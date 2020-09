Vedení Ferrari se pokouší ke krizi postavit čelem a žádá čas

Ferrari se na svou tisící Grand Prix připravilo včetně retro zbarvení svých vozů v burgundské červené, dokonce FIA vyšla Italům vstříc neobvyklou variantou safety caru, jenž měl rovněž červenou barvu. V hledišti se objevilo několik osobností že špiček ve vedení, ale zákmit naděje po kvalifikaci a v úvodu závodu se postupně rozplýval. Ferrari nestačilo na své soupeře a může děkovat za skromný bodový příděl eliminaci startovního pole a v konečné fázi i pětivteřinové penalizaci Kimi Räikkönena. Proto po závodě Louis Carey Camilleri, generální ředitel značky, jenž usedl na tribunu s Johnem Elkannem, volil upřímně tvrdá slova.

"Ferrari se ocitlo v propasti a my to moc dobře víme. Je to souhra mnoha faktorů, ale cokoli se pokouším říci mi připadá jako výmluva. A to rozhodně nechceme. Důležité je soustředit se na naše problémy, tvrdě na nich pracovat a uchovat si odhodlání k návratu na pozice, které považujeme pro naši stáj za oprávněné. Samozřejmě víme, že momentální pravidla omezují vývojové práce, ale jsme přesvědčeni, že progres našeho motoru pomůže snížit deficit, kterému v této sezóně čelíme, ještě dříve, než dojde v roce 2022 ke změně pravidel," rozhovořil se Camilleri.

Camilleri nabádá k trpělivosti | foto: Scuderia Ferrari

Zvědavé otázky směřovaly především k tomu, zda je u Ferrari připravena nějaká zásadní inovace, která by tým dostala z pozic, které jsou pro značku jeho věhlasu vysloveně tristní. Camilleri ale odmítl vzbuzovat jakékoli plané naděje.

"V F1 se vždycky bojuje o čas, ať už na trati nebo při vývoji - neexistuje žádná kouzelná hůlka. Teď potřebujeme čas. Doufám, že příští rok budeme mít aspoň minimum flexibility, abychom se dostali z pozic, na nichž se nyní nacházíme. Musím smeknout před Mercedesem, který odvádí neuvěřitelnou práci. Jsem zvědav, zda v sezóně 2022 s novými pravidly nastaví stejně vysokou laťku. Tam by mohla být i naše naděje," pokračuje Camilleri.

Schumacherova éra už je jen vzdálenou vzpomínkou | foto: Scuderia Ferrari

Řeč se pochopitelně stočila i na oslavy, které díky nepříliš kvalitnímu výsledku byly poněkud hořké. Což ale došlo většině zúčastněných až zpětně, protože velkolepá party se odehrála už v sobotu večer ve Florencii. Camilleri však v tomto směru zůstává optimistou.

"Podívejte, domnívám se, že mezi Formulí 1 a Ferrari existuje pevné propojení. Umíte si představit F1 bez Ferrari, anebo naopak? Vždy jsme byli při tom a jsme jediným takovým týmem. Ostatní přicházejí a odcházejí. Jistě, právě historie na nás vytváří tlak. Takže se těšíme na další tisícovku," řekl nakonec Camilleri.