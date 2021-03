"Žádný velký pokrok," hodnotí šéf Haasu zlepšení motoru Ferrari

Podle některých odhadů by nový motor Ferrari mohl být o 40 koní výkonnější než ten loňský, který byl nejslabší v závodním poli. Scuderia oznámila, že s novou verzí došlo k významnému posunu a stažení manka na nejsilnější.

I když je pokrok podle některých pilotů cítit, tak podle Steinera nejde o žádný zázrak: "Nemůžu říct, že by šlo o velký krok vpřed. Ukázal bych tak Ferrari, že jsem spokojený s tím, co nám dávají, a to nemůžu udělat," usmívá se šéf Haasu.

"V motorsportu to nikdy nestačí. Pokud byste řekli, že ano, pak by něco bylo špatně. Podle mě jde o střední pokrok. Motor je lepší, než byl minulý rok," pokračuje ve svém hodnocení Steiner, pod nímž letos místo Romaina Grosjeana a Kevina Magnussena jezdí dva nováčci: Nikita Mazepin a Mick Schumacher.

Haas se vývoji aktuálního monopostu už moc nevěnuje | foto: Haas F1 Team

Posun Ferrari bude podle něj pochopitelně záležet také na pokroku konkurence: "Nevíme, co dělali ostatní výrobci motorů, zkrátka ta čísla nemáme. Nemám ani čísla Ferrari. Ferrari ale důvěřuji, když mi tvrdí, že motor vylepšili."

Steiner loni několikrát zkritizoval výkonnost pohonné jednotky Ferrari, proto někteří usuzovali, že by Haas mohl změnit svého dodavatele. "Neskrýval jsem to, ne. A taky jsem to říkal Mattiovi [Binottovi] v soukromým rozhovorech. Je příjemné vidět, že opravdu nějaký pokrok udělali."

Nižší než proklamované zisky pro F1news.cz potvrzují také inženýři zákaznické Alfy Romeo. Také Carlos Sainz z továrního Ferrari sice nepopírá vyšší výkon, ani podle něj však nebude stačit na to, aby kralovali na rovinkách jako před 2 roky: "Nebudu vám lhát - nemyslím si, že na rovinkách budeme nejrychlejší.. Jsem si nicméně jistý tím, že ostatní také získali výkon - například Honda a Mercedes."

Je otázkou, nakolik více koní pomůže Haasu, který loňské auto už nevyvíjel - dokonce nečerpal žádné povolené žetony. Do testů minulý týden nastoupil pouze s několika drobnými úpravami - většinou šlo o povinnosti typů výřezu v zadní rozích podlahy, změny bočnicových panelů či zkrácení vertikálních prvků v difuzoru. Americká stáj se netají tím, že letos své zdroje bude už raději věnovat vozu pro přelomovou sezónu 2022.