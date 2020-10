PROHLÁŠENÍ PO ZÁVODĚ: Jak reagují týmy a piloti nejen na rekord Lewise Hamiltona?

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Dnešek byl těžký, ale všechno to bylo o teplotách, něco takového jsem díky nastavení byl schopen předvídat. Mysleli jsme, že bude pršet, po startu jsem si trochu zanadával. Když jsem vjížděl do zatáčky 7, auto bylo ošklivě přetáčivé a nevěděl jsem, co bude dál, takže jsem masivně ubral; pravděpodobně bych se před Valtterim mohl bránit, ale řekl jsem si "Vrátím se později" - naštěstí jsem to dokázal.

Před závodem jsem moc nepil a když jsem nastupoval do auta, napadlo mě, že budu dehydratovaný. Na trati je spousta nerovností a vln, takže když intenzivně šlapete na plynový pedál, nikdy si vlastně neodpočinete. Vyjížděl jsem ze zatáčky 15 na rovinku a měl jsem pocit, jako by mě táhl sval - pak to prasklo a zabolelo, že jsem musel zvednout nohu z plynu. Vůbec jsem netušil, co budu dělat, protože kdykoli jsem přidal plyn, zabolelo to. Pochopitelně nemohl jsem jet bez plynu, takže to bylo vítězství ducha nad hmotou. Pár kol to bylo hodně nesnesitelné. Ale pak se to zlepšovalo, nevím, jestli mi do nohy začal proudit krev nebo to byl adrenalin, každopádně mám na lýtku bouli, musím vyhledat lékaře.

Co se týče mého rekordu, nikdy jsem nemohl snít, že budu na pozici, na níž jsem dnes. Neměl jsem žádnou křišťálovou kouli, když jsem se rozhodl přijít do tohoto týmu a připojit se k těmto skvělým lidem, ale jsem tady. Mohu vám říci, že se snažím využít každého dne, všeho, co spolu děláme, všichni kráčíme stejným směrem a proto jsou naše úspěchy viditelné. Je tu můj otec, nevlastní matka Linda a také můj milovaný buldok Roscoe. Je to překrásný den.

Valtteri Bottas, 2. místo

Úvodní kolo závodu bylo hodně dobré, trochu mrholilo, což byla určitá komplikace, takže některá auta s měkkými pneumatikami měla navrch, ale byl jsem docela rád, že jsem šel do vedení. Abych byl upřímný, dnes jsem vůbec nebyl rychlý a nechápu proč - prostě mi chybělo tempo. Samozřejmě jsem se pokoušel bránit, když mě Lewis dojel, ale nemohl jsem nic dělat, jak jsem řekl, netuším, kam se dnes moje rychlost vytratila. Tlačil jsem tak tvrdě, že víc už to nešlo, ale nebyl jsem rychlejší. Později jsem doufal, že budu moci trochu prodloužit svůj úvodní stint a až na konci přejít na měkkou směs, ale nemyslím si, že by to dnešní výsledek nějak změnilo. Bylo to pro mě hodně těžké a musím s týmem tvrdě zapracovat na tom, abych pochopil co bylo příčinou a příští týden v Imole byl podstatně lepší.

Toto Wolff, šéf týmu

Kdo by si v roce 2013, kdy jsme se do projektu F1 pouštěli, že budeme slavit 92 vítězství? Je to téměř neskutečný počet triumfů. Absolutní vášeň, energie a vše, co Lewis do tohoto sportu vkládá. Talent a schopnosti musí vyniknout. Myslím, že letos jsem si u Lewise poprvé všiml, jak o víkendech řádí. Spousta reflexe, poučení, snaha porozumět pneumatikám v závodě. Během úvodních kol jel tak, jak potřeboval, pak za to vzal a nasadil neuvěřitelné tempo. Myslím, že během tlaku na Valtteriho podobnou věc zopakoval a tím mu přisoudil horší pozici ve vztahu k pneumatikám. V tom je vynikající stratég.

