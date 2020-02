Ferrari představuje SF1000 - zbraň, s níž chce v roce 2020 konečně získat titul

V posledních třech ročnících skončilo Ferrari vždy na druhém místě, letos se bude snažit vylepšit aerodynamiku a společně se špičkovou pohonnou jednotkou to dotáhnout až ke kýženému cíli: k 17. konstruktérskému titulu.

"Jde o 66. formuli postavenou Scuderií Ferrari. Technická skupina je stále mladá, stále musíme vyrůst, poučit se z našich chyb, využít to a soustředit se na spolehlivost, která byla minulý rok naší slabinou. Zároveň se musíme věnovat projektu pro rok 2021, který představuje tu největší změnu, která kdy v F1 od jejího počátku nastala. Musíme na to být připraveni," uvádí šéf stáje Mattia Binotto.

Za tým budou i letos nastupovat Charles Leclerc se Sebastianem Vettelem. Loni to sice mezi nimi na závodních tratích párkrát zaskřípalo, v Brazílii se dokonce po vzájemné kolizi oba vyřadili, podle týmu jsou mezi nimi ale výborné vztahy a budou táhnout za jeden provaz.

Nový monopost nese označení SF1000, jelikož v této sezóně Scuderii čeká jubilejní 1000. velká cena. "Hodně se mi líbí, nemůžu se dočkat, až se s ním svezu, protože to s sebou samozřejmě přináší více vzrušení než se na něj dívat. Je o něco červenější než loni, takže si myslím, že vypadá skvěle," hodnotí Vettel.

Vettel: I like it a lot! I can't wait to drive it because obviously that's more exciting than looking at it! It's a little bit more red than last year so I think it looks great ☺#Seb5 #F1 pic.twitter.com/EOvTS6nZia