneumatiky, není jednoduché je na tomto okruhu přimět správně fungovat. Vlastně jsou docela nepředvídatelné. Jsme připraveni zítra bojovat. Chceme mít dobrý závod.

Alexander Albon, 6. místo

Rád bych byl výš, ale dá se s tím pracovat. S kolem jsem byl spokojen. Nejtěžší bylo přezout, protože na okruhu se pořád mění podmínky a je to nový povrch, takže to je náročné odhadnout. Navíc foukalo. V Q3 jsme se rozhodli jet odlišnou strategii a možná jsme mohli být rychlejší s dalším rychlým kolem na střední sadě. Přezuli jsme na měkkou a auto se potom chová odlišně, takže musíte upravit svůj styl a ovlivní to váš rytmus. Zítra má být proměnlivé počasí, pokud bude pršet, může se stát cokoliv. Do první zatáčky je to dlouhá cesta a nikdo vlastně nedokončil závodní simulaci, takže uvidíme, jak to půjde. Budeme chtít využít příležitostí.

Christian Horner, šéf týmu

Myslím, že můžeme být spokojeni. Byla to nezvyklá kvalifikace co se podmínek na trati týče. Čekalo na nás hodně neznámých, je to nový okruh, nevíme moc o pneumatikách a trať se pořád vyvíjela. Ale oba jezdci to zvládli a ukázali dobrou rychlost, Max měl smůlu, jen těsně se nedostal mezi oba Mercedesy, kteří jeli na střední sadě. Alex se zlepšoval a jel odlišnou strategii, aby se přizpůsobil měnícím se podmínkám. Zajel si pro šesté místo. Zítra to bude zajímavé a uvidíme, co provede počasí a rozdílné strategie jezdců kolem nás. Ale jsem si jistý, že můžeme zajet dobrý závod.

Ferrari

Charles Leclerc, 4. místo

Jsem hodně spokojený, myslím, že jsem z auta dostal maximum. Gratuluji týmu ke skvělé práci. Novinky nám pomohli a poslední kvalifikace ukazují, že jdeme správným směrem. Už včera jsem měl dobrý pocit a i když je stále na čem pracovat a co zlepšovat, jsem spokojen. Prošli jsme na střední sadě a myslím, že to je ideální. Jsem si jistý, že na těch chcete startovat. V Německu jsme se na měkké trápili, když bylo chladno, ale tady je tepleji a máme střední. Musí se podařit start a když to zvládnu, může z toho být dobrý výsledek.

Sebastian Vettel, 15. místo

Nejsem spokojen, trápil jsem se se zajetím dobrého kola. Bylo náročné dostat pneumatiky na správnou teplotu a najít rytmus. V tréninku jsme byli na střední sadě spokojeni, ale v kvalifikaci bylo hodně problémů. Možná kvůli pneumatikám, nedokázali jsme je správně zahřát. Start tak zezadu není ideální, protože provoz tu bude problém, ale bude to podobné, co jsme už zažili v minulých závodech. Bohužel s tím moc nenaděláme, musíme udělat maximum s tím, co máme a dostat z auta maximum.

Laurent Mekies, sportovní ředitel

Tohle odpoledne se Charlesovi podařilo, zajel dobře, stejný výsledek jako minule. I když v jiném počasí. Přivezli jsme sem pár novinek, které z toho, co vidíme, fungují. Víme, že to není nic převratného, ale je to dost na to být v boji za prvními třemi. Důležité je, že míříme správným směrem a to když se sezóna chýlí ke konci, takže to bude velmi důležité pro příští rok. Tým pracoval tvrdě a snažil se dát jezdcům maximum, je to náročný okruh, na kterém nikdy nezávodili. I proto bude hrát úlohu počasí a je tu hodně otazníků. Vzhledem k našemu trápení na měkké sadě bylo cílem projít do první desítky na střední, což se podařilo. To bude klíčové pro naši strategii. Sebastian jel na limitu, pocit jezdce z auta je důležitý, proto zůstal na střední sadě, ale nestačilo to, nezlepšil se tak, aby postoupil a odstartuje z osmé řady.

