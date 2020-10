Ferrari kvůli zmrazení vývoje optimismem neoplývá. Na jakou část vozu využije své žetony?

Letošní Ferrari SF1000 doplácí na slabou pohonnou jednotku i příliš vysoký aerodynamický odpor. V továrně již pracují na vývoji nového motoru, zatímco v případě příštího šasi se zaměří na zadní část auta, na kterou budou čerpat žetony, jelikož současná pravidla jinak vývoj vozů zmrazila.

"Předěláme záď auta. Myslíme si, že jde o oblast, která pro rok 2021 poskytne větší prostor pro vývoj mezi šasi a aerodynamikou. Navíc se zádi dotknou změny pravidel, která FIA zavádí, aby snížila aerodynamický přítlak v rámci omezení zátěže pneumatik," vysvětluje Simone Resta.

"Kvůli těmto změnám [podlahy] přijdou všechny týmy o určitý počet bodů přítlaku. Bude klíčové je získat co nejdříve zpět. To vše nás vede k víře v to, že nejdůležitější oblastí pro utrácení vývojových žetonů je záď," pokračuje šéf vývoje šasi.

Charles Leclerc s Ferrari SF1000 ve Španělsku | foto: Scuderia Ferrari

Pravidla striktně definují, nakolik mohou týmy před příští sezónou svá auta změnit. Proto byl zaveden systém žetonů, aby si týmy musely vybrat, zda vylepší jednu velkou oblast nebo dvě menší. I přes pokroky v oblasti přípravy nového motoru je však Resta stále opatrný, pokud jde o velký posun Ferrari vpřed v roce 2021.

"Svoboda není tak totální, jak to vypadá. Můžete volně vyvíjet motor, ale od prvního závodu v roce 2021 dále bude zmrazen. Pak už na něj nebudete smět dále sáhnout," uvádí pro Autosprint Resta na adresu nových pravidel v F1.

"Aerodynamika, i když je volná, tak jste stále omezeni tím, co je pod ní. Musíte aerodynamiku vnímat jako oblečení: nosíte jej na těle, proto ten konečný tvar v určitém smyslu ovlivňují rozměry těla."

"Pokud tedy struktura nosu zůstane stejná, můžu navrhnout nové přední křídlo, má kreativní svoboda ale bude omezena. Všechna ta zmrazení a omezení nás vedou k domněnce, že to bude během jediné sezóny relativně těžké stáhnout ten náskok, který máme v současnosti na lídry," dodává Resta.