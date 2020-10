Loajalita v F1 na úkor výkonnosti? Haas nechce končit partnerství s Ferrari kvůli slabému motoru

Výsledky Haasu se letos zhoršily kvůli poklesu výkonnosti pohonné jednotky Ferrari, která musela být v návaznosti na loňské technické směrnice a tajnou dohodu s FIA upravena. Americká stáj však neprozkoumává možnosti u soupeřů, byť například Renault je po ztrátě McLarenu otevřený vůči novým partnerstvím.

"Věřím v loajalitu, stejně jako Gene [Haas, majitel týmu]. Sehráli velkou roli v tom, aby nás sem dostali, a odvedli při tom dobrou práci. Nyní mají trochu problémy, jak samozřejmě víme. Podle mě nicméně půjde o krátkodobou záležitost, ze které se dostanou," uvádí Steiner na adresu Scuderie.

"Ferrari se vždy vrátilo. Myslím si, že to není etické skočit kvůli tomu po první příležitosti, když se vám dostane do cesty překážka, jelikož bez nich bychom tady nebyli. Tím se vracím k tomu prvnímu důvodu," pokračuje šéf amerického týmu, jemuž mezi konstruktéry patří s jediným bodem předposlední příčka.

"Samozřejmě, že se musíme podívat i po jiných příležitostech, s těmi to je pro nás ale velmi těžké, protože se část naší infrastruktury nachází v Itálii. Museli bychom všechno přestěhovat do Anglie, což by nebylo zadarmo," vysvětluje Steiner.

"Momentálně jde pro nás o to nejlepší řešení, tvrdě pracovat s Ferrari na budoucnosti a nenechat se rozptylovat. Pokud za námi ale bude chtít přijít jiný výrobce a promluvit s námi, rádi si ho vyslechneme," dodává 55letý Ital.

Jednání s Haasem o dodávkách motorů v příštích ročnících F1 ale šéf Renaultu Cyril Abiteboul popírá: "Nehledáme aktivně. Podle mě je dobré to, že máme dlouhodobý plán a dlouhodobý závazek vůči sportu. Příležitostem jsme otevření, ale není to tak, že bychom aktivně vyhledávali příležitosti... A stále není tak jasné to, že vám něco dají, abyste splnili své sportovní cíle."

#F1 If #Ferrari stays 6th in Constructors', they will be allowed to conduct 13.8% more aerodynamic development (CFD & wind-tunnel runs) than #Mercedes for 2022 season. If they slip to P7, that would increase to 16.6%.

New aero handicap rules at play. pic.twitter.com/imZBggG565