Racing Point

Sergio Pérez, 5. místo

Jsem opravdu spokojený! Z auta jsem dostal maximum. Včera jsme se snažili nalézt optimální nastavení, dnes ráno auto převrátili naruby, čímž se náš balík dost vylepšil. Takže je to také velká zásluha týmu. V kvalifikaci panovaly obtížné podmínky zejména kvůli měnícímu se větru. Páté místo pro mě ale bylo maximem. Pro závod jsou favority Mercedes a Red Bull - za nimi následuje mezera. My jsme v mixu mezi ostatními, tam je to velmi těsné.

Lance Stroll 12. místo

Už jsem zažil lepší soboty. V téhle to bylo trápení. Občas se mi podařilo vytáhnout dobré kolo, jindy zase ne. Takže šlo o konzistentnost. Trápil jsem se hlavně s vyvážením. Není to ideální výchozí pozice, ale když se nám povede start a dobré první kolo, můžeme zítra zaútočit na body.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Třebaže došlo ke zpoždění v délce 30 minut, kvalifikace proběhla tak, jak jsme čekali. Nízká přilnavost v kombinace s větrem vytvořily složité podmínky. Checo sáhl přes noc k velkým změnám v nastavení, což mu pomohlo. Výsledkem je páté místo a silná výchozí pozice pro závod. Nejlepší kolo Lance pokazil poryv větru, každopádně věřím, že zítra může bodovat.

McLaren



Carlos Sainz, 7. místo

Náročná kvalifikace, znašili jsme se zvládnout pneumatiky a začalo dost foukat. Oproti Q2 jsme zpomalili, jak se změnily podmínky. I tak jsme se dostali do první desítky a to oba vozy. Skvělý týmový výsledek. Nejsme ve špatné pozici a uděláme maximum, abychom dovezli co nejvíce bodů.

Lando Norris, 8. místo

Náročná kvalifikace, trápím se trošku s autem kvůli podmínkám, přilnavosti a větru. Možná ne tak jako ostatní, odvedli jsme dobrou práci, ale je to hodně náročné. Nemám dobré vyvážení a trápíme se, ale i tak si myslím, že jsme získali maximum a máme konkurenceschopné auto. Možná kdybychom měli další šanci, zlepšíme se, ale bylo těžké dát dohromady dobré kolo, především kvůli provozu. Uvidíme, co zítra zvládneme, ale těším se a budeme bojovat o body.

Andreas Seidl, šéf týmu

Bylo to náročné, hlavně zahřát pneumatiky stejně jako najít místo na trati, kdy ideálně vyjet, aby jezdci mohli zajet čisté kolo. K tomu začalo foukat. Jezdci i tým jeli podle plánu a šlo to dobře a máme obě auta v první desítce. Máme konkurenceschopný vůz a ze sedmé a osmé příčky můžeme bojovat s našimi nejbližšími soupeři o třetí místo v tabulce konstruktérů. Cílem je získat co nejvíc bodů s oběma vozy. Těšíme se na skvělý závod na tomto úžasném okruhu.

Alpha Tauri

Pierre Gasly, 9. místo

Hlavně chci poděkovat klukům z garáže, kteří odvedli neuvěřitelnou práci, aby vůz přes noc znovu připravili. Prakticky nespali. Ve třetím tréninku to vypadalo velmi dobře, ale z kvalifikace jsem trochu zklamaný. Věřil jsem že na tom budeme líp. Ale i tak je to dobrá výchozí pozice pro závod - zítra by to mělo být vzrušující.

Daniil Kvyat, 13. místo

Bylo to těžké, neměl jsem moc sebedůvěry. Moje auto bylo hodně citlivé na vítr, takže jsem na to nemohl tlačit o moc víc, bylo dost nestabilní. Už dlouho jsem nejel v tak těžkých podmínkách. Zítra to bude náročný závod.

Claudio Balestri, (šéfinženýr traťové výkonnosti)

Včerejšek byl obtížný. Nemohli jsme naše vozy ideálně nastavit, zůstávalo dost nezodpovězených otázek. V tom nám částečně pomohl třetí trénink, kde jsme se opravdu snažili, což se vyplatilo. Máme jedno auto ve třetí části, takže to není špatné. Zítra je náš cíl jasný - chceme bodovat s oběma vozy.

Renault

Daniel Ricciardo, 10. místo

Podmínky byly těžké. Nebylo snadné najít ideální vyvážení. V závěru třetího tréninku nás navíc potkal menší problém s DRS. Abych byl upřímný... Tempo nebylo takové, jaké bychom si přáli, přesto jsem se dostal do Q3, byť to mezi vozy bylo velmi těsné. Dokonce jsem se v závěru Q2 roztočil. Uvidíme, co zítra dokážeme.