První kola byla dost zábavná. Bylo úžasné vidět McLareny, jak se jim podařilo zahřát měkké pneumatiky. Když se Sainz dostal do vedení, byl slyšet jásot veřejnosti, myslím, že tohle tento sport potřebuje. Byl jsem za nás samozřejmě rád, že jsme ho dokázali dostihnout, ale ta situace se mi líbila. Byl to velmi dobrý den, nejsem si jistý, jak ho oslavím, protože v této době žijeme jako poustevníci, ale dnes letím za svou ženou a synem, tak jsem si jistý, že si dáme dobrou večeři s nějakým drinkem.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Celkově jsem se třetím místem spokojený, dá se říci, že jsme ho očekávali. Vyzkoušel jsem, co se dalo, ale začátek na měkkých pneumatikách nebyl snadný, pršelo a měl jsem hodně malý přítlak, takže teplota pneumatik byla hodně nízká. Dostal do potíží a přišel drobný kontakt se Sergiem Pérezem. Je zřejmé, že mi neposkytl dostatek prostoru, takže se nakonec vyřadil sám. Pravděpodobně nevěděl, kde jsem. Zkontroloval jsem, jestli řízení funguje, naštěstí bylo všechno v pořádku a mohl jsem pokračovat. Snažil jsem se vyhnout problémům - McLareny měly v prvních kolech dobrou přilnavost, ale jakmile přestalo krápat, předjel jsem je a potom už jsem se soustředil na svůj závod. U nějakého důvodu dnes měkké pneumatiky tak dobře nefungovaly, ale jakmile jsem přezul na středně tvrdé pneumatiky, měl jsem dobré tempo, ale mezera byla už tak velká, že ve skutečnosti nešlo nic dělat. Můžeme být spokojeni s dalšími stupni vítězů. Netuším, jaký byl čas zastávky v boxech, ale dnes mi to přišlo hodně rychlé, takže si myslím, že si všichni mechanici večer zaslouží pivo, že jsou v boxech nejlepší.

Ještě k Lewisovi - je neuvěřitelý. Jak to vypadá, jede si pro svůj sedmý titul, což je také působivé. Každý ví, že je velmi rychlý, ale myslím, že jeho silnou stránkou je jeho konzistentnost, jen zřídka chybuje, proto si myslím, že tak rychle nasbíral své rekordy, což je ohromující. Tlačí mě k tomu, že budu muset jezdit až do čtyřiceti let, ale je to také dobrá motivace.

Alex Albon, 12. místo

Byl to těžký závod a od samého začátku jsme bojovali s přilnavostí. Myslím, že auto bylo rychlé, ale naše skutečné tempo se nemohlo projevit, když jsem uvízl ve startovním poli. Špatně jsem odstartoval a první tři kola se potýkal s teplotou pneumatik, proto mi pořád blokovala přední kola. Když se gumy ohřály, bylo auto dobré, ale po výměně jsem se opět dostal do vláčku soupeřů. Jakmile mají soupeři také DRS, je hodně těžké předjíždět. Snažili jsme se reagovat na to jiným přístupem, strategií dvou zastávek, ale zpětně lze říci, že to nebylo nejlepší řešení. Podíváme se na dnešní závod s tím, v čem se z něj můžeme poučit a z tohoto víkendu jako celku, abychom mohli v Imole podat dobrý výkon.

Christian Horner, šéf týmu

Max ze sebe opět vydoloval vše, co mohl, má další zasloužené třetí místo a už 40. pódium ve své kariéře F1. Po složitem startu se v prvních zatáčkách dostal hodně blízko Lewisovi, snažil se, aby měkké pneumatiky fungovaly, McLaren je ohřál dříve a všechny předjel. Max měl potom štěstí, že po incidentu s Pérezem neměl žádné poškození a byl schopen zůstat v kontaktu s vedením, než přešel na středně tvrdou směs, která se dnes ukázala být v tomto prostředí jako nejlepší.

