Co říká Sainz na pokles formy Ferrari, svého budoucího týmu?

Po dvou úvodních závodech sezóny je McLaren na druhém místě mezi konstruktéry - o tři příčky před Ferrari, které Sainz v obou víkendech v kvalifikaci před čil. Naposledy si minulou sobotu vyjel dokonce 3. místo na roštu.

Jak se cítí před přestupem k týmu, který je letos nekonkurenceschopný a kvůli zmražení pravidel nebude moci radikálně přestavět svůj monopost před příští sezónou? Scuderia ztrácí nejen v oblasti aerodynamiky, ale také ve výkonu motoru (cca 15 kW na Mercedes).

"Hodně lidí se mě na to ptá, jak bych si dělal ohromné starosti nebo litoval svého rozhodnutí. A já to cítím tak, že to není otázka, na kterou se teď dá skutečně odpovědět. Myslím, že je brzy, teprve vstupujeme do sezóny, musíme být všichni trpěliví," odpovídá Sainz.

McLaren je letos 2. nejlepším týmem po Mercedesu, Ferrari je až páté | foto: McLaren

Kvůli pandemii koronaviru bylo o rok odloženo zavedení nových technický pravidel na rok 2022 a kvůli šetření budou moci týmy na svých letošních vozech učinit jen omezené množství změn. Španěl však i přesto věří, že Ferrari se svým současným šasi dosáhne velkých pokroků.

"Samozřejmě vidíte, jak moc se může auto meziročně změnit. Jak moc se od loňska změnil Racing Point, jak moc se změnilo Ferrari. Na Formuli 1 je dobré to, že tohle nikdy nepřestává. Nedělá si starosti kvůli tomu, co se děje nyní, protože za 360 dní může být všechno jinak," popisuje Sainz.

"V rozhovorech jsem 100krát řekl, že mým hlavním cílem je letos předvést s McLarenem co nejlepší výkon a nezaměřovat se na to, co se děje u Ferrari. A jakmile bude po sezóně, budu mít čas přejít k Ferrari a soustředit se na to, jak můžeme zlepšit příští sezónu ve srovnání s touto," dodává pilot McLarenu, kde ho nahradí Daniel Ricciardo z Renaultu.