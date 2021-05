Kvalifikaci ovládl Bottas, Ricciardo nepostoupil z první části

Kvalifikace začala za suchých podmínek. První měřený čas si připsal Lando Norris na střední směsi pneumatik. Následovali Stroll a další piloti. Chvíli poté se do čela dostal Sainz, zatímco Leclercovi byl jeho čas smazán. Mírné korekce volantu musel předvést Hamilton, který i tak vyjel mimo trať a svůj pokus vzdal. V tom dalším se ale vyšvihl na pátou pozici.

Hodiny předvedl Pérez, jeho štěstí bylo, že v té době už měl zajetý solidní čas, který mu stačil na třetí příčku. Do Q2 by se před závěrečnými pokusy nedostali Russell, oba Haasy, Latifi a Cunoda. V zóně ohrožení se nacházeli také Vettel a Ricciardo.

A právě Australan se nakonec do prostředního segmentu neprobojoval, což je pro McLaren ohromná rána. Spolu s Ricciardem zůstali před Q2 oba Haasy, Latifi a Stroll.

Do prostřední části vstoupil Mercedes, Red Bull a Ferrari na tvrdších pneumatikách. Ale červené vozy nezajely časy, které by jim stačily na postup, takže se dalo čekat jejich přezutí. Jenže Leclerc vsadil na tvrdší pneumatiky i v závěru a vyplatilo se. Monačan postoupil a bude mít k dispozici lepší strategii.

Perez off!



Checo slides into the gravel but he's out again and currently P3 in the Q1 standings#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/40hLT3qlVr