Pro Alexe to byl těžký závod, když na začátku ztratil několik pozic - po prvním kole byl jedenáctý a jako Max se snažil ohřát pneumatiky. Když se rozjel, uvízl mezi soupeři a rychle si ojel pneumatiky, takže jsme ho na střední směs poslali poměrně brzy. Poté měl slušné tempo, ale zasekl se za Kimim a kvůli dalšímu značnému opotřebení jsme ho povolali do boxů podruhé. Dvanáctá příčka je pro něj nešťastným výsledkem, každé umístění mimo body je zklamáním.

Gratulujeme Lewisovi k překonání rekordu v počtu vítězství v F1, ale také našim mechanikům v boxech - jak se zdá, opět překonali světový rekord, protože všechny tři zastávky v boxech absolvovali v čase kratším než 1,9 vteřiny. Což je úspěch.

FERRARI

Charles Leclerc, 4. místo

Jsem extrémně šťastný - ne proto, že jsem nedostal kolo navíc, ale hlavně kvůli tomu, že naše závodní tempo bylo dnes hodně slibné. Na začátku jsem se dost trápil, což mě stálo poměrně dost závodního času, ale nakonec jsem se chytil a získal zpět dost pozic, takže celkově jsem s dnešním výkonem spokojen. Ovšem bylo to hodně obtížné, protože během první poloviny závodu jsem musel být hodně trpělivý. Zpočátku mě předjížděli, ale cítil jsem kolo za kolem, že zlepšení přijde, a na konci se to vyplatilo. Ve voze jsem se cítil celkem dobře. Bylo tam pár složitých okamžiků, kdy jsem si myslel, že dojde ke kolizi, ale nakonec jsem se držel správné cesty a je skvělé mít čtvrté místo.

Byl to dobrý závod a je vidět určitý pokrok, což je povzbudivé pro celý tým i pro mě. Tvrdě jsme pracovali na závodním tempu a nakonec z toho vzešel víkend se slušnou kvalifikací a dobrým závodem, takže jsem opravdu potěšen.

Sebastian Vettel, 10. místo

Nemohu být spokojen se žádným závodem, kde se mi podaří získat jen jeden bod. Bohužel se mi nepovedlo dobře odstartovat, takže místo zisku nějakých pozic jsem jednu ztratil - a v této sezóně pro nás předjíždění není vůbec snadné. Když jsem měl před sebou prázdnou trať, byla rychlost celkem dobrá, což je asi jediné pozitivum, které si odsud odnesu. S lepší kvalifikací jsem mohl skončit s uspokojivějším výsledkem.

Mattia Binotto, šéf týmu

Celkově lze závod hodnotit jako docela pozitivní. Oba jezdci bodovali, Charles obhájil startovní pozici a Sebastian získal poslední bod k mání. Charlesův závod byl vynikající, velmi zralý. Věděli jsme, že první kolo bude zrádné, což se taky ukázalo, v neposlední řadě i kvůli kapkám deště, které v tu chvíli nad okruhem byly. Jakmile jeho pneumatiky byly dostatečně zahřáté, dokázal získat zpět několik míst a vrátit se na pozici, v níž jsme před závodem doufali, upevnil si čtvrté místo a jel dál ve slušném tempu.

Sebastian měl zpočátku také potíže, i on přišel o nějakou pozici, nakonec se nedostal výš než na desátou pozici. Teď bude třeba při vstupu do závěru šampionátu potvrdit pokrok z posledních závodů. V Poháru konstruktéru stále hodně ztrácíme, ale pokusíme se rozdíl zmenšit, je to náš cíl a uděláme vše proto, abychom toho dosáhli.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 5. místo

Miluju tenhle závod! V kokpitu jsem si to užíval, byla to spousta zábavy a hodně těsných bitev. Na měkkých pneumatikách jsem se cítil dobře, dokázal jsem s nimi od začátku dobře nakládat a když se s nimi ostatní začali potýkat, mohl jsem v závěru přidat a postupně zdolal Renaulty, McLareny a Racing Point. Pro nás, vlastně B tým, to je téměř jako malé vítězství, skončit na pátém místě za třemi top týmy. S výsledkem jsem proto opravdu spokojen. Zvláště po všech těch činnostech, co kluci v pátek v garáži odvedli, aby pro mě přestavěli úplně nové auto. Vynaložili opravdu velké úsilí a jsem opravdu šťastný, že jim dnes mohu to páté místo věnovat.

