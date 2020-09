"Ferrari SF1000 představuje proti minulému roku pokrok. Utrpení se zkrátit nedá, zasloužíme si to" říká Vettel

Scuderia má za sebou pár mizerných závodů, když ve Spa dojela mimo body a minulý víkend na domácí půdě v Monze cíl ani jeden z jejich pilotů nespatřil - Sebastian Vettel odstoupil po selhání brzd a Charles Leclerc s nestabilním vozem havaroval ve vysoké rychlosti v Parabolice.

Pro tým nyní bude těžké se přesunout k dalšímu domácímu závodu v Mugellu se zdviženou hlavou: "V životě neexistují žádné zkratky a my se v této pozici nacházíme zřejmě proto, že si to zasloužíme. Trápíme se, celý tým trpí, a já jsem jeho jednou součástí," poznamenává Vettel.

Na vině je zejména slabší pohonná jednotka, kterou muselo Ferrari po loňskému přezkoumání technickými komisaři a tajné dohodě s FIA přepracovat. Přispělo to k tomu, že se projevily další slabiny rudého monopostu?

Podle Vettela nikoliv: "To je podle mě těžké k zodpovězení. Letošní auto vychází z toho loňského. Pokusili jsme se učinit pokrok, ten největší možný. Samozřejmě, že se nacházíme v náročné pozici, protože se letos trápíme s pohonnou jednotkou, s vozem a celkově."

Sebastian Vettel trpí, stejně jaké celý jeho tým a fanoušci | foto: Scuderia Ferrari

"Jak jsem řekl, vychází z loňského roku a proti němu představuje pokrok. Byli bychom rádi, kdyby byl větší. Ale to je to, co dokážeme dělat. A očividně ze současné situace dostáváme maximum," popisuje Vettel nelichotivé výsledky momentálně šestého týmu v pořadí konstruktérů.

"Všechno se děje z nějakého důvodu, a my jsme z určitého důvodu pomalí. Je to těžké, a nejsem sám, kdo trpí," pokračuje s odkazem na úpravy, které museli po předchozích letech provést na pohonné jednotce, která na rovinkách dominovala.

Přesto věří, že by letos mohli dosáhnout určitého zvratu: "Musíme udělat maximum, abychom sezónu zakončili hodnotně. Stále je před námi spousta závodů a spousta věcí, které musíme řádně uchopit a pochopit, čili spousta práce. Musíme se na to soustředit."

"Chtěl bych teď být na dráze, a to ne na konci pole. Ale někdy si nemůžete vybírat, musíte se vyrovnat s tím, co máte. Momentálně to je takové, jaké to je, musíme tedy zvednout hlavu, i když to je těžké," dodává Vettel před Velkou cenou Toskánska, která představuje 1000. závod Ferrari ve Formuli 1, což oslaví speciálním zbarvením.