Esteban Ocon 11. místo

S autem jsme po celý víkend bojovali. Ráno to vypadalo, že se věci zlepšují, ale odpoledne se změnil vítr... Ale to je pro všechny stejné, bylo každopádně složité najít správný balans. Alespoň mám na zítra volnou volbu pneumatik, pokud se mi podaří start, může to být dobré.

Alan Permane, sportovní ředitel

Je to trochu zklamání, když je v první desítce jen Daniel. Ale po celý víkend jsme bojovali, nebylo jednoduché najít přilnavost a zvládnout pneumatiky. Nevzdáváme se. Zítra je nový den a s velkým množstvím paliva bychom měli být o dost silnější. Těšíme se, že oba vozy dostaneme na dobré body.

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen, 16. místo

Auto bylo ráno dobré, změny pomohly, ale když se zvedl vítr, trápili jsme se. Celkově se auto chovalo dobře, ale když se do nás opřel zadní vítr, byl to bolestivý zážitek. Zkusili jsme se probojovat, udělali jsme maximum, ale nebylo do dost. Za jiných podmínek by to bylo jiné, ale bylo to stejné pro všechny. Samozřejmě jsem zklamaný, ale zítra máme další pokud, abychom to vylepšili.

Antonio Giovinazzi, 17. místo

Dnes to bylo s přilnavostí lepší, ale i tak to byla výzva. Myslím, že jsme jsme opět udělali maximum, ale nestačilo to, abychom postoupili. Startovat z chvostu nikdy není jednoduché, ale i tak můžeme mít dobrý závod, takže uvidíme, co se bude dít. Musíme mít dobrý start a využít každou příležitost, zvlášť, pokud bude svoji roli hrát počasí. Přilnavost je tu nízká a stát se může cokoliv.

Williams

George Russell, 14. místo

Je to skvělá trať! Auto se na ní cítí velmi dobře. Byli jsme jen kousek od jedenáctého místa, což je povzbudivé. Všichni tlačíme, abychom se zlepšovali... Pokroky jsou skutečně znatelné. Náš balík je připravený pro závod, ale uvidíme, jak si poradíme s pneumatikami. Je to nový okruh, přičemž druhý trénink byl zkrácený, takže nikdo úplně neví, jak na tom je.

Nicholas Latifi, 20. místo

Jsem zklamaný. Sám sebou. V autě toho bylo mnohem víc, ale já to nedokázal dát dohromady. V noci jsme udělali velké úpravy a ráno to bylo pocitově velmi dobré. Snad to ukážu v zítřejším závodě, do kterého si celkem věřím.

Dave Robson, hlavní závodní inženýr

George odvedl se svými inženýry skvělou práci. Využil veškerého potenciálu vozu, díky čemuž byl hodně blízko jedenácté příčce. Nicholas udělal přes noc velké změny, ráno se díky nim cítil o dost líp. Měl silné první kolo, ale smůlu v tom, že druhé mu bylo smazáno kvůli překročení limitů tratě. To třetí ovlivnil vítr. Zítra to bude zajímavé, druhý trénink byl zkrácený, takže tu máme řadu různých strategií. Myslím, že jsme v dobré pozici.

Haas

Romain Grosjean, 18. místo

Je to tu jako na horské dráze. Doplnil bych štěrk do zatáček jedna a čtyři, čímž bychom se zbavili problémů s traťovými limity. Naše umístění není překvapivé, trápíme se s pneumatikami i vyvážením. Nevím, jak si v závodě povedeme, ale chtělo by to nějaké neznámé, například déšť. Pak bychom možná měli nějakou šanci.

Kevin Magnussen 19. místo

Jsem frustrovaný - měli jsme problém s vozem, což se podepsalo na naší kvalifikaci. Zvládli jsme v každé relaci odjed jen dvě kola, potřeba byly tři. Navíc jsme se potýkali s provozem. Vzhledem k tomuhle všemu je to asi maximum, kterého jsem mohl dosáhnout. Prostě nemáme tempo. Uvidíme, co se stane zítra.

Guenther Steiner, šéf týmu

Není to nic, co bychom chtěli, ale je to realita. Možná budeme mít štěstí a zítra nám pomůže počasí.... Ale jinak jsme prostě tam, kde jsme.