Daniil Kvjat, 19. místo

Špatný závod, po prvním kole už toho nebylo moc ke zlepšení, protože jsem byl na mizerné pozici. Bylo obtížné auto zvládnout, pneumatiky mu nesedly, jako by se vůbec nedařilo je zahřát - takové podmínky jsou vždy složité. Někdy máte závody dobré, jindy špatné, dnes to byla ta druhá varianta. Musíme vše zanalyzoval a zjistit, co se vlastně v prvních kolech stalo s teplotou pneumatik, a příští týden se vrátit mnohem silnější.

Claudio Balestri, hlavní inženýr

I přes určitou nejistotu, že jsme na této trati byli vůbec poprvé, jsme zvládli dobrý závod. V úvodních kolech byla přilnavost hodně malá, navíc ještě sprchlo, takže Daniil přišel o nějaké pozice. Udělali jsme všechno proto, abychom ho dostali zpět do závodu, ale skončil předposlední. Na druhé straně Pierre předvedl velmi slušnou rychlost na všech směsích a zvládl několik vynikajících duelů - skončil na úžasném pátém místě. Jako tým jsme odvedli dobrou práci, optimalizovali jsme náš vůz tak, aby v obtížném prostředí fungoval co nejlépe - ať z hlediska pneumatik, řízení či paliva a brzd. Nyní už míříme do Imoly, kde - jak doufám - budeme v našem vzestupu pokračovat a znovu zabojujeme o body.

McLAREN

Carlos Sainz jr., 6. místo

Byl to pro nás docela zajímavý závod. Je zřejmé, že jsem musel být spokojen se startem - lehký deštík a komplikované podmínky mi umožnily dostat se na první místo a několik kol vést závod. Byla to skvělá zábava, takové složité záležitosti si umím užít. Jakmile trať oschla, věděl jsem, že vedení neudržím, ale doufám, že si to naši fanoušci do té chvíle užívali stejně jako já!

Bohužel na suchu jsme bojovali s přilnavostí, propadl jsem se zpět a teprve ke konci se nám podařilo získat pár pozic a tím pádem skončit na slušném šestém místě. Byl to hodně náročný závod, ale nakonec máme dobré body, které jsou pro nás v mistrovství důležité.

A rovněž gratuluji Lewisovi k jeho působivému rekordu.

Lando Norris, 13. místo

Začali jsme s Carlosem opravdu dobře, v prvním kole zariskovali a ono to vyšlo. První a čtvrté místo vypadalo opravdu dobře, ale pak se nám začaly měkké pneumatiky drolit. Navíc jsem měl smůlu na Strolla - nejsem si jistý, co svým manévrem sledoval, zamířil doleva, což mě celkem překvapilo, když mohl snadno zaútočil zevnitř. Byl jsem z poloviny na jeho úrovni a on náhle zatočil. Evidentně se nepoučil z páteční nehody, ale jak se zdá, je zkrátka nepoučitelný. Není to poprvé a budu si příště muset dávat větší pozor. Takhle nás to stálo oba přední křídlo. Musel jsem do boxů, vyměnit poškozený spoiler, což mě srazilo v pořadí dozadu. Byl to těžký závod, který se nevyvíjel podle našich představ, ale měli jsme dobrý start, slušnou rychlost a byli rychlejší než naši přímí soupeři, než došlo ke kolizi. Budeme dál tlačit na soupeře a těším se na příští týden a Imolu.

Připojuji se ke gratulaci Lewisovi k jeho rekordním 92 triumfům, je to skvělý úspěch.

Andreas Seidl, ředitel týmu

Je rozhodně pozitivní, že jsme dnes na týmovém poli dokázali překonat Racing Point i Renault, a to díky skvělé jízdě Carlose, která vyústila v šesté místo a osm důležitých bodů. Naproti tomu je škoda ztratit v 18. kole Landa poté, co do něj vrazil Lance Stroll a zničil tím jeho šance na dobrý výsledek. Kompliment patří jak týmu zde na trati, tak i doma v továrně, kteří připravili konkurenceschopné auto - samozřejmě také pilotům, kteří byli po celý víkend výborní. Potvrdili jsme, že máme vůz, který dokáže udržet naděje v boji o třetí místo v Poháru konstruktérů.

Na závěr gratuluji Lewisi k jeho rekordu. Opravdu neuvěřitelný úspěch.

RACING POING

Sergio Pérez, 7. místo

Bylo to extrémně těžké, zvláště po první kole. Měl jsem za to, že je pro mě závod ztracený, měl jsem defekt pneumatiky a vibrace, což bylo ještě složitější. Ale dokázal jsem se oklepat a zajel na středně tvrdé směsi úžasný první stint. Myslím, že nám chyběly nějaké informace o měkkých pneumatikách. Mohli jsme upravit nastavení, abychom se na konci mohli lépe bránit. V závěru jsem totálně "umřel", když jsem neměl žádnou teplotu v gumách, takže jsem nedokázal Gaslyho a Sainze udržet. Je to smůla, ale na druhou stranu, když uvážím, kde jsem se nacházel po prvním kole, tak je to pořád dobrý výsledek.

Co se týče střetu s Verstappenem - myslím, že jsem mu dal dostatek prostoru, ale musím se na to podívat. Byl to hodně obtížný začátek, studené pneumatiky, navíc trochu mrholilo. Zejména Mercedes se dost potýkal se středně tvrdou směsí. Bottas byl v druhé zatáčce hodně široký, já to zkusil venku, ale asi by tam ani nebylo dost místa.

Lance Stroll, nedokončil

Je to skutečně škoda, že jsem ze závodu odstoupil, ale co dělat. Norris byl uprostřed trati, nebyl jsem si jistý, jestli zamíří dovnitř nebo zůstane tam, kde je. Měl jsem zlomek vteřiny na rozhodnutí, zvolil jsem při manévru vnějšek a dostal se na obrubník. Cítil jsem, že jsem vpředu, ale v zatáčce nebyl prostor pro dvě auta. Po kontaktu byl můj vůz poškozen, ještě jsem to zkusil, ale pokračovat nešlo, takže jsme se rozhodli vzdát. Pokud pominu výsledek, okruh se mi opravdu líbil a v budoucnu bych ho rád viděl ve stálém kalendáři F1. Dnešek byl jedním z těch dnů, na které bych nejraději zapomněl, je nepříjemné, že pro nás závod takto skončil, když jsme měli dobrou pozici pro zisk slušných bodů, takže nyní se výhradně soustředím na Imolu a naše působení na tomto okruhu.

Otmar Szafnauer, generální ředitel

Naše vozy byly dnes hodně rychlé a je škoda, že jsme nezískali ty body, které jsme si zasloužili. Checo měl smůlu, když ho v prvním kole trefil Verstappen, což ho srazilo až na konec pole a navíc utrpěl defekt. Proto si plně zasloužil ocenění Pilot dne, protože se dokázal vzpamatovat a skončil na slušném sedmém místě. Měl téměř jisté páté místo, ale bohužel v posledních kolem jsme se hodně potýkali s měkkými pneumatikami.

U Lance to vypadalo na hodně dobrý závod, dokud se v první zatáčce nesrazil s Landem. Myslím, že výsledný trest není spravedlivý, protože Lance už byl vpředu, šlo tedy o běžný závodní incident. Na voze - zejména v oblasti šasi - došlo k zásadnímu poškození, takže navzdory Landovu odhodlání jsme se rozhodli auto preventivně odstavit. I přes smíšené pocity a náročný den jsme získali několik cenných bodů a nadále držíme třetí místo v Poháru konstruktérů.

RENAULT

Esteban Ocon, 8. místo

Pro mě to byl opravdu dobrý závod. Na začátku bylo velmi těžké jet na středně tvrdé směsi, ale byl jsem klidný a společně s týmem jsme to zvládli mimořádně dobře. Zůstali jsme konkurenceschopní po celou dobu. Odjel jsem na žluté směsi 53 kol! Zdálo se, že vydrží dlouho a moje rychlost byla také dobrá i ke konci stintu. V krátkých intervalech pršelo, takže jsme museli počítat i s touto nepříjemností. Nakonec mám na to, že jsme odvedli velmi dobrou práci, když jsme dovezli obě auta v první desítce.

Daniel Ricciardo, 9. místo

Start do závodu byl hodně bláznivý, v prvním kole se nám podařilo získat nějaké pozice a posunout se až na osmé místo. Jakmile se dění usadilo, snažil jsem se šetřit měkké gumy, ale musel jsem poměrně brzy zastavit. U středně tvrdých pneu jsme očekávali dlouhý stint, takže jsem se o ně během něj musel hodně starat. Nikdy jsem je neměl optimálně zahřáté, takže jsem nemohl příliš tlačit. Osmá a devátá pozice není pro tým špatný výsledek, takže si myslím, že to budeme brát jako klad tohoto víkendu.

Cyril Abiteboul, ředitel týmu

Z Německa jsme odjeli s velkou slávou po Danielově "bedně", tady je proto zklamáním vidět, jak se vůz celý víkend těžce snažil získat patřičnou přilnavost. Dokázal se zlepšit ze špatného úvodu v pátek a osmé a deváté místo v závodě je pravděpodobně nejlepší výsledek, kterého jsme dosáhli z desátého a jedenáctého místa na startu. Zajímavé na dnešním závodě je, že se nám nikdy nepodařilo přimět měkké pneumatiky k dobrému fungování, ale Estebanův předlouhý stint na středně tvrdé byl extrémně konkurenceschopný. Jasně dokazuje, že podmínky v tomto závodě diktovaly pneumatiky. Jak se blížíme konci sezóny, mohli bychom v příštích dvou závodech zažít podobné okolnosti, musíme tedy bezezbytku pochopit, co nás brzdilo, pokud se chceme v Poháru konstruktérů slušně umístit.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 11. místo

Zajel jsem výborně prvních pár kol, dostal jsem se na dobrou pozici a byl schopen předjet dost aut, ale k čemu mi to je platné, když jsme z toho nakonec nic nevytěžili. Udělali jsme maximum, ale bohužel nic z toho nenapomohlo k tomu, abych na konci Vettela zdolal. Tempo závodu bylo celkem dobré, ale když startujete z místa, kde jsem stál, moc toho nevymyslíte. Jinak auto jelo dobře, ale něco málo nám ještě chybí, abychom to dotáhli na body. Doufejme, že se příští týden posuneme o kousek výš.

Antonio Giovinazzi, 15. místo

Přišlo mi, že závod byl hrozně dlouhé, o to těžší, že mi v prvním kole přestalo fungovat rádio. Ztratil jsem jakoukoli komunikaci s týmem, nakonec šlo jen o to, dostat se k cílové vlajce, což jsme dokázali. Vítr nám to vůbec neusnadňoval, poryvy byly příčinou malé konzistentnosti od jedné zatáčky k druhé, pak bylo těžké najít nějaký rytmus. Doufám, že příští víkend v Imole bude lepší, domnívám se, že máme větší potenciál a trať by nám měla víc vyhovovat.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Skončit těsně za bodovanou příčkou je vždy zklamáním, zvláště poté, co jsme převážnou část závodu absolvovali v první desítce. Rozhodli jsme se rozdělit strategii obou vozů, abychom naše šance v závodě maximalizovali, a téměř se to vyplatilo. Kimi zajel pár neuvěřitelných kol na začátku a vidět, jak předjíždí Ferrari a bojuje s Red Bully je zjevnou známkou pokroku, kterého jsme od začátku roku dosáhli. Bohužel ani naše nejlepší úsilí nestačilo k tomu, abychom dovezli domů aspoň bod. Před závěrečnými závody si ale můžeme být jisti, že pokud budeme v této cestě pokračovat, nadále se zlepšovat a optimalizovat náš balíček, můžeme pravidelně bojovat o nejlepší desítku.

WILLIAMS

George Russell, 14. místo

Byl to dobrý závod, auto jelo dobře a rychlost byla také dobrá. Měl jsem pár velmi dobrých momentů za Oconem, když jsem s ním bojoval, stejně tak s Alexem Albonem, později jsem si zkusil to samé s Giovinazzim. Je škoda, že pokaždé, když to vypadá na dobrý výsledek, není před námi žádný chaos - dnes opět odpadl jenom jeden vůz. Body přijdou, dnes si odvážíme mnoho pozitiv, auto funguje správně a já jsem svedl několik dobrých soubojů.

Nicholas Latifi, 18. místo

Dnes to bylo hodně ošemetné. Celý den drobně mžilo, foukal nepříjemný nárazový vítr a za těchto podmínek jsem s mým autem opravdu hodně bojoval. Na začátku jsme oproti našim přímým konkurentům působili rychleji, ale pak už jsem jenom kolo za kolem ztrácel. Po tak neuspokojivém výsledku se chcete znovu vrátit na trať a takové selhání napravit, takže doufám, že se to povede v Imole.

Dave Robson, šéf výkonu vozidel

Zdejší trať nabídla zajímavý závod s řadou strategií, slabým deštíkem a těsnými souboji. Celkově bylo naše závodní tempo dost dobré, lepší než v posledních závodech. George dokázal zvládnout dlouhý první stint na středních pneumatikách a působil silným dojmem. Bohužel malá potíž v boxech způsobila, že se dostal ke Giovinazzimu a Bottasovi, což mu znemožnilo možnost porazit Albona a Norrise. Navzdory tomu jel dobře, měl slušnou rychlost a rozumnou dravost. Nicholas také předvedl solidní tempo, zejména v úvodním stintu. Musel vynaložit víc úsilí, aby s pneumatikami v přeháňce dobře naložil, pak našel dobrý rytmus a navzdory nárazovému větru svedl zajímavý souboj s Magnussenem.

Vzhledem k tomu, že odpadl jen jeden vůz, nesmíme být frustrovaní, že jsme skončili na 14. místě namísto dvanácté pozici. Dobrý výsledek ukazuje, že s autem stoupáme vzhůru. Také jsme opět prokázali, že mám tým silných osobností, které velmi tvrdě pracují a vynikají, když musí čelit novým poznatkům, které přinášejí nové závodní okruhy a kratší intervaly mezi nimi. Užili jsme si náš pobyt v Portugalsku a teď už se těšíme na výzvu jménem Imola.

HAAS

Kevin Magnussen, 16. místo

Odstartoval jsem na tvrdé směsi s nadějí, že pojedu jako poslední do boxů. Čekali jsme na štěstí, doufali v déšť, safety car, červenou vlajku nebo aspoň virtuální safety car - prostě něco takového. Potřebovali jsme nějaké okno vedle těch, s nimiž jsem dlouho bojoval. Byl to dlouhý stint, ale bylo nám jasné, že v normálním závodě nemáme šanci. Šli jsme do toho. To znamená, že stále dokážu porazit někoho s konvenční strategií. Myslím, že jsme udělali to nejlepší, co bylo možné.

Romain Grosjean, 17. místo

Prvních několik kol závodu to hodně klouzalo, ale byla to zábava. Dokázal jsem se dostat dopředu a zdolat několik bojujících dvojic. Bohužel mi však chyběla rychlost. Znát to bylo na rovinkách, kde jsem nemohl nikoho předjet. Odvedli jsme naše maximum, vytáhli z vozu všechno, co šlo - to je všechno, v co jsme mohli doufat.

Günther Steiner, vedoucí týmu

Myslím, že po včerejší kvalifikaci není tenhle výsledek neočekávaný. Jen jsme se pokusili odevzdat opravdu to nejlepší, co šlo. Pozitivní je, že naše auta jsou v dobré kondici, což je důležité, když se příští týden opět závodí. Musíme zkusit něco udělat, abychom se z toho bludného kruhu dostali. Je to nový okruh, skýtající určitá překvapení, ale pozitivní, nikoli negativní. Teď už se těším na cestu do Imoly.